ŽESTOKI UGRIZI NA PLENKOVIĆA SE NASTAVLJAJU: ‘Pritisci i represija su nam nanijeli štetu. Netko tko je siguran u sebe, to ne bi radio’

‘To sve dovodi do gušenja demokracije odnosno slobodnog iznošenja stavova.To je prisutno i trebamo se toga riješiti, kaže Ivan Penava, kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a

Ugrizi unutar HDZ-a se nastavljaju. Iz opcije za promjene aktualno vodstvo optužuju da se koriste pozicijom moći i tako guše demokraciju u stranci, javlja RTL Danas.

”Kad vi koristite, zapravo pritišćete s tih vodećih instanci ljude da vam daju iskaze potpore na terenu, a pogotovo kad se još ne znaju ni kandidati ni programi, naravno da vršite pritisak. Naravno da onda kada to povežemo s ovim prvim djelom koji sam spomenuo, tim sklopom nekakve represije na koji su ljudi očigledno navikli, naravno da to u toj kombinaciji dovodi do gušenja demokracije odnosno slobodnog iznošenja stavova.To je prisutno i trebamo se toga riješiti”, kaže Ivan Penava, kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a.

Njegov direktni konkurent za drugog čovjeka HDZ-a, Tomo Medved kaže: ”Ja ne doprinosim dizanju tenzija, štoviše pozivam da se argumentirano predstave programi članstvu stranke.”

No, tenzije u vrhu već su dignute, a iz opcije za promjene poručuju da im je zbog pritisaka unutar stranke otežano i prikupljanje potpisa.

”To je nama nanijelo štetu, može pričati tko što hoće, po nama to nije bilo demokratično, nije bilo fer. Toliko je daleko od te sigurnosti i dominantnosti koju se želi prezentirati jer netko tko je siguran u sebe, u svoje kvalitete to ne bi radio. Oslonac bi mu bile te kvalitete i ne bi se služio ovakvim mehanizmima”, smatra Penava.

Penava hvali rad smijenjenog ministra Tomislava Tolušića, ali poručuje da zasad nije u njihovu timu. Za razliku od Milijana Brkića.

Brkić ipak podržao koaliciju s HNS-om: ‘Tu nećete naći nikoga tko je savršen’

Plenkovićeve prozivke da je upravo Brkić prvi zazivao koaliciju s HNS-om nisu im prepreka jer Penava poručuje da ništa nije crno-bijelo.

“Mi govorimo o procesima i ljudima koji traju dugi niz godina i tu nećete naći nikoga, tko je savršen, tko je uvijek bio u pravu, tko je imao kristalnu kuglu. Znači nećete ga naći i zašto mi sada gledamo jedini u druge i tražimo mane”, pita se Penava.

Upravo pozivjući se na političke i osobne mane aktualnog vodstva, opcija za promjene je i krenula u ofenzivu.

“Uvjeren sam da ćemo u konačnici na izborima izabrati, da će članstvo izabrati onaj tim za koji vjeruje da je najbolji”, poručuje Medved.

Kako navodi Damira Gregoret za RTL, teško je zamislivo da će sve vodeće funkcije osvojiti članovi istog tima, a kadrovsku križaljku 15. ožujka moći će slagati, prema danas objavljenim podacima, točno 211.492 članova HDZ-a.