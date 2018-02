ZIMA OKOVALA HRVATSKU: Visine snijega dosežu i metar, a izdano je i crveno upozorenje Meteoalarma

Snijeg polako zatrpava zemlju, DHMZ je izdao i crveni alarm za područje Kvarnera te narančasti za Rijeku, Gospić i Karlovac, dok HAK upozorava na probleme na cesti koje uzrokuje snijeg, jak vjetar i magla.

Nakon što je padalo u većem dijelu zemlje snijeg je jutros ponovno zabijelio i Zagreb pa se tako tijekom noći nakupilo tri do osam centimetara, ovisno o dijelu grada. No, nezamjetno je to spram visokih 222 centimetra izmjerenih jutros u 7 sati na Zavižanu. Inače najviše snijega kad su gradovi u pitanju zabilježeno je u Delnicama gdje je bijeli pokrivač visok 118 centimetara, na Plitvičkim jezerima 97 cm, u Ogulinu ga je primjerice 77 centimetara, u Slunju 73, a primjerice u Hrvatskoj Kostajnici 32 centimetra.

Hrvatsku danas očekuje oblačno vrijeme, u unutrašnjosti sa snijegom, češćim i obilnijim u zapadnim te u gorskim krajevima gdje će uz novi snježni pokrivač biti i snježnih zapuha. Ponegdje u unutrašnjosti, ponajprije na krajnjem istoku, oborina na granici snijega i kiše može se smrzavati na hladnoj podlozi. Na Jadranu će povremeno padati kiša, mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, a na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice je moguće malo susnježice i snijega. U unutrašnjosti će puhati umjeren i na udare jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, a u južnoj Dalmaciji istočnjak i jugo. Temperatura zraka na kopnu većinom od -3 do 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 1 do 6, a drugdje duž obale od 5 do 11 °C.



Crveni alarm DHMZ je za danas izdao kad je u pitanju Kvarner gdje se očekuje nalet vjetra i do 120 km na sat, dok je narančastim kao opasno vrijeme označen predio oko Gospića, Rijeke i Karlovca. Za Gospić i Karlovac očekuju se snježni zapusi do 40 cm i magla, dok je za Rijeku predviđena bura sa 60 km na sat.

Brojne prometne nesreće

Snijeg je stvorio i teškoće u prometu. HAK izvještava da je zbog prepriječenog teretnog vozila zatvorena državna cesta DC2 u mjestu Bistrica između Slatine i Virovitice. Obilazak od smjera Virovitice D2 Suhopolje-ŽC4024 Novaki-Bakić-D2 Slatina i obratno.

Na državnoj cesti DC1 u mjestu Donji Budački između Tušilovića i Slunja vozi se otežano, zbog slijetanja teretnog vozila s kolnika.

Zbog prepriječenog teretnog vozila prometuje se otežano autocestom A1, na 109. kilometru u smjeru Zagreba.

Snijeg otežava vožnju u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i zaleđu Dalmacije. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Vozače se upozorava da na put ne kreću bez zimske opreme, a ako je moguće neka odgode putovanje.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i Dalmaciji, i obrnuto. HAK moli vozače kamiona s prikolicom i tegljača s poluprikolicom da ne kreću na put u smjeru Rijeke i Dalmacije, i obrnuto u smjeru unutrašnjosti zbog zabrane prometovanja, loših vremenskih prilika i punih odmorišta.

Zatvorene prometnice

Zbog olujnog vjetra za sav su promet zatvorene: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila, osim kamiona s prikolicom i tegljača s poluprikolicom, je autocesta A1 čvor Sveti Rok-Gračac (DC50)-Obrovac (DC27)-Karin (DC27)-Benkovac, i obrnuto), DC1 Udbina-Klapavice-Gračac-Knin (zbog snijega i jakog vjetra), Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54).

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Čavle-Kikovica te Kikovica Delnice, autocesta A7 Draga-Šmrika, riječka obilaznica čvor Orehovica-čvor Škurinje, Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Senja, DC25 Gospić-Karlobag (DC8); Paški most.

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II skupina).

