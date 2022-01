Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Zijad Bećirović iznio je teške optužbe na račun predsjednika Zorana Milanovića. Nakon što je on rekao kako će povući hrvatske vojnike, ako dođe do oružanog sukoba u Ukrajini, Bećirović tvrdi da su Milanovića na vlasti doveli upravo Rusi, ali i albanska mafija.

"Hrvati su povezani vrlo dobro s Rusima, u nekim segmentima bolje nego Srbija. Samo to znaju prikrivati. Oni moraju opravdati te usluge. Rusi su sudjelovali u Milanovićevom dolasku na vlast, a i sama albanska mafija. Mi smo to rekli i u analizi. Predsjednik nije reagirao. Mi bismo voljeli da reagira pa da mu kažemo kako ga je albanska mafija dovela na vlast", rekao je Bećirović za N1.

Plenković nije kupljen

Ipak, za premijera Andreja Plenkovića nije mogao ustvrditi da je "kupljen od Rusa". Hrvatski europarlamentarni zastupnik Tonino Picula je, pak, otkrio da su sve zemlje Europske unije, osim Mađarske, za sankcije Rusiji.

"Zar vi mislite da bi predsjednik jedne države, uključujući i Hrvatsku, davao takve izjave da ne postoji background za takve izjave. One su sulude, ali su izrečene", pitao se Bećirović te ustvrdio da se vode različite istrage o odnosu Milanovića s Rusima.

'Rusija izvozi svoj kriminal'

"Mi istražujemo, tako da mnoge stvari kada je u pitanju BiH ili druge države, ne možemo sve reći, da ne bismo ometali istrage ili doveli u pitanje sam izvor informacija. To je sve pod lupom, a to što radi Milanović, znaju najmoćnije države. Tako da je Hrvatska postala problem unutar same Europe i unutar NATO-a s takvim stavovima. Rusi su kontaminirali cijeli zapad, komplet struktura Europske unije je neposredno ili posredno pod utjecajem Rusije. Rusija svoj kriminal izvozi u zapadne države i onda taj kapital sa zapada plasira u druge države. Tako je bila inficirana Crna Gora. Jedan dio kapitala je bio ruski, a 20 posto je kompanije bilo u vlasništvu Srbije. Jedna od najinficiranijih država je članica NATO-a i time veoma ranjiva", zaključio je Bećirović.