ŽINIĆ O ŽIVOTU U DRŽAVNOJ KUĆI: ‘Uz sve ove potrese moja kuća je postala glavna tema. Tu sam legalno, a našao sam se u neprilici…”

‘Kao i u aferi s obnovom, tako će se i ovo razjasniti jer nema ništa sumnjivo’

Obitelj sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića živi u državnoj kući, a posjeduje četiri vlastite, piše u ponedjeljak Jutarnji list, otkrivajući sve nekretnine županove obitelji.

Je li sisački župan Ivo Žinić ilegalno ostvario pravo na boravak u kući u Runjaninovoj ulici 7 u središtu Gline, koju je sagradio ugledni glinski inžinjer tekstila Jovan Paspalj, pa je prodao Republici Hrvatskoj, koja je onda u objektu stambeno zbrinula Žinića i njegovu obitelj, morat će ispitati institucije, prije svega državni Ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, odnosno, paradoksalno, županijski Ured državne uprave, kojim upravlja sam Žinić, navodi dnevnik.

Nakon otkrića 24 sata da župan koji zarađuje više od 18.000 kuna mjesečno živi u državnoj kući za koju je plaćao 100 kuna najma do 2008. godine, a poslije ni to, Jutarnji list otkrio je nove detalje koji su možda još i tužniji po Ivu Žinića.

On i njegovi članovi obitelji vlasnici su istodobno još četiriju nekretnina, triju na području Gline (dvije su u Glini, jedna u Marinbrodu) te jedne u Petrinji (selo Slana).

U Slani je svježe obnovljena drvena kuća, u istom je dvorištu još jedna u sklopu koje se nalazi pečenjara, iza je zidani objekt iz obnove, a na dvorištu je postavljen montažni bazen.

Radi se o objektu kojemu Žinić nije formalni vlasnik, ali je on taj koji izvodi tamo radove, provodi slobodno vrijeme, odnosno uživa posjed. To su nam potvrdili susjedi, ali i suvlasnica imanja Đurđa Išek, koju je Žinić jednostavno izbacio iz nekretnine iako ima jednaka prava kao i on, donosi Jutarnji list.

Tvrdi da mu je država darovala kuću

Sisačko-moslavački župan već 25 godina živi s obitelji u državnoj kući u Glini za koju je u imovinskoj kartici naveo da ju je stekao darovnim ugovorom te je za život u toj kući do 2008. godine navodno plaćao minimalan najam u iznosu od 100 kuna, a nakon toga u njoj posljednjih 12 godina živi bez plaćanja najma. 24 sata je u međuvremenu otkrio da Žinić u svojoj imovinskoj kartici nije prijavio imanje u Glini na kojem je vlasnik trećine.

U jutrošnjoj emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog” Ivo Žinić komentirao je kako je u državnoj kući, u kojoj živi besplatno i, kako kaže, posve legalno te da vjeruje kako će se ubrzo sve razjasniti jer “nema ništa sumnjivo”.

ŽUPAN ŽINIĆ REAGIRAO NA OPTUŽBE: ‘Dragovoljac sam rata, nisam u sukobu interesa i ne koristim svoju poziciju’

PALI RADARE: Moćni župan živi u državnoj kući, plaćao je 100 kuna najma, a od 2008. ga ne plaća. Izmislio je da je nekretninu dobio na poklon

‘Našao sam se u neprilici’

“Uz sve ove probleme s potresom kuća je postala glavna tema. Ja se u ovoj kući nalazim od oslobođenja grada, gdje smo kao i više od 2000 drugih obitelji dobili kuću na korištenje, a kasnije dobili mogućnost da kao hrvatski branitelj dobijem tu kuću u darovanje. Slijedom okolnosti, promjenom zakona i pravila, to se nije dogodilo i sad sam se našao u neprilici”, rekao je sisačko-moslavački župan u emisiji.

Također, naglasio je da se u kući nalazi legalno.

“U tih 25 godina dobio sam jednu trećinu roditeljske kuće u Marinbrodu. Ja se u ovoj kući nalazim potpuno legalno. Kao i u aferi s obnovom, tako će se i ovo razjasniti jer nema ništa sumnjivo. Nisam dobio nikakvo negativno rješenje. U istoj situaciji se nalazi 200-injak obitelji s područja Gline. Ugovor o darovanju kuće prošao je DORH koji je dao pozitivno rješenje, ja ne znam što se dogodilo”, zaključio je Žinić.

ŽINIĆ SKRIVAO DA IMA IMANJE, A SADA ĆE OSTATI BEZ KUĆE U KOJOJ ŽIVI: ‘Vjerojatno neću imati pravo na darovanje’

ŽUPAN ŽINIĆ ZATAJIO VLASNIŠTVO NAD CIJELIM IMANJEM! Nije prijavio oranicu, dvorište, ali i ogromnu kuću