ZFF KAŽE DA JE GRAD IZGOVORIO NIZ BESRAMNIH NEISTINA O KINU EUROPA: ‘Priča s tom zgradom za nas je sada završena’

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival (UO ZFF) ocijenila je nedavni istup Milane Vuković Runjić, pročelnice zagrebačkog Gradskog ureda za kulturu o kinu Europa “nizom besramno izgovorenih neistina” kojemu je cilj bio diskretirati prethodne zakupce tog kina.

Pročelnica je na prošlotjednoj konferenciji za medije rekla, među ostalim, da je UO ZFF radila netransparentno dok je upravljala tim kinom tijekom deset godina te se između 50 i 60 milijuna kuna našlo u privatnim rukama od gradske nekretnine.

“Prije svega, smatramo potpuno neprimjerenim da se u gradu pogođenom potresom i pandemijom uopće organizirala ova konferencija, s obzirom na to da njen cilj nije bio predstaviti planove za kino Europa pod novim upraviteljima iz KIC-a, o čemu gotovo uopće nije bilo riječi, već samo diskreditirati prethodne zakupce Zagreb Film Festival i Propeler film”, ističu u priopćenju.

Kažu kako su kinom uspješno upravljali više od deset godina, “nakon čega smo doslovno izbačeni bez najave i ikakve prilike za dogovor, te nije jasno zašto smo i dalje izloženi ovakvim napadima od strane gradskih vlasti”.

Ogromni i lažni iznosi bez razlike između zarade i prihoda

Ističu da je pročelnica navela ogromne i lažne iznose “zarađene od gradske nekretnine” aludirajući na netransparentno i nezakonito zarađivanje, pritom uopće ne razlikujući pojmove zarade i prihoda, a izostavila je i spomenuti rashode, koji su ovdje od krucijalne važnosti.

“Za razliku od ikoje gradske ustanove koja upravlja prostorom u kulturi, sve troškove – da budemo precizni, dvadesetak stalnih zaposlenika, isto toliko vanjskih suradnika, troškove režija te održavanja i najma – pokrivali smo i osiguravali samostalno”, kažu iz UO ZFF.

Smatraju i da je namjerno izostavljeno kako je ZFF dodatno prihodovao iz djelatnosti distribucije izvan kina Europa te povlačenjem značajnih sredstava iz fondova EU, dok je Propeler Film, među ostalim, tijekom ovih deset godina proizveo čak 15 cjelovečernjih igranih filmova.

Dodaju da je Grad Zagreb putem javnih poziva u posljednjih deset godina financirao izvršene i izvještajima potkrijepljene filmske programe iznosom od 6,5 milijuna kuna, a ZFF su u istom periodu kao zakupci Gradu platili oko 3,5 milijuna kuna najma te smo u obnovu i održavanje uložili 5 milijuna.

Kino Europa građane nije koštalo ništa, a KIC 2,8 milijuna kuna

“Pritom smo, u potpunosti ispunjavajući javne potrebe, samostalno financirali sveukupni hladni pogon, što dovodi do zaključka da upravljanje kinom Europa gradski proračun odnosno građane grada Zagreba nije stajalo ništa”, ističu.

Navode i da, u suprotnosti s tim, prema javno dostupnim podacima, gradska ustanova KIC, kojemu je kino Europa upravo dodijeljeno na upravljanje (i na čijem modelu pročelnica inzistira kao boljem), samo je u 2018. godini za svoj prostor te dvoranu od 60 mjesta i desetak zaposlenika stajao građane Zagreba 2,8 milijuna kuna.

“Postavlja se pitanje – zašto se ponovno govori o nama, dok se istovremeno ne navode ni okvirne projekcije koliko će u budućnosti kino Europa stajati Grad Zagreb, odnosno njegove građane, posebno imajući na umu da je ovdje riječ o dvorani od 500 mjesta i minimalno 15 potrebnih zaposlenika da bi funkcioniralo na razini koju poznajemo”, napominju.

“Nastavno na to, djeluje da pročelnica nastoji obmanuti javnost navodeći nepotpune i krive informacije, a pritom zaboravljajući da je upravo ona na čelu ureda čiji su prethodnici redovno deset godina evaluirali i odobravali sve izvještaje o poslovanju kina Europa, ulaganjima i izvođenju programa”, dodaju.

Neistina da nismo htjeli obnovu, naša nastojanja su ignorirana

UO ZFF odbacuje i optužbe da “prijašnji upravitelji nisu pokazali nikakvu inicijativu za obnovu”, podsjećajući da su još u travnju 2019. javno podnijeli cijeli niz dokaza o pokušajima da se stupi u kontakt s nadležnima još od 2014. godine upravo s namjerom da se započne obnova kina Europa.

“Sva naša nastojanja bila su ignorirana i zapravo je zastrašujuće da unatoč jasno predočenim dokazima pročelnica iznosi ovakve neistine”, ističu.

Podsjećaju i da je ovih dana izjavljeno kako je kino nakon potresa, za razliku od nekih drugih gradskih institucija poput kazališta Gavella, MUO i Arheološkog muzeja, u “iznenađujuće dobrom stanju”, dok se prošle godine inzistiralo na zatvaranju kina pod izlikom hitne obnove jer je zgrada bila “opasna po život gledatelja”.

Priča sa zgradom kina Europa za nas završena

Dosadašnji upravitelji kažu da je, što se zgrade kina Europa, za njih ta priča završena i ističu da nikada nisu smatrali da im ona pripada po sili prirode, već im je kino dodijeljeno 2009. putem javnog natječaja nakon akcije “Daj mi kino!”, pokrenute s Hrvatskim filmskim savezom i filmskom zajednicom.

“Prije toga sudbina kina Europa bila je potpuno nesigurna i nepoznata. Prošlogodišnja nastojanja da nastavimo s radom bila su isključivo motivirana našim pravom po ugovoru i željom da uspješno uspostavljen sustav, kao i zajednica koja je kino posjećivala, ne budu naprasno prekinuti”, ustvrdili su.

Izlazak iz kina nije označio i kraj njihova djelovanja, ostvarili su dosad najuspješnije izdanje Zagreb Film Festivala, pokrenuli su dvije internetske platforme: croatian.film i Kino Europa Online, producirali uspješne filmove “Otac”, “Bosonogi car”, “Mali”.

Najavljuju da će nastaviti propitivati što se događa s kinom Europa sve dok za to bude razloga te se nadaju “da će gradske vlasti prestati na to reagirati s negodovanjem i širenjem dezinformacija, već konačnim transparentnim djelovanjem na koje i same pozivaju”.

“Smatramo to svojom moralnom obvezom s obzirom na to da smo više od deset godina u kino Europa ulagali trud i znanje i doveli ga na svjetsku razinu, zbog čega ono danas i jest jedna od glavnih kulturnih tema koja zanima javnost”, zaključuju.