Ako ste mislili da hladnije od današnjeg dana neće biti, prevarili ste se. Danas zaista jest bilo najhladnije jutro ove zime, ali sutra se očekuju još veći minusi!

"Ohladilo je noćas uz razvjetravanje i snijeg na tlu na sjeverozapadu zemlje, ali podjednako se činilo na moru uz olujne i orkanske udare bure. Vedro uglavnom ostaje i večeras pa će iduće noći i jutra biti još malo hladnije u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj uz dvoznamenkaste minuse, a mraza će biti sve do dalmatinske obale", kazao je meteorolog RTL- a Danas Dorian Ribarić.

"Na Jadranu u početku još jaka bura, ali ubrzo slabi, popodne ponegdje okreće i na sjeverozapadnjak. Danju malo viša temperatura, na moru bit će desetak celzija, dok se u unutrašnjosti iz minusa izlazi samo za par stupnjeva."

"Većinom sunčano i prilično hladno ostaje i početkom idućeg tjedna, ali uz nešto češću pojavu magle. No, uz više oblaka u noći na utorak moguće su i slabe oborine. Na kopnu prolazno susnježica, ali nakratko i kiša koja se može lediti u dodiru s još uvijek hladnim tlom. No, već je to sve manje hladno, a osobito tamo od srijede i - toplije."

