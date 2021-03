ZET MORA DJELATNICU VRATITI NA POSAO: Dali joj otkaz jer je ‘zapela’ u Australiji, a dobit će i osam uskraćenih plaća

Zbog otkazanih letova i prekinute veze, od poslodavca je pokušala do rujna ishoditi neplaćeni dopust, međutim ZET u kojem Višnja radi od 1980. godine, nije imao sluha za to pa je dobila izvanredni otkaz

Višnja R., djelatnica ZET-a, u ožujku prošle godine, prije zatvaranja granica zbog pandemija koronavirusa, otputovala na godišnji odmor u Australiju. Razlog putovanja bila je skrb o bolesnom članu obitelji. U Hrvatsku se planirala vratiti 22. svibnja pa je kupila povratnu kartu. No, to nije bio i datum Višnjina povratka na posao.

Zbog otkazanih letova i prekinute veze, od poslodavca je pokušala do rujna ishoditi neplaćeni dopust. No, ZET, tvrtka u kojoj Višnja radi od 1980. godine, nije imao sluha za to pa je djelatnica dobila izvanredni otkaz ugovora o radu, piše Jutarnji list.

Odmah je podnijela zahtjev za zaštitu prava koji je odbijen te se nakon povratka u Hrvatsku početkom srpnja tužbom obratila zagrebačkom Općinskom sudu.

ZET ju mora vratiti na posao i isplatiti uskraćene plaće i jubilarne nagrade

Općinski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu kojoj je odluka o otkazu djelatnice s mjesta disponenta zaštite nedopuštena i da njezin radni odnos nije prekinut 15. lipnja 2020.

ZET ju mora vratiti na posao, ali će joj morati i isplatiti svih osam plaća koje su joj otkazom bile uskraćene i to u visini većoj od 71.000 kuna. K tome, moraju joj isplatiti i jubilarnu nagradu u iznosu od 5.000 kuna, a moraju pokriti i 4.000 kuna troška parnice, piše Jutarnji list.

“Odluku o otkazu s 10. lipnja 2020. primila sam 15. lipnja elektronskom poštom, što je u suprotnosti s pravilima o osobnoj dostavi. Obveze iz radnog odnosa prekršila nisam jer je nemogućnost nedolaska na posao uvjetovana višom silom, odnosno slučajnim događajem koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a to je bila pandemija Covida-19”, navodi su iz tužbe Višnje R.

U konačnici je sud zaključio da kod Višnje R. nije postojala “voljna komponenta da neopravdano izostane s posla od 22. svibnja na dalje, već je pokušavala spriječiti izostanak s posla tražeći letove iz Australije, kao i poslodavca osloboditi tereta potraživanja iz radnog odnosa predlažući neplaćeni dopust”.