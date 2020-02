ZET UVEO NOVU MJERU: Sumnjate na zarazu? Ministar objavio popis i brojeve dežurnih epidemiologa po županijama

Baš zato što ZET-ovim tramvajima i autobusima dnevno prođe više stotina ljudi, zaposlenici ZET-a tražili su zaštitu od svog poslodavca pa su je i dobili

U Hrvatskoj je trenutno pet osoba zaraženo koronavirusom, a jedna od njih nalazi se u karanteni. Riječ o tri osobe iz Zagreba i dvije u Rijeci. Podsjetimo, prvi zaraženi su braća blizanci iz Zagreba, a zaražene pacijentice su bile u kontaktu s njima. Što se tiče dvije zaražene žene, ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić, kaže da su njihovi simptomi blagi uz naglasak da se koronavirus u Hrvatskoj za sada ponaša kao “obiteljski virus”.

Novooboljelih za sada nema, a na snazi su i dalje mjere opreza pa se tako ljudima savjetuje da češće peru ruke, osobito nakon vožnje javnim prijevozom. Baš zato što ZET-ovim tramvajima i autobusima dnevno prođe više stotina ljudi, zaposlenici ZET-a tražili su zaštitu od svog poslodavca pa su je i dobili. Zbog toga je krenula dezinfekcija tramvaja i na svim terminalima su postavljeni dozatori sapuna i dezinfekcijskih sredstava.

“Nakon upućenog zahtjeva SVPR ZET-Zagreb za zaštitu radnika ZET-a od coronavirusa uslijedila je iznenađujuće brza reakcija poslodavca. Na svim terminalima postavljeni su dozatori s tekućim sapunom i sredstvom za dezinfekciju ruku…..a u TP Dubrava naše vrijedne čistačice iz tramvajskog servisa obavljaju dezinfekciju svih tramvaja koji se vraćaju iz prometa i pripremaju za sutrašnji izlaz u promet”, napisao je na Facebooku Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a.

Dežurni epidemiolozi

Dok u Hrvatskoj nema novih zaraženih, u drugim europskim zemljama koronavirus se i dalje širi. Od petka je u Italiji 200 zaraženih više, u Njemačkoj njih 19, u Španjolskoj 16, u Francuskoj 20 i 15 u Švicarskoj. No, i u Kini, odakle se koronavirus počeo širiti svijetom je broj zareženih od petka narastao i sada je u kontinentalnoj Kini 79.251 oboljelih.

Ministar zdravstva Vili Beroš je zato objavio brojeve dežurnih epidemiologa koje građani mogu nazvati ako imaju sumnje da su zaraženi koronavirusom, javljaju Vijesti.hr. U petak je Beroš potvrdio da je do sada ukupno provedeno 156 testiranja i da je još šest testova u izradi. Bolnice poput splitskog i riječkog KBC-a zabranile su posjete, a u zagrebačkom KBC-u obavljaju se samo hitne operacije.

U grupu koronavirusa ubraja se i virus gripe

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a rekao je za Dnevnik.hr kako je moguće da ljudi koji su dva puta testirani i imali negativan nalaz, treći put dobiju pozitivne rezultate.

“Moguće je. To je upisano u literaturi. Osoba – dok se ne razvije dovoljna količina virusa koje je moguće onda u testu namnožiti da se može detektirati – to je poznata situacija kod PCR dijagnostike, a dogodilo se kod ove naše osobe za koju smo objavili da je danas oboljela. Bila je dva puta negativna. Kad se virus dovoljno namnožio, moguće ga je bilo i detektirati i mi smo je proglasili pozitivnom (…) Mi imamo više od 80.000 zaraženih i očito je da se tu nešto dogodilo. Koronavirus ostavlja slabiji imunitet, primjerice, virus gripe ubrajamo u grupu koronavirusa, poput SARS-a i možda je to moguće. Poznajemo bolesti koje stvaraju doživotni imunitet, no poznajemo i one kod kojih ostaje kratkotrajan imunitet pa čovjek može oboljeti više puta. Vidjet ćemo kad budemo imali više podataka o čemu se tu radi”, objašnjava Capak.

