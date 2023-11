Započelo je aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru, gdje premijer Andrej Plenković i ministri odgovaraju na pitanja 40 zastupnika.

Uvodno je dobila riječ zastupnica Karolina Vidović Krišto koja je tražila da se raspravlja o arbitraži u Washingtonu oko Agrokora kao prvoj točki dnevnog reda.

"Na arbitražama je Hrvatska do sada izgubila milijarde kuna, a sada prijeti da ćemo izgubiti milijarde eura zbog Ivice Todorića koji je trebao biti u zatvoru. To bi trebala biti prva točka dnevnog reda", kazala je Vidović Krišto. "Nitko nema pravo štiti kriminal", dodala je te pozvala predsjednika Sabora da zastupnici odmah glasaju o uvrštavanju ove točke na dnevni red.

"Ja sam točku uvrstio u dnevni red, a rasprava, kada će biti, ovisi o tome kako ću odluku donijeti", odgovorio je Gordan Jandroković.

Željko Sačić zamjerio je što kao točka dnevnog reda nije uvršteno trovanje hrvatskih građana gaziranim pićima.

Plenković: 'Podržavate teroriste i ne bi puštali sve Hrvate u Vukovar'

Daniel Spajić upozorio je na problem ulaska migranata u Hrvatsku, što je izazvalo žustru raspravu i pitanje terorizma.

"U Hrvatsku je u zadnjih nekoliko mjeseci ušlo oko 55.000 migranata. Jeste li svjesni da samo u Slavoniji živi starije stanovništvo, a prva policijska postaja je 15 kilometara od kuće. Na takvom mjestu živi moja majka. Sutra da tamo dođe neki manijak i napadne ju, ja joj ne mogu pomoći, ni policija. Jesmo li prije dvije godine izdvojili tri milijarde kuna za migrante?", upitao je premijera.

Premijer se u odgovoru dotaknuo vukovarskog gradonačenika Ivana Penave, istaknuvši kako ispada da u Vukovar može doći samo netko "tko je po njegovom guštu".

"Podržavate teroriste i ne bi puštali sve Hrvate u Vukovar. To je kontekst, kada je riječ o vama i vašoj stranci. Što se tiče nezakonitih migracija, Vlada je u ponedjeljak usvojila Izvješće o stanju nezakonitih migracija u ovoj godini kako bi djelovala proaktivno. Već sutra je na dnevnom redu i zaključak temeljem rasprave koja je održana prije desetak dana. Prvo, mi smo učinili da Hrvatska uđe u Schengenski prostor, vi tome niste dali doprinos. Dinamika nezakonitih migracija se intenzivirala u proteklih godinu dana. Nezakoniti migranti su registrirani. Vaše teze o tome da mi imamo milijarde za izbjeglice nemaju uporište, a izračun ćete dobiti sljedeći tjedan", kazao je Plenković.

"Vi nazivate Damira Markuša teroristom. Ako itko sa teroristima koalira, onda ste to vi. Uzeli ste SDSS...idete protiv Markuša koji je branio Vukovar dok ste vi jeli kroasane", poručio je Spajić nakon čega je uslijedilo žustro prepucavanje između njega i premijera.

"Ne znaš i lažeš", dobacio je Spajiću između ostalog Plenković.

Kako se prepucavanje nastavilo i nakon upozorenja predsjednika Sabora, Jandroković je prekinuo sjednicu, koja je nastavljena nakon stanke, kada se nastavila i žustra rasprava.

Spajić: 'Tipično briselski odgovor s kralježnicom tvrdom kao gumeni bombon'

"Vi ste jako promijenili narativ, a pokušavate promijeniti i povijest. Trudite se prikazati teroristima ljude koji po tri puta ranjeni u Domovinskom ratu", kazao je Ivan Penava.

"Kada je čovjek u strahu onda postaje agresivan. Vi ste agresivni jer vas ucjenjuju Frane Barbarić i Pavo Vujevac. Ivo Sanader je za vas mala beba, podnesite ostavku i smanjite štetu i sebi i Hrvatskoj", poručila je Vidović Krišto koja više ne može sudjelovati u raspravi.

Mario Kapulica kazao je jako je napad na Markov trg ocijenjen kao terorizam te da je to potvrdilo više institucija. "Jedino vi i Zoran Milanović govorite o tome kao da je neki uobičajeni događaj", kazao je.

"Da nisam čuo, ne bi vjerovao. Gospodin Penava pucanje kalašnjikovom na trgu svetog Marka ne smatra terorizmom. Više u vladajućoj većini ima hrvatskih branitelja nego u cijelom domovinskom pokretu", kazao je Hrvoje Zekanović.

Josić Šarić poručio je da se prestane dijeliti hrvatske branitelje. Penava je kazao da je politikom prema ilegalnim migrantima dovedena u pitanje sigurnost građana zemlje. Stipo Mlinarić kazao je da je teroristički čin počinjen u Borovu selu, a za njega još nitko nije odgovarao.

"Nitko ne dovodi u pitanje da su Borovo selo i Škabrnja teroristički napadi. Nemojte od toga raditi jeftinu politiku", kazao je Jandroković.

"Znao sam da ću dobiti tipično briselski odgovor s kralježnicom tvrdom kao gumeni bombon", kazao je Spajić u svom komentaru na odgovor koji mu je premijer dao prije stanke.

"Vi opet napadate Damira Markuša. Da stvori državu u koju ne mogu ulazit potencijalni teroristi koje vi puštate jer dobiju papir da mogu biti sedam dana. Ne žele se asimilirati i mi se njima trebamo prilagoditi? Nema šanse. Ili će se on prilagoditi tu ili naberi odavde. To neka vam bude jasno", dodao je uzrujani Spajić.

Plenković: 'Lupanje po saborskim klupama, to je vaš legacy'

Sandra Benčić dotaknula se Lex Agrokora. Upitala je premijera na koji će način odgovarati za sve što je iz toga proizašlo?

"Kolegica Benčić, jedna od protagonistica onog slavnog lupanja po saborskim klupama, a sada i lupetanja, to je vaš legacy", kazao je Plenković. "Vi ste dobili povjerenje da upravljate Zagrebom. Grad Zagreb funkcionira zbog odluka Vlade i projekata sredstvima koja financira Vlada. Grad nije nikad bio prljaviji, smrdljiviji i promenada za divlje svinje.

Što se tiče Agrokora, DORH donosi neke svoje odluke o vođenju nekog kaznenog postupka, te odluke ne donosi Vlada. U ovom konkretnom slučaju, kada je Visoki kazneni sud vještačenje proglasio nezakonitim, DORH se mora očitovati. Drugo, Agrokor je kao najveća sistemska kompanija u prvih par mjeseci naše Vlade bio toliko prezadužen da je prijetila propast. Ne samo da bi bez posla ostalo 60.000 ljudi, nego i OPG-ovi, dobavljači. Da su oni kolabirali, onda - draga gospođo Benčić - ne bi bilo našega legacy-ja. A to je, da je nezaposlenost 16:1, da nam je BDP danas za više od 20 milijardi veći nego 2016, da imamo Hrvatsku povezanu Pelješki mostom, Schengen, ulazak u europodručje, i gle čuda, probili drugu cijev tunela Učke..", nabrajao je premijer.

"Rekli ste da je DORH neovisna institucija. Ha ha, to je sve što ću reći. Kažete sve što se obnovilo je zahvaljujući Vladi i europskom fondu, kojeg niste uspjeli na vrijeme iskoristiti pa ste morali tražiti produženje. A što se tiče svinja, brinite se za one u Slavoniji jer su naše barem žive", poručila je Benčić premijeru.

Mladi sve teže rješavaju stambeno pitanje

Marina Opačak Bilić postavila je premijeru pitanje o rješavanju stambenog pitanja kod mladih, planira li djelovati kroz socijalne i stambene porezne politike te mogu li građani očekivati realnije uvjete za kupnju i najam nekretnina?

Premijer se složio da je pitanje stambene politike ključno, pogotovo imajući u vidu da ljudi u Hrvatskoj žele imati svoju nekretninu, što je razlika u odnosu na druge zemlje gdje ljudi većinom žive u najmu. Najavio je da je u tijeku snimka stanja te izrada nacionalnog plana do 2030. godine.

"Imamo zakon o subvencioniranju stambenih kredita koja se primjenjuje do kraja ove godine. Kroz POS je izgrađeno 8928 stanova u 286 objekata. Ukupna vrijednost, 630 milijuna eura", kazao je premijer. "Nastavit ćemo tu politiku jer je to i demografska mjera. Činjenica je da imamo u proteklih nekoliko godina rast cijena kvadrata, ne samo u velikim gradovima i na priobalju. Upravo zbog toga će plan nacionalne politike stambenog zbrinjavanja i stambene politike dati rješenja na problem koji danas imaju mladi ljudi i mlade obitelji", dodao je.

O Barbarićevoj bespravnoj gradnji: 'To se nikako nije smjelo dogoditi'

Davorko Vidović upitao je premijera zašto HEP i dalje vodi čovjek koji bespravno gradi i time krši zakon: "Jesu li vama osobno kao političaru, predsjedniku Vlade, obnašanje dužnosti predsjednika HEP-a i njegovo kršenje zakona spojivi? Ja bih bio zadovoljan i s odgovorom: 'Da'."

"Malo ste u uvodu bili predepresivni. Ajmo se prvo referirati na to. Razvidna je strategija dijela oporbe da uoči izbora prikaže da u Hrvatskoj ništa ne valja. Tu su šampioni u kreativnosti PR-a SDP-ovci, od onoga mede pa do štrika pa da i nama ide loše. Prepoznali ste koliko su dobri pa ste utekli od njih, što je dobro. A dobra je za Sisačko-moslavačku županiju i obnova, autocesta Lekenik-Sisak. Zbog potresa imamo najveći građevinski pothvat i daleko smo od toga da bismo trebali sijati bezperspektivnost.

Ovo što vi pitate, odnosi se na jednu osobu koja možda nije jedina. Državni inspektorat se angažirao i na ovom slučaju. Tu su bila dva rješenja, kad uslijedi treće, doći će do rušenja objekta. Ja smatram da je to jako loše i to sam rekao gospodinu Barbariću. To se nikako nije smjelo dogoditi. Neka se iscrpe ti pravni koraci. To nije uopće spojivo s ponašanjem dobrog domaćina, a ne s nekim tko obnaša visoku dužnost međutim, HEP i obnova HEP-a imaju ogromnu ulogu u premoštavanju najveće krize i to je bio velik instrument naše Vlade da građani, i vi gospodine Vidoviću, ne vide povećanje struje. Kad se to razriješi, u miru ćemo bez pritiska i sufliranja sa strane donositi odluke. Pustimo DIRH da odradi svoj posao", kazao je Plenković.

Vidović je odgovorio kako se na ovom primjeru vidi model partijskog prisvajanja države. Naveo je za primjer i da "direktor Hrvatskih šuma vodi poduzeće koje pokriva 50 posto teritorija ove zemlje, a pravomoćno je osuđen za zloupotrebu položaja". Zaključio je da se klijentelizam i partijsko upravljanje državom mogu riješiti vraćanjem onog što je ukinula Milanovićeva vlada: obaveznom provjerom imovine kandidata i članova njihove obitelji, mogućom stegovnom odgovornošću kada je u pitanju povezanost s korupcijskim aferama te svakim mogućim sukobom interesa.

Zaštita od terorizma: 'Sve naše službe su budne'

Dario Zurovec upitao je premijera što Hrvatska poduzima kako bi građane zaštitila od terorizma uslijed sukoba Izraela i Palestine.

"Nema suspenzije Schengena. Trenutno 11 država poduzima korake privremenih unutarnjih kontrola. Vidjeli smo da je Italija to učinila nakon Hamasovog terorističkog napada na Izrael i dva teroristička čina unutar članica EU-a; oba su počinili ljudi čečenskog porijekla. Sve naše službe su budne. MUP, Sigurnosno obavještajna agencija. Vi znate da na razini EU-a postoji pakt o azilu i migracijama koji predstavlja okvir kako da zajednički rješavamo pitanje nezakonitih migracija, a imamo i nastojanja nekih država, konkretno Italije, ne bi li relaksirala pritisak koji dolazi Italiji srednjomediteranskom rutom", kazao je Plenković.

Zurovec je kazao kako Slovenci imaju dodatne provjere na svojoj granici, što se osobno uvjerio. Kazao je kako smatra da se ne radi dovoljan pritisak prema BiH i Srbiji, s obzirom da su njihovi kampovi za izbjeglice neposredno uz našu granicu.

"Kako uspiju proći na desetine migranata, uhvati ih policija, a ljudi su naoružani. Policija mi je sama rekla: 'Imaju oružje, mačete'. Takvom mačetom mogu odrubiti glavu. Na tom vanjskopolitičkom planu drijemamo", kazao je Zurovec.

Beroš: 'Okretanje preventivi srž reforme zdravstvenog sustava'

Mladen Karlić upitao je ministra Vilija Beroša hoće li reforma zdravstva i preventivne mjere pomoći građanima u brizi o zdravlju.

"Okretanje ka preventivi je srž reforme zdravstvenog sustava. Otkrivanjem bolesti na vrijeme možemo polučiti bolje rezultate u otkrivanju patološkog stanja i financijski uštedjeti", kazao je Beroš. Podsjetio je da je preventivni program ranog otkrivanja raka dojke smanjio smrtnost za 25 do 30 posto. Podsjetio je i na druge planove otkrivanja malignih bolesti, koje je i Europska komisija prepoznala kao 'predložak' koji bi se mogao implementirati na razini drugih članica.

Plenković: 'Vama je DORH dobar samo kad progoni HDZ-ovce'

Mirela Ahmetović kazala je kako premijer voli ponavljati tezu o dvije Hrvatske, ali se okružuje "ljudima od formata od kojih većina završi u zatvoru ili pod optužnicom USKOK-a." Nabrojila je Plenkoviću imena njegovih bliskih suradnika koji su pod istragom ili optuženi, od Josipe Rimac nadalje.

"U koju od dvije Hrvatske spadaju ovi odličnici, u ovu koja radi ili koja ruši Hrvatsku?", upitala je Ahmetović premijera.

"Nećemo sad o LNG-u. Bauk već sugerira ideje, on se ne bi vezivao, on bi plivao na Brač. Za dnevnice. Dvije su političke Hrvatske: parlamentarna većina koja radi i koja je učinila puno za gospodarstvo, standard građana i ova druga, koja predstavlja opoziciju, koja lupanjem i uništavanjem saborskog inventara pokazuje političku kulturu. Ta druga politička Hrvatska ima samo dvije teme. Jedna, čiji je nositelj Domovinski pokret, se svodi na mržnju da su predstavnici srpske manjine dio parlamentarne većine. To ide tako daleko da podržava teroristički napad na Banske dvore od prije tri godine. Druga varijanta je ovo što govorite vi, a da baš sve želite svesti na korupciju i kraću i to nalijepiti HDZ-u.

Nema drugog od derivacija na ove dvije teme, ili surađujete sa Srbima ili ste korumpirani. Vama je DORH dobar samo kad progoni HDZ-ovce. To je vaš okvir. Za razliku od vas, mi ne samo da imamo duplo veću potporu građana nego ljudi osjećaju kako žive. Realni rast plaća, mirovina, Schengen, euro, Rafali, LNG terminal u vašem Omišlju protiv kojeg ste se vi vezivali za rivu su tako velika postignuća da bi mi mogli ići na izbore bez kampanje", kazao je Plenković.

"Ekipa koja nije još uspjela omastiti brk pod vašim vodstvom čeka u niskom startu. Vi ste čovjek kojem je vrijeme isteklo, samo vas o tome još nisu obavijestili. A reći će vam građani na izborima", kazala je Ahmetović.

Peović: 'Plaćate milijune eura da Hrvatska vodi arbitražne sporove'

Katarina Peović podsjetila je da je prije godinu dana Plenkovićevu vladu proglasila kvislinškom upravo zbog arbitraže.

"Platili set MOL-u odštetu umjesto da uzmemo upravljačka prava od MOL-a. Upozorila sam da slijedi arbitraža s Todorićem", kazala je Peović te citirala tadašnji premijerov odgovor na taj njezin komentar. "Stranim odvjetničkim uredima plaćate milijune eura da Hrvatska vodi arbitražne sporove u kojima mora plaćati stotine milijuna eura. Todorić dobiva obranu pro bono jer njegovi odvjetnici smatraju da će tu arbitražu dobiti", kazala je.

"Nisam čuo vaše pitanje osim da ste Vladu nazvali kvislinškom. Ponovit ću što mislim da je ključ. Agrokor je došao u velike probleme početkom 2017. Ondaj je taj problem trebao kolabirati na način da propadne 60.000 radnih mjesta i ne znam koliko kompanija. I onda je taj problem iskrcan i bačen u krilo hrvatskoj vladi. Vlada je mogla ne učiniti niša i gledati kako kompanije u kojima radi tisuće ljudi padaju kao kule od karata. Održali smo kompaniju, danas praktički funkcionira na tržišnim osnovama, nakon restrukturiranja. Tada je bio narativ prema meni osobno 'Plenković štitit gazdu'. Ne sjećate se toga? To smo zaboravili.

Mostovci koji sada napadaju mene su navodno imali tada insajderske informacije o krvnoj slici Agrokora koje nitko tada nije znao. Ljevica nas optužuje: 'Vi štitite Gazdu'. Odgovornost za vođenje pravnih procesa nakon što smo mi riješili bitno je u rukama DORH. Ono ima samostalnost i odgovornost i tu ću stat oko te teme. Kompanija funkcionira, a država je jaka i ostvarila je ogromne korake naprijed koje nisam siguran da bismo ostvarili da smo pustili da kompanija propadne", kazao je Plenković.

Peović je kazala da je Hrvatska tada trebala raskinuti sve klauzule arbitraže.

"Ono što vas zabrinjava je što će reći Bruxelles. Veži konja gdje ti gazda kaže, to je vaša politika. Nemam problema s tim da ste intervenirali, dapače, mislim da ste trebali nacionalizirati neke tvrtke, ali ne na način da dajete Martini Dalić da uništi sve što je mogla uništiti i onda još dobije nagradu da postane predsjednica Uprave Podravke. To ne podržavam. Zašto niste raskinuli bilateralne međunarodne sporazume koji sadrže klauzule arbitraže?", kazala je Peović.

