ŽIČARA ĆE NAS KOŠTATI PREKO MILIJARDU KUNA: Još ne radi, ali Grad Zagreb već mjesečno daje 260.000 kn za plaće 32 radnika

Troškove od 712 milijuna kuna bez PDV-a za projekt Žičare Sljeme povećavaju i radnici koji su u dva navrata zaposleni kako bi radili na njoj, ali otvaranje žičare je opet prolongirano

Sljemenska žičara bit će puštena u rad najvjerojatnije sa zakašnjenjem od godinu dana u odnosu na rok koji je postavio pokojni gradonačelnik Milan Bandić. U najoptimističnijoj varijanti, tvrde sugovornici 24sata, trebala bi početi voziti sredinom travnja. Naime, nakon razornih potresa ojačana je čelična konstrukcija gornje postaje, a isti se posao mora učiniti i na donjoj. Radovi su nedavno započeli kako bi se konačno mogla ishoditi uporabna dozvola.

Novi radovi, koji bi trebali koštati barem milijun i pol kuna ponovno podižu ukupne troškove gradnje. Vrijedi podsjetiti da se ukupni iznos, računajući kredit i kamate te sve dosad izvedene radove, dosad popeo na 712 milijuna kuna bez PDV-a. Sve su to platili žitelji metropole, koji sada plaćaju i 32 radnika koja bi njome trebala upravljati. Dio njih je na tim poslovima dulje od godinu dana, ali neki su zaposleni tek u protekla tri mjeseca.

Zakonska obveza zapošljavanja

Iz ZET-a poručuju da je “prosječni mjesečni trošak plaća radnika 260.000 kuna bruto”, dakle s porezima i doprinosima te dodaju da su imali i zakonsku obvezu zaposliti dio njih potkraj 2019. godine, a zatim i potkraj 2020. godine. No, nisu objasnili koliko ih je došlo 2019., kada se planiralo da žičara proveze u svibnju 2020., a koliko potkraj te godine. Nisu naveli koliko je dosad otišlo novca na plaće, ali su objasnili zašto su zapošljavali u dva navrata.

“Sukladno zakonskim propisima, preuzetim ugovornim obvezama i uputama, ZET je bio u obvezi zaposliti nove radnike krajem 2019. godine i potkraj 2020. godine. A sve kako bi pravodobno izvršio obuku osoblja za pogon i održavanje prema fazama montaže opreme, obavljanja probnog rada, provjere tehničko-tehnoloških i eksploatacijskih karakteristika opreme, obavljanja svih funkcionalnih i drugih ispitivanja za dovođenje objekta u funkcionalno stanje te izrade odgovarajućih izvješća, akata i druge potrebne dokumentacije”, obrazlažu u ZET-u.

Iz Gradske se uprave, pak, neslužbeno doznaje da te ljude obučava austrijska tvrtka Doppelmayr te da su morali biti zaposleni kako bi bili spremni za početak rada žičare. No, s obzirom na kašnjenje njenog pokretanja svakome je jasno da su oni zaposleni 2019. imali sasvim dovoljno vremena sve naučiti.

Troškovi i krediti

No, taj je trošak samo kap u moru apsurda, jer je prvotna ugovorena cijena gradnje s opremom bila 414 milijuna kuna bez PDV-a. Pionir je ugovorio 299 milijuna, a Doppelmayr 115 milijuna kuna. No, troškovi su kod Pionira porasli za 90 milijuna kuna, a 12 milijuna je koštala i dodatna oprema Doppelmayra. Kad se to više nije moglo financirati iz Gradskog proračuna, ZET je digao 537 milijuna kuna kredita, na koji će platiti još 125 milijuna kuna kamata kroz 15 godina. Dodatni radovi su podigli iznos na 712 milijuna kuna bez PDV-a što je zaintrigiralo i USKOK koji sada ispituje okolnosti poskupljenja radova.

