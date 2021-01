ZET PRITISNUT TEKSTOM NET.HR-A PRIZNAO IZNOS POSLA S TVRTKOM IZ BANJE LUKE: Ni riječi o tome zašto Bandić odustaje od ljubavi prema plavoj boji

U službenom priopćenju ZET-a objavljeno je tko se sve natjecao za posao zakupa vanjskih površina vozila ZET-a i koliko će tvrtka Info Media Group iz Banje Luke plaćati ZET-u

Nakon što je Net.hr otkrio da je ZET za posao s reklamama na tramvajima i autobusima sklopio posao s tvrtkom Info Media Group iz Banje Luke, a ni ZET niti tvrtka dobitnica posla nisu htjeli odgovoriti na naša pitanja o vrijednosti posla, na stranici ZET-a je osvanulo priopćenje u kojem se objavljuju podaci za koje smo ih pitali.

U uvodnom dijelu priopćenja obrazlažu da su se odlučili za objavu “povodom interesa pojedinih medija te tendencioznih insinuacija na temu Ugovora za zakup vanjskih površina vozila ZET-a, a koji je ZET d.o.o. potpisao s tvrtkom Info Media Group d.o.o.”.

ZET piše, kao što su i nama odgovorili, da je “navedeni postupak proveden transparentno i sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim pripadajućim propisima”. Podsjećaju da je javni poziv objavljen 4. prosinca 2020. da je odnosi na 50 tramvaja i 100 autobusa, te da se odnosi isključivo za starije tipove tramvaja i autobusa, a ne za “niskopodne tramvaje tip NT2200 i NT 2300”.

Iako nama nisu htjeli reći tko se sve javio na natječaj i kakve su bile financijske ponude, ZET je sada objavio i cijelu listu pristiglih ponuda i godišnji iznos zakupnine:

1. Alfa print d.o.o.; iznos 1.901.000,00 kn/god

2. Urbano oglašavanje d.o.o.; iznos 3.112.000,00 kn/god

3. R.U.T.T. d.o.o.; 3.910.000,00 kn/god

4. Info Media Group d.o.o.; 4.000.000,00 kn/god

Sada je objavljeno da je s najboljim ponuđačem, s Info Media Group d.o.o. “sklopljen Ugovor na rok od pet godina s ukupnom vrijednošću od 20 milijuna kuna”, a u ugovoru je, kažu, utvrđeno i da tvrtka koja je dobila posao ima obavezu vratiti vozilo u prvobitno stanje o svom trošku.

TAJNI UGOVOR ZET-A: Bandić se kleo u plavu boju na tramvajima, a sada dopušta ekipi iz Republike Srpske da radi s oglasima što god hoće

Za nijansu bolja ponuda…

Što se tiče iznosa koji je ponudio pobjednik, zanimljivo je da je on ponudio taman za nijansu više od onog broj dva, kao da su bili vidoviti ili imali insajderske informacije, a po rasponu ponuda – vidljivo je da za ovu vrstu posla još nisu ujednačeni standardi, odnosno, da među kompanijama koje se bave oglašavanjem očito postoji vrlo različite računice što je isplativo, a što nije. Stručnjaci iz marketinških krugova koje smo konzultirali oko visine ugovorenog iznosa za Info Media Group – neslužbeno, jer niti ne može biti drugačije bez detaljnijeg uvida u dokumentaciju, kažu da se radi o nesumnjivo velikom iznosu koji će tvrtka sa sjedištem u Banjoj Luci plaćati ZET-u, te bi se moglo reći da je za njih na rubu isplativosti.

No, dakako, sve to ovisi o daljnjim kombinacijama tvrtke koja će ugovarati posao s oglašivačima, s onima koji će biti na oglasima – a tu je u Hrvatskoj opet važno lobiranje i tko je s kim prijatelj. Moguće da se tu prikopčava lanac agencija i tvrtki bliskih s gradonačelnikom Milanom Bandićem i partnerskim HDZ-om, pa posao u kojem će ZET dobivati godišnje četiri milijuna kuna “čistog” neće biti neunosan ni za one s druge strane. No, moguće je da je tvrtka Info Media Group ovaj posao doživjela i kao svojevrsno otvaranje vrata za tržište u Hrvatskoj, pa je bila i spremna malo više potrošiti. Iz tvrtke su, naime, na upit Net.hr-a odgovorili da vide ovaj posao kao svoj iskorak za druge moguće poslove u EU i Hrvatskoj. No, dogodilo im se i to da će ostati zabilježeno da su prvi posao na području Europske unije ugovarali s Bandićevim ZET-om.

ZET kao Bandićevo leno

A ZET već odavno nije gradska tvrtka fokusirana da bude u funkciji građana. S jedne strane ruiniran vozni park, a s druge strane sve veći i skuplji menadžment, krcat djecom i rodbinom osoba iz najbližeg Bandićeva kruga, te Bandićev i HDZ-ov projekt žičara – koji je tvrtku doslovno gurnuo do ruba bankrota.

Uostalom, Bandić ne krije da ZET smatra svojim lenom. Već smo u prošlom tekstu podsjetili da je prije nekoliko godina on osobno donio zabranu “bojenja” tramvaja reklamama jer on smatra da moraju biti “zagrebački plavi”. Zanimljivo je da u priopćenju ZET-a kojim se bore protiv “tendencioznih interpretacija” niti ne spominju gradonačelnikovu službenu i napisanu zabranu iz 2012. godine.

Naravno da je posve bizarno da gradonačelnik donosi takve zabrane, ali kad već jest i tako je bio ponosan na nju da ju je dao na sva zvona – je li ukinuta? Kako to da je Milan Bandić sada dopustio da se u narednih pet godina tramvaji u Zagrebu boje kako god je nekome drago? Jedno je sigurno, zahvaljujući građanima koji plaćaju karte i građanima koji svojim prirezom i porezima pune gradsku blagajnu, sklopljen je još jedan posao od kojeg građani neće imati nikakve koristi.