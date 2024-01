Ove subote i nedjelje kada je vožnja žičarom na Sljeme besplatna, pet puta je veći interes građana za vožnju žičarom u odnosu na ostale vikende, pa bi ukupna brojka mogla doseći 25.000 putnika, a inače je uobičajeno 5000 putnika, izvijestili su u nedjelju iz Grada Zagreba.

"Žičara Sljeme je danas do 15 sati besplatno prevezla blizu 10.000 putnika, a do kraja dana se očekuje da će taj broj porasti na 15.000. To znači da bi ukupna brojka ovaj vikend mogla doseći 25.000 putnika, u odnosu na uobičajenih 5000 putnika vikendom, istaknuli su iz zagrebačke gradske uprave.

Istovremeno, javni gradski prijevoznik ZET je danas udvostručio tramvajske i autobusne kapacitete u odnosu na jučer, budući je u nedjelju znatno veći broj posjetitelja Sljemena koristio javni prijevoz.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je donio odluku da vožnja žičarom ovaj vikend bude besplatna.

Uz besplatnu žičaru, na Sljemenu su otvorene i staze za sanjkanje, uključujući i noćno sanjkanje, a u nedjelju i ponedjeljak je i besplatno skijanje.

Staze su i dodatno zasnježene, kao uvod u službeno otvorenje skijaške sezone u utorak, 23. siječnja, istaknuli su iz Grada Zagreba.

Na taj način Grad želi posjetiteljima izaći u susret s obzirom na to da je stara sjedežnica trosjed trajno oštećena u srpanjskom nevremenu te se ide u izgradnju nove. Posjetiteljima su na raspolaganju samo vučnice, a od staza jedino Zeleni i Bijeli spust.

