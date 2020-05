ZET OD PONEDJELJKA UVODI TRI NOVE AUTOBUSNE LINIJE: Promijenit će vozni red na čak 34 linije, pogledajte koje su to

ZET će ponovno pustiti u promet linije 108, 177 i 236, a promijenit će vozne redove čak 34 linije koje uglavnom povezuju rubne dijelove grada

ZET je danas priopćio kako će od ponedjeljka u promet pustiti još tri autobusne linije, 108 (Glavni kolodvor – Savski most), 177 (Črnomerec – Poljanica – Gornja Bistra) i 236 (Kampus – Čavićeva). Uz to, promijenit će se vozni red na čak 34 linije.

Radi se o linijama: 101, 102, 107, 109, 110, 115, 118, 120, 125, 127, 128, 129A, 129B, 131, 161, 162, 163, 164, 168, 203, 205, 208, 210, 213, 226, 227, 230, 234, 268, 269, 276, 280, 281 i 305.

Jedna od njih je i linija 162 (Savski most – Ašpergeri – Kupinec), koja će od ponedjeljka u osam ujutro do srijede u 22 sata prometovati izmijenjenom trasom zbog sanacije ulice Ašpergeri. Tako će autobusi ići redovitom trasom od Savskog mosta do raskrižja Kraljevečke i Potočke ceste, zatim Potočkom ulicom i Ulicom Pavlići do kućnog broja 35 gdje će biti uspostavljeno privremeno autobusno stajalište.

Linija 305 (Velika Gorica – Turopolje) će radnim danom i subotom također voziti prema novom voznom redu i po trasi preko mosta u Kučama.

