ZIMI NIJE KRAJ, IPAK JE OVO ‘OŽUJAK – LUĐAK’; Meteorolozi se slažu: ‘Stiže nam promjena, drastični pad temperature i – snijeg’

Susnježica i snijeg bi povremeno mogli padati i drugdje u unutrašnjosti. Temperature će u subotu biti osjetno niže, i do desetak stupnjeva. Dojam svježine pojačavat će sjeverac i sjeveroistočnjak, na kopnu, jaka i vrlo jaka bura na moru

Započeo nam je, klimatološki gledano, prvi proljetni mjesec, u narodu poznat po izreci “ožujak-luđak”. Dolazi to zbog njegova inače prijelaznog karaktera i promjenjiva vremena. Takav bi trebao biti i ovaj, možda tek malo topliji od prosjeka, osobito u prvom i zadnjem tjednu, ali i uobičajeno kišovit u svojoj sredini, navodi za RTL meteorolog Dorian Ribarić.

Dodaje kako se još uvijek nalazimo u polju povišenog tlaka u anticikloni, a u tom polju vedrine ostajemo do četvrtka.

Danas u unutrašnjosti i do 13 stupnjeva

“U utorak ujutro tek rijetko po kotlinama i uz obale rijeka ili jezera može biti kratkotrajne magle, najčešće u Podravini i Posavini. Vjetar slab, a i bura će duž obale slabjeti te još samo rijetko imati jake udare, uglavnom samo pod Velebitom. U unutrašnjosti temperatura u minusu, a bit će ih i u zaobalju. No, mraza može biti pri tlu ponegdje uz samo more, osobito sjevernog dijela Jadrana. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima obilje sunca i vedrine. Izostat će i bilo kakav značajniji vjetar, a bit će uobičajeno svježe za ovo doba godine uz oko 12-13 °C. Isto i na istoku zemlje. Bez oblaka i vjetra. Dakle, sunčano, a s temperaturom malo višom od jučerašnje, bit će i tu do 13 °C”, prognoza je Doriana Ribarića.

Navodi kako će u utorak u Dalmaciji također biti obilje sunca.

“Pritom će uglavnom biti i malo ugodnije nego danas, kako će bura oslabjeti te okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, izraženiji na otocima i prema otvorenom moru. Temperatura između 15 i 17-18 °C. Na sunčanom sjevernom Jadranu bura će potpuno oslabjeti, čak će biti i mirno. Pritom će uz sunce i vedrinu, izostankom vjetra, lokalno biti i osjetno ugodnije nego jučer. U gorju malo iznad 10 stupnjeva, a uz more i iznad 15 °C”, navodi Ribarić.

Idućih dana se na kopnu očekuje pretežno sunčano, ujutro hladno, a danju sve ugodnije… do petka.

“Tada uz nešto više oblaka u noći na subotu može pasti i malo kiše, a uz okretanje vjetra na sjeverni će kraj tjedna obilježiti osjetno niže temperature i hladnoća. U gorju može nakratko biti susnježice i snijega”, navodi Dorian Ribarić za RTL. Dodaje kako će idućih na moru vedrina biti do četvrtka, a u petak već promjenjivije po sve izraženoj južini. Može pasti povremeno malo kiše kako uz obalu tako i u zaleđu. No, oblake će ubrzo opet rastjerati jaka bura i to već tijekom subote, ali će zamjetnije osvježiti.

Snijeg moguć i u unutrašnjosti?

S nadolazećom promjenom slažu se i drugi meteorolozi.

Tako Tea Blažević, meteorologinja N1 televizije, navodi kako u petak slijedi promjena, približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada Europe, koja će se jako brzo premjestiti preko naših krajeva.

“Već u petak od jutra treba računati na kišu, a prema kraju dana, prodorom hladnijeg zraka, kišne kapi prelazit će u susnježicu i snijeg, prije svega u gorju, gdje će formirati snježni pokrivač. Ipak, susnježica i snijeg bi povremeno mogli padati i drugdje u unutrašnjosti. Temperature će u subotu biti osjetno niže, i do desetak stupnjeva. Dojam svježine pojačavat će sjeverac i sjeveroistočnjak, na kopnu, jaka i vrlo jaka bura na moru, druga marčana će to biti”, zaključuje Tea Blažević.