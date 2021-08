Autobusne linije 214 (Koledinečka - Trnava - Kozari Bok) i 235 (Dubrava - Trnava - Kozari Bok), koje već prometuju izmijenjenom trasom, zbog dodatnih radova prometovat će dodatno izmijenjenom trasom, priopćio je u srijedu Zagrebački električni tramvaj (ZET).

Zbog dodatnih radova u zoni raskrižja Čulinečke ceste i Slavonske avenije, od četvrtka, 12. kolovoza od 8 sati, do subote, 14. kolovoza do 4 sata, od Kozari Boka prema Dubravi i Koledinečkoj prometovat će dodatno izmijenjenom trasom na slijedeći način: Kozari Bok – Slavonska avenija – (desno) Industrijska - Dioki – (desno) Čulinečka cesta – (lijevo) Ulica Resnik II. – Resnik I. – (lijevo) Resnik III. – (lijevo) Slavonska avenija – (desno) Čulinečka ceste – Trnava – redovnom trasom prema svojim odredištima.

Zbog sanacije kolnika unutar raskrižja Slavonske avenije i Čulinečke ceste, autobusna linija 225 (Sesvete – Resnik – Kozari Bok) prometovat će od četvrtka 12. kolovoza od 8 sati, do subote, 14. kolovoza do 4 sata izmijenjenom trasom: terminal Sesvete – uobičajenom trasom do raskrižja Čulinečke ceste i Slavonske avenije – (desno) Slavonska avenija – (lijevo) Servisna cesta (INA) – (lijevo) Servisna cesta – (desno) Čulinečka cesta – dalje redovitom trasom do Resnika i Kozari Boka.

Iz Kozari Boka autobus vozi uobičajenom trasom do Resnika, a u povratku iz Resnika autobus će voziti uobičajenom trasom do raskrižja Ulice Resnik I. i Ulice Resnik III. – (desno) Ulica Resnik III. – (lijevo) Slavonska avenija – (desno) Čulinečka cesta – dalje redovitom trasom do Sesveta.

Zbog izmjene trase, privremeno će biti uspostavljena autobusna stajališta u Ulici Resnik I. (neposredno prije križanja s Ulicom Resnik III.) i u Čulinečkoj ulici (neposredno nakon križanja sa Slavonskom avenijom).