ZET PAKIRA POSAO BANDIĆEVIM MILJENICIMA: Žičara nema ni dozvolu, ali lova se već vrti, novu vlast čeka veliko iznenađenje…

Uprava ZET-a, zagrebačke gradske tvrtke za javni prijevoz, 5. ožujka je objavila javni poziv za zakup oglasnih površina u tramvajima, autobusima, te u Žičari Sljeme, a uvjeti su tako osmišljeni da se nameće zaključak da će sigurno pobijediti tvrtka kojoj je vrata u Gradu Zagrebu otvorio Milan Bandić osobno, B1 Plakati, čiji je suvlasnik Ante Bebić, sin HDZ-ovog seniora, Luke Bebića

Nedavno smo pisali o tome kako je ZET, zagrebačka tvrtka za javni prijevoz, isporučila kroz prilično netransparentan “javni poziv” posao oglašavanja na vanjskim površinama vozila, autobusa i tramvaja – tvrtki iz Banja Luke, Info Media Group, a sudeći prema tome da se već u javnom pozivu naglasilo da se pozivaju i tvrtke izvan EU, sve je mirisalo na unaprijed dogovoren posao.

ZET je, dakle, zapečatio na pet godina vanjske površine svojih autobusa i tramvaja, dao ih je više nego ikada do sada, a banjalučkoj tvrtki je otvorio vrata i prema sigurnoj zaradi, ali i na tržište EU. S obzirom da se radilo o milijunskom poslu s novom tvrtkom, sugovornici Net.hr-a iz ZET-a nisu imali dvojbe: ovo nije moglo proći bez odobravanja Milana Bandića osobno.

A sada su na red došle i unutrašnje površine u svim vozilima ZET-a. 5. ožujka ove godine objavljen je javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup oglasnih površina u vozilima javnog prijevoza, ali i u prostorima Žičare Sljeme – iako još uvijek stoji posve neupotrebljiva jer nema uporabnu dozvolu.

Rok za prijavu traje do 19. ožujka, a s najboljim ponuđačem sklopiti će se ugovor na pet godina. Iako su u natječaju za javne površine tražili polog od 10 tisuća kuna od zainteresiranih ponuđača, sada je propisano visokih 50 tisuća kuna. No, nije to ključni uvjet kojim se usmjerava poziv na željenu adresu.

Osiguravanje unosnog posla na pet godina

Ništa nije moglo omesti Upravu ZET-a, predvođenu predsjednicom Uprave, Ljubom Romčević-Žgelom, pa ni iznenadna smrt gradonačelnika Bandića, da se poslovi koji su već dogovoreni odrade kako je dogovoreno. Možda su predstojeći lokalni izbori djelovati upravo poticajno? Da se što više poslova s onima koji su godinama uživali sigurne poslove prikopčani na gradske tvrtke, upravo na temelju dogovora s najvišim od najviših, Milanom Bandićem, ugovorno sredi prije izbora, za slučaj da dođe do promjene vlasti?

Iz uprave ZET-a na upit Net.hr-a kažu da to nije točno, da su u raspisivanje javnog poziva krenuli sada jer 31. ožujka ove godine istječe ugovor kojim je taj zakup (bez žičare) držala tvrtka B1 Plakati.

A sada je lansiran javni poziv koji je sročen tako da će gotovo sigurno opet proći upravo tvrtka B1 Plakati, u vlasništvu poduzetnika mlađe generacije, Mislava Lizatovića i Ante Bebića.

Dakako, nekoć davno, prije petnaest godina, kada je ZET sklapao prvi posao s tvrtkom B1 plakati, pred mlade i neafirmirane poduzetnike uopće nisu stavljane prepreke kakve se danas kočopere u javnom pozivu ZET-a. Ante Bebić je sin Luke Bebića, jednog od najutjecajnijih političara HDZ-a starije generacije, koji je ušao i u anale hrvatskog nepotizma kao barba Luka – jer je u javnost procurilo pismo barba Luki jednog njegovog štićenika na temu obećanog posla u HŽ-u.

Luka Bebić je javno prijateljevao s Milanom Bandićem, njegova je kćerka, koja se bavila modom, dobila je na korištenje izvanredan poslovni prostor u najstrožem centru Zagreba u vlasništvu Grada, a sin je krenuo u oglasni biznis, ali uz očiglednu pomoć pri otvaranju vrata u državnim tvrtkama i institucijama.

Zbog povezanosti s Fimi medijom i krugom tvrtki koje su osumnjičene za izvlačenje novaca iz državnih tvrtki uz dogovor s vrhom HDZ-a u vrijeme Ive Sanadera, Ante Bebić je svjedočio i na sudu. Tada je opisao kako je njegova tvrtka, B1 plakati, radila s Fimi medijom na kampanjama za Hrvatske autoceste i Fond za energetsku učinkovitost i otvoreno je govorio o svojim poznanstvima s visokorangiranim, HDZ-ovim, menadžerima u državnim tvrtkama. Tada je već naveliko radio i u gradu Zagrebu. Zahvaljujući naklonosti gradonačelnika Bandića oglasni paneli tvrtke B1 plakati preplavili su grad, stajališta tramvaja i javne površine, ali i – unutrašnjost tramvaja i autobusa.

Procvat posla uz pomoć državnih tvrtki i Grada Zagreba

B1 Plakati ostvarili su 2003. prihod u iznosu 9,3 milijuna kuna, a 2008. godine, u zlatno doba Ive Sanadera, 21,2 milijuna kuna. Onda slijedi lagani pad, pa opet dizanje. 2019. godinu tvrtka B1 Plakati završila je s prihodom većim od 33 milijuna kuna, a dobit (iz redovnog poslovanja) iznosila je više od 4 milijuna kuna. U međuvremenu je tvrtka B1 Plakati postala i regionalni igrač, posebno u vozilima javnog prijevoza, upravo u suradnji s tvrtkom koja je na temelju onog prvog javnog poziva dobila javne površine vozila ZET-a, Info Media Group, sa sjedištem u Banja Luci u susjednoj BiH.

Tvrtka koja je u svojim počecima puštena u vozila ZET-a bez ikakvih prepreka, danas očigledno uživa specijalni status u ZET-u. Drugi potencijalni takmičari s hrvatske marketinške scene upozoravaju da je u javnom pozivu nedvosmisleno ubačena prepreka za sve ostale osim za B1 Plakate. Naime, u javnom pozivu je navedeno da je ponuditelj u svojoj ponudi dužan priložiti dokaz o registraciji i uspješnom obavljanju djelatnosti oglašavanja „u poslovima OOH (out of home) marketinga na tržištu u neprekinutom razdoblju od pet godina, kao i dokaz o kontinuiranoj suradnji u zadnjih pet godina s prijevoznikom koji ima minimalno 500 vozila (autobusa, tramvaja i ostalih vozila javnog gradskog prijevoza) u svom voznom parku“.

Ako znamo da ostali gradski prijevoznici u Hrvatskoj svojim brojkama vozila nisu ni približno ZET-u i njegovih 700 vozila (Autotrolej iz Rijeke, primjerice, ima 174 vozila, a Gradski prijevoz Osijek 18 tramvaja i 22 autobusa) posve je jasno da se u ovom tobožnjem javnom pozivu zapravo poziva one koji već rade u ZET-u.

B1 Plakati: Zlonamjerni komentari

No, na naš upit iz tvrtke B1 Plakati odgovaraju da nam ne mogu potvrditi niti demantirati hoće li se javiti na javni poziv ZET-a, no naglašavaju da su već 23 godine prisutni na tržištu, da su, zajedno sa svojih osam tvrtki-kćeri regionalni lider na tržištu indoor oglašavanja oglašavanja na plažama, a na pitanje je li stavka iz javnog poziva u kojoj se traži ponuđač s iskustvom od pet godina s prijevoznikom koji ima više od 500 vozila – namještanje poziva upravo njima, odgovaraju da u njihovom poslu uvijek ima komentara, dobronamjernih i zlonamjernih.

„Navode o ispunjenju uvjeta vezano uz broj vozila koje Vaši sugovornici navode, u potpunosti odbacujemo i smatramo zlonamjerno plasiranima s ciljem nanošenja štete našoj tvrtki, koja je konkurentna na tržištu. Kroz sve ove godine u svim segmentima našeg poslovanja pokazali smo se kao pouzdan partner koji profesionalno i na vrijeme izvršava sve svoje obaveze te ćemo se truditi da tako i ostane. Poziv je javni, te se na njega mogu javiti sve tvrtke koje ispunjavaju uvjete, bilo da se radi o tvrtkama iz Hrvatske, ili onima iz drugih zemalja i u tome ne vidimo ništa sporno. Koliko nam je poznato, vrlo slični pozivi objavljivani su i u ostalim glavnim gradovima zemalja u regiji i EU. Traženi broj vozila imaju i gradovi poput Beča, Budimpešte, Minhena, Beograda, Sofije, Praga, Milana i mnogih drugih.“, stoji u odgovoru tvrtke B1 Plakati.

Iz ZET-a na dio našeg vrlo preciznog upita o tome zašto su propisali da potencijalni kandidati moraju imati iskustvo s prijevoznikom koji ima najmanje 500 vozila, i je li to ciljano upravo za B1 Plakate, nisu odgovorili.

“Cilj raspisivanja javnog poziva je zaprimanje najpovoljnije ponude kojom će Zagrebački električni tramvaj d.o.o. nastaviti ostvarivati prihode (bez troškova) s osnove zakupa oglasnih površina. Uvjeti koji su navedeni u javnom pozivu, poput visine pologa, iskustva ponuditelja, proširenje oglasnog prostora i dr., navedeni su s ciljem ugovaranja ovog izuzetno opsežnog posla s društvom, bilo iz Republike Hrvatske ili inozemstva, a koje ima operativnog iskustva i dovoljno kapitala da ne ometa poslovne procese Zagrebačkog električnog tramvaj d.o.o. te da kvalitetno izvršava sve aspekte usluge, poput održavanje vozila, redovitog plaćanje najma, brzine i kvalitete rada, dovoljnog broja zaposlenih radnika.

Prodaja oglasnih površina u vozilima je dodatni prihod Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i potrebna su određena ulaganja, iskustvo, kao i dodatna znanja.”, navedeno je u dopisu koji je stigao iz ZET-a. I oni spominju da se nadaju kandidatima “bilo iz Hrvatske ili inozemstva”, no nemamo informaciju je li poziv objavljen na web stranici ZET-a objavljen igdje drugdje, te nije jasno zašto mu pripisuju internacionalni karakte i kako bi to potencijalni majstori oglašavanja koji rade u Budimpešti ili Pragu ili Milanu mogli znati za javni poziv ZET-a?

Ništa ne ostaje marketingu ZET-a?

Zanimljivo je da sada ZET i širi posao koji je do sada vodila tvrtka B1 Plakati. Naime, osim uobičajenih oglasnih pozicija unutar vozila (prostor na pregradi iza vozača, visilice i sl.) sada se moguće oglašavanje proširuje i na rukohvate i naslone na stolicama, a to je do sada bio prostor kojim je raspolagao marketing ZET-a direktno. Ako na ovom javnom pozivu ponovno prođe tvrtka B1 Plakati, oni će sada dobivati kompletnu unutrašnjost vozila, svojevrsno ekskluzivno raspolaganje, bez ikakvog upliva ZET-a, a onda se postavlja pitanje što će zapravo odjel marketinga u ZET-u uopće raditi.

No, iz ZET-a nam nisu htjeli odgovoriti koliko osoba trenutno radi u odjelu marketinga, ali očigledno smatraju da će i dalje cijeli marketinški pogon ZET-a imati dovoljno posla. “ZET-ov odjel marketinga ne radi samo poslove unutarnjeg oglašavanja već i dodatne poslove vezano za ugovaranje ostalih reklamnih usluga, kao i promociju prodaje karata za prijevoz, te ostale ovisne poslove.”, pišu nam iz ZET-a.

Što se tiče činjenice da nude za oglašavanje prostor žičare iako još nema dozvole, i nije jasno kada će uopće proraditi, iz ZET-a kažu da će se “pozicije za zakup i dimenzije oglasnih površina objekta Žičare definirati s najpovoljnijim ponuditeljem po završetku izgradnje i opremanja Žičare te ishođenja uporabne dozvole, a imajući u vidu sve prometno-tehničke i sigurnosne uvjete.” S obzirom da je tvrtka B1 Plakati tako dugo u ZET-u, da već drži oglašavanje i na sedežnici na skijaškim terenima na Sljemenu, kao da je netko unaprijed zaključio da bi bilo “najbolje” da se taj monopol naprosto proširi i na žičaru. Da sve ostane u krugu pouzdanih poslovnih partnera.

Sve to, dakako, nema nikakve veze s tržišnim natjecanjem i zdravom konkurencijom.

Novi ugovor uoči izbora i nove vlasti

Do sada nije bila praksa da ZET javno objavljuje detalje nakon zaključenja javnog poziva, no u slučaju zakupa javnih površina vozila s tvrtkom iz Banja Luke uspjeli smo utjerati nešto veću transparentnost, te je post festum objavljeno tko se sve javio i na koju je cifru potpisan ugovor. Ovaj javni poziv za unutarnje oglašavanje je uvod u novo sklapanje posla i novi ugovor koji će se tretirati kao poslovna tajna, no, sudeći po dosadašnjim financijskim rezultatima tvrtke B1 Plakati – radi se o vrlo unosnom poslu.

U slučaju da na predstojećim lokalnim izborima dođe do promjene vlasti, a onda i do promjene u menadžmentu ZET-a – u kojem su sada nakrcani čuvari modela poslovanja Milana Bandića, tvrtka B1 Plakati sigurno će se pozivati na svoj netom sklopljeni ugovor, na temelju javnog poziva, i na svoje dugogodišnje poslovanje unutar ZET-a. A hoće li ovaj ugovor biti isti kao oni prethodni, opet će, dakako, ostati – poslovna tajna.

Velikog šefa Bandića više nema, ali njegovi operativci brinu da se posao vrti dalje prema njegovim standardima.