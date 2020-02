ŽESTOKI SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ: ‘Milan Bandić je ‘dead man walking’, a Plenković? Taj živi u nekom svom staklenom zvonu…’

SDP-ov zastupnik Siniša Hajdaš Dončić komentirao je za N1 velike infrastukturne projekte na željezničkim prugama u Hrvatskoj koji su većinom financirani novcem Europske unije. Kazao je kako se radi o željezničkom koridoru od grada Rijeke do mađarske granice i koji sredstvima iz europskih projekata može biti financiran i do 85 posto. Radi se o dvokolosječnim prugama koje se elektrificirane, pojasnio je Hajdaš Dončić.

Što se tiče koristi od takvih projekata, Hajdaš Dončić ističe kako ne može reći sada te kako puno toga ovisi o razvoju luke Rijeka. Na pitanje zašto niti jedan veliki projekt – od željezničkog do Pelješkog mosta – ne gradi hrvatska firma. Hajdaš Dončić kaže kako u Hrvatskoj uopće nema firme koja radi u niskogradnji i koja se može prijaviti na takav tip projekata. Sve su firme, naime, propale.

“U niskogradnji su sve velike hrvatske tvrtke propale, više-manje su sve otišle u stečaj. A ono što je najvrjednije – ljudi, inženjeri i radnici – otišli su iz tvrtki.”

Plenković živi u svom nekom staklenom svijetu

Komentirao je i političko stanje u Hrvatskoj te činjenicu kako je prema anketama SDP još uvijek prva stranka u Hrvatskoj. Premijer Andrej Plenković tvrdi kako je to još uvijek odraz pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima.

“Mislim da gospodin Plenković živi u svom nekom staklenom svijetu, staklenom zvonu, da on ne čuje i ne sluša što građani zapravo misle o HDZ-u”, kazao je.

“Ova HDZ-ova vlada je u korupcijskom dijelu gora čak od Sanaderova vlade. Ovo je stvarno loša vlada i ljudi to vide. Od tzv. grešaka u imovinskim karticama, pogodovanjima – to je sve vlada Andreja Plankovića. Ljudima je jednostavno dosta. Tako da ja stvarno vjerujem da će SDP, zahvaljujući sebi, ne vladi Andreja Plenkovića, uspjeti zadržati ovu prednost i dobiti mogućnost i priliku sastaviti vladu.”

Što se tiče odnosa premijera Plenkovića i novoizabranog predsjednika, Hajdaš Dončić kaže kako je Milanović tu bio jasan, on zna koje su mu ovlasti.

Odnos premijera i novoizabranog predsjednika: Sve ovisi o Andreju Plenkoviću

“Mislim da je Milanović bio jasan, rekao je da će Andreju Plenkoviću biti ‘najbolji prijatelj’. Milanović zna koje su mu ovlasti i u što se može petljati, a u što ne može. Dakle, on neće raditi ono što je recimo radila Kolinda Grabar-Kitarović, sazivati sjednice za što nema uporišta u Ustavu i slično, nego će raditi onaj dio svog posla koji predsjednik radi – vanjska politika, obrana i nacionalna sigurnost”, istaknuo je Hajdaš Dončić i dodao:

“Sve to ovisi zapravo o Andreju Plenkoviću. Ako će Plenković tražiti neprijatelja da sebe pozicionira, izvan prostora gdje bi mu trebao biti ‘politički neprijatelj’, onda će on imati problem sam sa sobom. Predsjednik mu nije neprijatelj, oni moraju surađivati. Sve ovisi o tome kako će se Plenković postaviti u toj cijeloj priči. A vidim da traži nekog laganog političkog neprijatelja zbog unutarstranačkih izbora u HDZ-u.”

Što se velike koalicije SDP-a i HDZ-a tiče, Hajdaš Dončić kaže kako su šanse za to – nikakve. “Što se tiče SDP-a, šanse za to nikakve. To je loše za Hrvatsku, za SDP, a i za HDZ”, kazao je.

Bandić je ‘dead man walking’

Gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića nije htio puno komentirati, smatra kako je on na zalazu karijere.

“To je ‘dead man walking’, uopće ne bih htio to komentirati. On je na zalazu svoje karijere, što god netko mislio o tome. Previše je otvorenih postupaka protiv njega, previše je negativnih nagodbi, dealova napravio. To neće dobro završiti za njega”, smatra SDP-ov zastupnik.

Što se tiče smjera mandata Zorana Milanovića, Hajdaš Dončić kazao je kako su Hrvatskoj prirodni partneri Slovenija, Austrija, Njemačka i Italija. Zašto?

“Turizam, robni izvoz i uvoz. Nama su logični prirodni saveznici upravo te zemlje. Potreban je i dobar dijalog sa susjednim zemljama – to su i BiH, Srbija, Crna Gora. Za sve predsjednike to treba biti smjer, ne samo za jednog. Mi moramo surađivati sa zemljama koje su nam geografski blizu.”

Zaključno je i komentirao i urede bivših predsjednika. Hajdaš Dončić smatra da je odnos prema bivšim predsjednicima ogledalo našeg društva.

“Što god mi mislili o Mesiću, Josipoviću i Grabar-Kitarović, oni su bivši predsjednici Republike Hrvatske. Odnos prema bivšim predsjednicima je ogledalo društva. Država nije samo zastava i himna, nego i odnos prema institucijama, a predsjednik RH je ipak neka institucija”, kazao je SDP-ov zastupnik.