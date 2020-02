ŽESTOKO KRITIZIRAO SURADNJU BANDIĆA I HDZ-a: ‘On je na slobodi zahvaljujući njima, a Sabor je pretvoren u tržnicu sve po 5 kuna’

Bivši zastupnik zagrebačke Gradske skupštine i član Mosta Tomislav Jelić javno je progovorio o funkcioniranju Grada Zagreba pod ravnanjem Milana Bandića i onome što se krije iza kulisa njegove suradnje s HDZ-om na gradskoj i državnoj razini

Bivši zastupnik zagrebačke Gradske skupštine i član Mosta Tomislav Jelić prkomentirao je na N1 televiziji situaciju u metropoli i na političkoj sceni. Odmah se osvrnuo na gradnju rotora te napomenuo kako je Grad Zagreb uredio okolni okoliš kako bi pogodovao budućim ulagačima u taj prostor. Potom se vratio u prošlost te secirao rad gradske uprave pod ravnanjem Milana Bandića u proteklih 20 godina.

“Ja sam enciklopedija kako stvari zadnjih 30 godina funkcioniraju u gradu Zagrebu. Evo primjer kako funkcionira gradska uprava na čelu s Milanom Bandićem, iz 2002. Na uglu Vukovarske i Sveučilišne aleje, gdje je danas zgrada Erste banke, Mamić je pokupovao potleušice od privatnih vlasnika, a da bi formirao parcelu kakvu želi, otkupio je od Zagreba još zemlje. Iduće godine je grad dio tog zemljišta otkupio od Mamića za proširenje Sveučilišne aleje plativši je više. Mamić je tako zaradio”, rekao je Jelić i dodao kako je Bandić “primjer naše političke društvene zbilje.”

ŽIVI ZID ĆE ZBOG ROTORA BANDIĆA PRIJAVITI ZA SUKOB INTERESA: ‘U sjeni izgradnje pogodovalo se privatnoj tvrtki jednog Norvežanina’

HDZ na štajgi

Dodao je i kako HDZ surađuje s Bandićem puno dulje nego što se u javnosti zna te je takvu suradnju nazvao “štajgom”, a Sabor “tržnicu sve po pet kuna”.

“Prije sedam godina na unutarstranačkim izborima HDZ-a za grad, Milijan Brkić je poništio izbore i postavio svog rođaka Andriju Mikulića da Bandić ne bi imao oporbu u Zagrebu. Kako ga je štitio Ivo Sanader pa Jadranka Kosor, poslije je nastavio Milijan Brkić, a zadnje tri godine Andrej Plenković. Oni su na političkoj štajgi. Bandić je na slobodi zahvaljujući HDZ-u, koji pak ima većinu u Saboru jer im je Bandić to omogućio. Sabor je pretvoren u tržnicu sve po pet kuna”, smatra Jelić.

Zagrebački je HDZ u srijedu odlučio podržati izmjene GUP-a ako se prihvati njihovih 15 amandmana. Taj je broj na kraju narastao na 80, a Jelić to sve smatra dimnom zavjesom za javnost.

“Po mojoj procjeni danas će amandmani biti prihvaćeni, ići će na ministarstvo, pričekat će možda i do ljeta dok ne prođe predsjedanje EU (Plenković se mora dodvoriti Bruxellesu). Ne treba očekivati ništa dramatično danas. Što će od toga biti, ne znamo. To je kao kad Ustav ide na javnu raspravu. Vjerojatno se tim amandmanima išlo nekome pogodovati, ne znam, ali poučen iskustvom kako Bandić radi, ne bi me iznenadilo”, istaknuo je Jelić i opisao kako izgleda suradnja HDZ-a i zagrebačkog gradonačelnika.

BANDIĆ NA SVOJ GUP STAVIO ČAK 65 AMANDMANA, MARAS PORUČIO: ‘To je jad i čemer hrvatske politike, to su Bandić i Plenković’

Šverceri domoljubljem i politički idioti

“HDZ ovako funkcionira – Plenković se pojavi na sjednicama kluba u Saboru 15-ak minuta i za sve bitne točke da naloge kako se glasa. U Gradski odbor dolazi samo u dramatičnim situacijama, a umjesto toga pošalje svoje ‘poštare’ koji prenesu što je rekao i nema rasprave. HDZ-u fale ljudi s crtom dosljednosti. Nakon Tuđmanove smrti HDZ su preuzeli šverceri domoljubljem koji se natječu za vlastito domoljublje. Slabe u Zagrebu, slabjet će i na nivou države. Ući u koaliciju s Bandićem nakon svih optužnica, morate biti politički idioti da na tako nešto pristanete”, zaključio je Jelić.

Smatra kako Bandić inzistira na tome da zadrži poziciju, jer iza toga stoji dogovor s HDZ-om.

“Zadnja tri mandata Bandić je gradonačelnik zahvaljujući smicalicama s HDZ-om ispod stola. Sad je situacija sljedeća, njegov suradnik mi je rekao da ne može dobiti izbore, ali još uvijek dio suradnika misli da imaju šanse, surađuju s HDZ-om. Ako će moći dobiti izbore, oni će opet prešutno izaći s Bandićem kao kandidatom svoje stranke, a HDZ će istaknuti nekog žnj kandidata koji neće dobiti velik broj glasova pa već u drugom krugu podržati Bandića. Ako ne uspije na izborima, Bandić je ulično inteligentan pa će pokušati progurati nekog svog tko će ga najviše napadati, ali samo zato da ga javnost ne prepozna kao ‘njegovog’, a poanta će biti da se ne vade njegovi kosturi iz ormara”, rekao je bivši gradski zastupnik.

POČETAK KRAJA: Juričanov udarac u pleksus, ali vrije i u zagrebačkom HDZ-u; Bandić više nema svoje čuvene robe za trgovanje…

Strah od boga i ‘cinkera’

No, usprkos tome što njegovo partnerstvo s HDZ-om još uvijek funkcionira, Bandić, prema Jelićevim riječima, zadnjih nekoliko mjeseci živi u strahu da netko ne progovori tijekom suđenja. Kaže i kako se gradonačelnik boji hoće li mu opstati parlamentarna većina, o čemu mu ovisi sloboda. Naime, prije desetak dana je potvrđena optužnica protiv Bandića za koju je Jelić još 2007. podnio kaznenu prijavu. Možda je zbog toga Bandić jedan od mnogih koji zazivaju boga, kao jedine stvari koje se trebaju bojati.

“HDZ je stvorio ovakvo pravosuđe, to jest Šeks, otac hrvatskog pravosuđa, gdje nevine možete osuditi i krive osloboditi. Dok je HDZ na vlasti, nemaju se razloga bojati, nego samo boga kako oni kažu”, mišljenja je Jelić

Osvrnuo se i na gubitke u gradskom proračunu, za koje kaže da su među najvišima u Europi, a razlog tome, prema njegovom mišljenju, leži u poslovanju koje je mimo svake logike.

“Kad je Holding nelikvidan, Grad mu ustupi zemljište, poveća mu vrijednost i tako postane likvidan. Ista stvar se događa i u suprotnom smjeru. Tako se potrošila milijarda i pol kuna. Sve je to moguće i lako naći u službenom glasniku. Grad je u nekoliko navrata kupovao zemljište od Holdinga i obrnuto. Nitko živ ne zna koliko je obveze i jamstva izdao Zagreb, javni novac se koristi za privatne interese”, zaključio je Tomislav Jelić.