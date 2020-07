ŽESTOKI ŠPRAJC: ‘Kaže glavni hrvatski epidemiolog Plenković, virus ne iskače iz ramena. Zbog par stotina oboljelih više se nitko ne uzrujava’

Oprez na ulazu. Pokoja šaka o šaku, pokoja ruka na ramenu. Fizičke distance nigdje. Razdragani MOST-ovci grlili su se cijelu nedjelju, a navečer završili u klinču, jedine maske bile su na novinarskim ekipama

Kao što smo vidjeli u nedjelju se grlilo, ljubilo i plakalo na ramenu, ali nije to više epidemiološki problem kao nekad. Jer kako nas je proteklih tjedana podučavao glavni hrvatski epidemiolog Andrej Plenković, virus korone ne iskače iz ramena. Istodobno je u Hrvatskoj u ponedjeljak bilo 69 novih korona slučajeva, ali kako smo već rekli, ne brinite. Zbog par stotina oboljelih više se nitko ne uzrujava jer novi hešteg je #životidedalje, komentirao je Zoran Šprajc za RTL.

Doduše mogao je onda život tako ići i prije tri mjeseca kad su nas koronom plašili kao da haraju kuga i kolera zajedno, ali tada se, kažu, o koroni još nije znalo koliko se zna sada, premda oni koji nisu znali tada očito ne znaju ni sada. Tako je eto nekidan jedno američko sveučilište objavilo tobože znanstvenu projekciju da će u Hrvatskoj uskoro biti 1500 mrtvih od koronavirusa. Sad se ispostavilo da više znanosti ima u prognozama seoskih baba nego kod pojedinih znanstvenika.

Istodobno je i jedan od vodećih hrvatskih epidemiologa poručio da nema više potrebe da svakodnevno brojimo nove korona slučajeve.

Grlili se cijeli dan, navečer završili u klinču

Oprez na ulazu. Pokoja šaka o šaku, pokoja ruka na ramenu. Fizičke distance nigdje. Razdragani MOST-ovci grlili su se cijelu nedjelju, a navečer završili u klinču, jedine maske bile su na novinarskim ekipama. “Rekao bih da se trebaju malo popraviti”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U ponedjeljak 69 novih slučajeva, ukupan broj aktivnih slučajeva tako je narastao na 897. Petero ih je na respiratoru.

Članovi Stožera su u ponedjeljak bili u Banskim Dvorima, ali ne i Bernard Kaić koji je već u nekoliko navrata doveo u pitanje odluke svojih kolega epidemiologa, a jučer je rekao da nema smisla pričati o kolektivnom imunitetu kada na jedan slučaj zaraze imamo 30 neprepoznatih i postavio pitanje čemu onda uopće brojanje slučajeva?

“Noćne klubove evo, recimo, ja bih zatvorio. Jedini način za zaustavit to ponovno bi bilo ponovno onaj totalni ono što se zove lockdown”, rekao je epidemiolog Bernard Kaić.

Iznimno mali broj testiranja

Kaić je još prije poručio da ga iznenađuje mali broj testiranja u Hrvatskoj, sada kaže da će se sve teže i teže pronaći kontakti. A, iznimno mali broj testiranja u Hrvatskoj tema je i u Srbiji. “Hrvatska samo 82.000, Srbija 428.000. I što ćemo sad”, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

A hrvatski poduzetnik i matematičar Nenad Bakić, putem Twittera izazvao je Sveučilište Washington i njihovu prognozu kako će do kraja rujna u Hrvatskoj biti 1500 umrlih. Bakić tvrdi da su brojke pretjerane i da se temelje na krivim pretpostavkama.

Podršku mu je dao i nobelovac Michael Levitt, jedan od rijetkih znanstvenika koji od početka epidemije govori sve suprotno mainstream medijima – između ostaloga i to da lockdown kao takav baš i nema puno smisla.

Problemi u Velikoj Britaniji

Velika Britanija koja je ovoga vikenda otvorila pubove, i dalje se bori s velikim brojem zaraženih i hospitaliziranih. Centar za istraživanje raka, objavilo je da ukoliko kapaciteti budu opterećeni koronavirus pacijentima, oboljelima od raka moglo bi do daljnjega biti uskraćena kompletna zdravstvena njega, a to bi moglo dovesti do čak 35 tisuća ekstra smrtnih slučajeva.

A britanski zavod za statistiku objavio je da u travnju bilježe čak deset tisuća smrti više kod dementih pacijenata – što zbog manjka socijalnog kontakta s obiteljima, što zbog smanjene zdravstvene usluge.

