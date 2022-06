Nakon sjednice Glavnog odbora HDZ-a, javnosti se obratio premijer Andrej Plenković. Komentirao je aktualna politička zbivanja u zemlji i regiji.

"Nastavlja se ta jedna tirada relativiziranja ruske agresije na Ukrajinu. On već pola godine zastupa stavove Moskve više nego Zagreba. To je jedna velika sramota za hrvatski narod. Postoje neki zastupnici koji nisu bili spremni glasati za rezoluciju o Ukrajini prije početka invazije. Mi smo konzistentni o tome, a i on je konzistentan u tome da bi Rusija trebala raditi u Ukrajini što hoće, a kasnije i drugdje. To je sramota za hrvatsk narod", osvrnuo se na predsjednika RH, Zorana Milanovića.

Prvi koji se usprotivio sankcijama protiv Marinka Čavare je bio naš ministar vanjskih poslova i to nekoliko sati prije prijatelja Moskve. Osobno sam razgovarao s Čavarom i rekao da stojimo iza njega i da je ta odluka totalno bezvezna ako gledamo supstancu. Nikakva mjera američkog ministarstva financija Hrvatu iz Busovače koji ima sve svoje neće njemu naštetiti. Ja ne vidim gdje će to financijski ili ekonomski naštetiti njemu. Više politički, ja to tako vidim", komentirao je premijer sankcije SAD-a bosansko-hercegovačkom ministru financija.

Prvo kućni odgoj, onda dijalog

"Nama je bitna visoka razina aktivnosti što se tiče BiH, a njegov je put pasivnost i vrijeđanje partnera koji nam mogu pomoći, stvarajući situaciju koju ni Copperfield ne može riješiti. On je od nas udaljio i bošnjačke stranke s kojima smo se trebali dogovoriti. On svoju privatnu retoriku koristi i eksterno. Radi reputacijsku štetu Hrvatskoj. Razlika je u retorici, u stavu, u načinu odnosa. Što bi mi trebali kad iz medija saznamo da će on blokirati Finsku i Švedsku? Trebali bismo se prilagoditi tome i imati zajednički stav. Ne možemo tako.

Ekstremno sam nezadovoljan medijima i time što oni te tirade doživljavaju kao nešto normalno. Opet čujem da je vrijeđao ministra. Ponižavanje, vrijeđanje ne prolazi ni na kavi. Treba prvo sve smiriti, postaviti na noge, ohladiti. A ne da smo mi lopovi, udbaši ili ne znam što... Sorry, nema dijaloga. S kime? Moraš svojim ponašanjem, elementarnim kućnim odgojem doći na razinu da možemo pričati. Bez toga nema ništa", odgovorio je premijer na pitanje kada će pronaći zajednički jezik s predsjednikom.

'Vučić bi na Zapad, a dila naftu s Putinom'

"Ne dolazi u obzir da naši heroji budu terećeni nekakvim ex-post pravnim aktima koji dolaze nakon tko zna kojeg vremena. Mi smo htjeli sa Srbijom sjesti i raspraviti to da nema jurisdikcije nad stranim državljanima koji su počinili nešto na teritoriju treće zemlje. ta mini regionalna jurisdikcija ne dolazi u obzir. To smo nekoliko puta upozoravali, ali stalo je sve zbog toga što srpska delegacija nije reagirala na pozive hrvatskog mnistra pravosuđa. Ako je odgovor da nam se na ovakve pozive ne trza, a da se 2022. pojavljuju nekakve optužnice iz kuhinje u Beogradu, to neće proći", upozorio je Plenković, a potom se osvrnuo na izjavu Aleksandra Vučića da Hrvati nemaju svoj stav osim kada trebaju ponižavati Srbiju.

"Ne znam što je to izgovorio. To je smiješno. Ako je stav 'Mi bi malo na Zapad', a onda s Putinom dila naftu i plin, to nije stav, nego sjedenje na dvije stolice. To ne prolazi više. Ako smo mi konkretni oko pitanja Hrvata u BiH, onda je to stav. Tko je pomogao BiH da podnese zahtjev za članstvo? HDZ, još 2016. u tamošnjem parlamentu. Tko trpi kritike zbog povećanja proračuna Hrvatima u inozemstvu, gradnje bolnice i kazališta u Mostaru, stipendije i ostalog. Pogledajte tko konzistentno pomaže Hrvatima u BiH, a ne da minira sve naše napore", poručio je Plenković.

"Mi nismo dobili ništa, nikakav papir. Oni su upoznati s tim što i mi znamo. Neka se čuvaju, a država će biti uz njih", poručio je premijer komentiravši što bi optuženi piloti trebali poduzeti nakon što je potvrđena optužnica iz Beograda.