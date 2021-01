ŽINIĆ SKRIVAO DA IMA IMANJE, A SADA ĆE OSTATI BEZ KUĆE U KOJOJ ŽIVI: ‘Vjerojatno neću imati pravo na darovanje’

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić potvrdio je kako je predao državi zahtjev za darovanjem kuće u Glini u kojoj živi, ali da je vjerojatno neće dobiti, jer je u imovinskoj kartici zatajio suvlasništvo nad trećinom zemljišta u Marinbrodu

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić osvrnuo se na navode iz svoje imovinske kartice da mu je država darovala kuću u Glini, u kojoj živi s obitelji. Država kaže da mu nije darovala kuću, već je za nju jedno vrijeme morao plaćati najam. U razgovoru za Dnevnik.hr istaknuo je da je predao zahtjev za darovanjem, jer na to kao branitelj ima pravo. Osvrnuo se i na česte promjene propisa, koji su, od 1995., otkad Žinići žive u toj kući, tvrdi, doveli do današnje situacije. Spomenuo je i da nije naveo da je kuću dobio darovnim ugovorom, već da ju je prijavio kao kuću u kojoj živi.

“Vjerovao sam da će to biti darovano, ali do danas to nije riješeno”, kazao je i dodao kako je nažalost postupak dosta opsežan i “mijenjali su se propisi, mijenjali su se zakoni. Često puta dođete do kraja, vrati vam se s DORH-a pa onda ispočetka godinu-dvije prikupljate dokumentaciju”, kaže.

Zatajio trećinu imanja

No, županu to nije jedina nekretnina. Naime, 24 sata je u međuvremenu otkrio da Žinić u imovinskoj kartici nije prijavio imanje na adresi Marinbrod 31 u Glini. Prijavio je suvlasništvo nad jednom oranicom, ali ona je na drugoj lokaciji. Zemljišne knjige otkrivaju kako je postao suvlasnik još prije četiri godine kada su on i braća dobili darovne ugovore od oca. Čitavo to vrijeme Žinić je tajio od javnosti da je vlasnik trećine imanja na kojoj je i kuća.

Tvrdi da nije prijavio imanje, jer ono nije provedeno kroz katastar i gruntovnicu. No, zbog toga bi mogao izgubiti kuću u kojoj trenutno živi, no odluku o tome treba donijeti Ured državne uprave, koji je od 1. siječnja prošle godine pripojen županiji, što znači da mu je on na čelu. Istaknuo je da on neće odlučivati o tome ima li pravo koristiti državnu kuću u kojoj živi već 25 godina.

“Neću ja odlučiti, za to postoje službe. Naravno da sam ja čelna osoba”, rekao je i dodao da nikad nije vršio pritisak, iako je bio na funkcijama u resornom ministarstvu. Dodao je kako njegov ured nije spor, jer njegov slučaj nije jedini kojeg treba riješiti, a u međuvremenu su se promijenili i zakonski propisi. “Dobio sam trećinu kuće u Marinbrodu i vjerojatno neću imati pravo na darovanje ove kuće”, rekao je, dodavši da prema zakonu ne bi mogao otkupiti kuću od države.

Naime, osobe koje imaju uporabljivu kuću ili stan nemaju pravo na darovanje nekretnine.

Istaknuo je da se s premijerom Plenkovićem svakodnevno čuje oko problema na Baniji koji su uslijedili nakon potresa. Dotakli su se i njegove imovinske kartice, no, uvjerava, “za sada je sve u redu i ne vidim da je išta sporno.” Osvrnuo se i na kritike Zakona o obnovi koje je uputila sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček. Tvrdi da svatko ima pravo na kritiku i smatra da je zakon dobar, jer je bitno što prije krenuti s obnovom.

