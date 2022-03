Zagrebački ZET smanjio je broj polazaka na nekim tramvajskim i autobusnom linijama. Razlog tomu nije poskupljenje energenata, nego kako je naveo gradonačelnik Tomislav Tomašević, globalna zbivanja i poteškoće u lancima opskrbe, a to će trajati mjesec dva.

Ranije je rekao da će, umjesto svakih 7-8 minuta, s okretišta kretati svakih 8-9 minuta, pa će tako u sat vremena imati pet do šest polazaka umjesto šest do sedam.

No, čini se da to baš i nije tako. Tramvaj se na pojedinim linijama čeka i po 15 minuta, pa sve do 45 koliko tvrde neki Zagrepčani za RTL Direkt.

'Čeka se i po 45 minuta'

"Koliko dugo čekam tramvaj? Pa jedno 10 minuta." To je definitivno više nego inače", kaže Franka. koja tvrdi da se osjeća da je manje tramvaja. "Posebno na ovoj ruti od Kvatrića prema ovom dijelu grada", dodaje.

"Upravo nam sada dolazi tramvaj, ali inače, sad su malo prorijedili vožnje pa sedmice nema kao inače. Čeka li više od 10 minuta? A da, a nekad i više", kaže Dubravka.

"Nekad znam čekat po 10, 15 minuta. Najduže što sam čekao znalo je biti 45 minuta… na Kvaternikovom trgu do Savskog mosta, sedmica", tvrdi Bono.

Kad tad dođe

Čekali smo tramvaj na Autobusnom kolodvoru, pa išli do Kvaternikovog trga, htjeli peticom, ali nje nije bilo na vidiku. Sedmica nije kasnila, ali rjeđe stiže na stanicu. Da glavnim gradom rjeđe putuju šestica, jedanaestica, dvanaestica, osmica primijetili su i građani.

U tramvajima ćemo se stiskati još mjesec dva, iako je korona. Nabava dijelova ZET-u je stvorila probleme. Tramvaje se u metropoli čeka dulje od 10 minuta. Nije baš čekanje Godota, jer dođe. Kad tad.