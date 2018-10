ZET-ov KONTROLOR PRESTRAVIO POZNATOG FOTOGRAFA: ‘Ubit ću te, snobovska seljačino! Je*** ti mater balavu’

Nakon što su izašli van iz tramvaja kontrolor je prema Pavlishu imao monolog u kojem mu je prijetio da će ga ubiti

Poznati fotograf Ivan Pavliš objavio je na Facebooku status o nemilom događaju koji mu se dogodio u zagrebačkom tramvaju. Naime, iako je imao kartu nije je odštancao zbog gužve pri čemu je došla kontrola.

‘Izlupati cu te do smrti…. Snobovska seljacino’

Nakon što je priznao kako nije uspio odštancati kartu, kontrolor ga je zatražio osobnu ili će zvati policiju što je Pavliš odbio i ponudio mu da zajedno izađu vani i da nazovu policiju.

“Je*** ti mater balavu, seljačino jedna, ubit ću te sad tu na mjestu glavu ti razbiti, kosti ti polomiti. Ubit ću te. Tebe i takve kao ti treba pretući do smrti…. Je*** ti mater. Jel me čujes je*** ti mater. Ubit ću te. Izlupat ću te do smrti…. Snobovska seljačino… Ako te još jednom vidim da se voziš polomiti cu te…………..”, navodno je izrekao Pavišu kontrolor prije nego je potrgao kartu, bacio mu u lice i ušao u drugi tramvaj.

“Njima je ovo u opisu posla ili to rade za svoj gušt?” zapitao se poznati fotograf koji je u jednom od komentara napisao kako je bio siguran kako će ga udariti.

‘Tko se zadnji smije’

Poznati dizajner Robert Sever ispričao je događaj koji se njemu dogodio.

“Moja priča je ( prije cca 10 god doduse ) takva sam dao osobnu i nisam platio kaznu od 250 kn. Onda su me nakon par neuspješnih traženja POLICIJE u kući mojih roditelja ( gdje sam bio prijavljen boravištem) pronašli na adresi gdje sam živio sa idejom da me UHAPSE u 8 ujutro i tako privedu na sud da mi SUDE jer sam se vozio 1 stanicu bez karte”, napisao je poznati dizajner.

“Naravno odbio sam i zvao suca za prekršaje i dogovorio termin civiliziranog dolaska. Tu ne staje balada, vec mi određuje KAZNU od preko 10.000 kn, jer me je policija tražila nekoliko mjeseci. Na kraju sam pisao žalbu na to i prihvaćena je tako da “tko se zadnji smije…”, navodi se u komentaru Roberta Severa.

