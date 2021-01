ŽIČARA NIJE JOŠ NI OTVORENA, A VEĆ SE POPRAVLJA GORNJA POSTAJA: ‘Konstrukcija popušta pod opterećenjem’

Hoće li Grad uspjeti na vrijeme dobiti dozvole?

Priči oko sljemenske žičare, čini se, nema kraja, pogotovo sada kada bi navodno žičara u remont trebala otići prije nego što se uopće otvori.

Više od pola milijarde kuna vrijedna sljemenska žičara već se treba popravljati iako je njeno službeno otvorenje predviđeno 3. siječnja, za nešto manje od tjedan dana, a radi se navodno o čeličnoj konstrukciji krova gornje postaje na samom Sljemenu koju će trebati ojačati.

No to je samo jedan u nizu brojnih problema koji su se pojavili samo nekoliko dana prije otvaranja. Naime, nedostaje im čak 11 uporabnih dozvola bez kojih ne smiju raditi.

“Grad je već pokrenuo nešto oko dozvola, ali hoće li ih dobiti na vrijeme? Ne znam”, kazao je predsjednik vijeća Gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak za Večernji list dodajući da za nove popravke na žičari nije čuo.

“Prije je bio problem na donjoj postaji, kad su shvatili da konstrukcija pod opterećenjem popušta za šest centimetara umjesto maksimalno jedan. No onda je to sanirano, a izgleda da se sad taj isti problem pojavio i na gornjoj postaji. Ali tamo je sve još uvijek u rohbau fazi”, kazao je Marijan Kos, predsjednik vijeća Mjesnog odbora Gračani.

Manjkava dokumentacija

U Gradskom uredu za promet potvrdili su da se obavljaju radovi čeličnih ojačanja na zapadnom dijelu gornje postaje

“Predmetni radovi posljedica su manjkavosti prethodno isporučene dokumentacije (od tvrtke Elektroprojekt d.d.) u početku izgradnje, a ona nije bila u potpunosti razrađena te ju je bilo potrebno dopuniti”, poručili su iz Grada i dodali da su u tijeku tehnički pregledi na trafostanicama Brestovac, donjoj postaji, međupostaji Brestovac i gornjoj postaji.

Hoće li pak, kada se sve to uzme u obzir, Grad uspjeti na vrijeme dobiti dozvole, a žičara odvesti svoje prve putnike na sljemenski vrh još se ne zna, no kako se sada čini bit će to teško izvedivo.