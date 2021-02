ZIMA ILI PROLJEĆE: Danas smo uživali na suncu i visokim temperaturama, zna se što nas čeka u nedjelju i novom tjednu

I sljedećih dana bit će razmjerno stabilno i iznadprosječno toplo, kako u kopnenim dijelovima tako i na Jadranu

Danas je u Hrvatskoj lijepo vrijeme i sunce izmamilo mnoge na otvoreno. I sutra će u Hrvatskoj biti razmjerno toplo, te većinom suho i barem djelomice sunčano.

“Nedjelja će na istoku zemlje biti većinom sunčana. Povremeno će tijekom dana biti oblačnije, no vjerojatnost kiše je vrlo mala. A ujutro treba mjestimice računati na maglu, uglavnom u Posavini. Najniža temperatura između 1 i 5 °C, a dnevna od 13 do 16 °C, uz ponegdje umjeren jugoistočni i istočni vjetar”, kazao je u HRT-ovoj vremenskoj prognozi Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetrovito i sunčano

U Podravini i Međimurju, kazao je Mikec, puhat će jugoistočni vjetar, a drugdje po središnjoj Hrvatskoj slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Uz to, djelomice, u nekim predjelima i pretežno sunčano, u jutarnjim satima posebno uz Kupu i Savu s maglom. Temperatura će od najnižih jutarnjih 1 do 5 °C danju porasti do 14 pa čak i 17 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačnije, ponegdje i pretežno oblačno, uz slabu kišu većinom na širem području Rijeke te u Gorskom kotaru. Puhat će u gorju ponegdje umjeren jugozapadnjak, a na moru jugoistočnjak. Mjestimice jutarnja magla, uz temperaturu od 1 do 4, na obali i otocima od 6 do 9. Danju podjednako toplo kao u subotu, između 10 i 14 °C.

Stabilno i iznadprosječno toplo

U Dalmaciji će u nedjelju biti sunčanije nego u subotu pa će i dnevna temperatura vjerojatno biti malo viša – od 13 do 16 °C. U jutarnjim satima mjestimice u unutrašnjosti može biti magle. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, uglavnom prema otvorenome, uz mirno i malo valovito more. Većinom sunčano i na krajnjem jugu Lijepe naše, također uz ponegdje umjeren jugoistočnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 16 °C.”

I sljedećih dana bit će razmjerno stabilno i iznadprosječno toplo.

“Stabilno i uglavnom sunčano idućih dana, uz sve višu dnevnu temperaturu zraka. Pritom u unutrašnjosti više oblaka u prvom dijelu dana, mjestimice i uz maglu, a poslijepodneva će biti sunčanija. U ponedjeljak će puhati umjeren jugozapadni i južni vjetar.”

I na Jadranu postupno sve toplije. Pritom u Dalmaciji također uz obilje sunca. Na sjevernom Jadranu do utorka oblačnije, mjestimice s maglom, a lokalno može pasti i vrlo malo kiše. Nakon jugoistočnjaka, u utorak će okrenuti na sjeverozapadni vjetar i buru.”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.