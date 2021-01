ŽESTOKI RASPUDIĆ: ‘Plenković najprije upire prstom u vas novinare, a sada kucka. Što je sljedeće, hoće li leći na leđa i lupati nogama?’

Sramotna je ta izjava oko Banovine. On danas nama govori da okrećemo leđa Banovini, a on je taj koji interes Hrvatske i Banovine stavlja sa strane pred interesima svojih uhljeba, navodi Raspudić

Nakon što je Gordan Jandroković odgodio glasanje o obveznom članstvu u Hrvatskoj gospodarskoj komori, oporba je napustila sjednicu i tako srušila kvorum. Predsjednik Vlade oštro je komentirao taj potez, ističući kako „neće zaboraviti da ruše kvorum dok se zastupnik HDZ-a bori za život“.

Nino Raspudić za RTL je komentirao odlazak oporbe, borbu za ukidannje obvezne članarine ali i žestoko odgovorio Plenkoviću,.

„Ja primjećujem kod premijera Plenkovića neku vrstu infantilne regresije, najprije upire prstom u vas novinare, a sada kucka. Ne znam što je sljedeće hoće li leći na leđa i lupati nogama jer je nezadovoljan time što mu se svi u Saboru ne divimo, on ne vidi da uloga oporbe nije da drži kvorum i ne laska i povlađuje, nego da preispituje neke stvari i kritizira, ali da nudi konkretne prijedloge i bolja rješenja.

Sramotna je ta izjava oko Banovine, samo ću spomenuti da je našoj zastupnici rekao da mi samo kritiziramo, a ništa ne radimo. To je takva laž, i to samo tri dana nakon što smo predstavili kompletne smjernice obnove Banovine s čitavim nizom stručnjaka. Napravili smo više nego Vlada.

Isto tako na punktovima smo davali hranu građanima prije Pletera, a da ne govorim da Zvonimir Troskot dva tjedna spava u Nebojanu i živi u vatrogasnom domu i ‘šljaka’ s ljudima. Bulj je poslao šleper iz Sinja, Miletić s Riječanima danima je na krovovima. On danas nama govori da okrećemo leđa Banovini, a on je taj koji interes Hrvatske i Banovine stavlja sa strane pred interesima svojih uhljeba“, rječit je Raspudić.

Ističe kako su spremni glasati o Zakonu o obnovi, no na ovaj potez ih je natjerao nezapamćeni manevar HDZ-a.

„Mi smo spremni već u ponedjeljak. Taj dan u Saboru dogodio presedan održana je saborska rasprava o prijedlogu o ukidanju obveznih doprinosa HG K-u koja trajala do sitnih noćnih sati. Svi uvjeti su bili zadovoljeni da ona ide u glasanje i stavljena je u petak i onda čujemo da ona nije ni trebala biti na glasovanju. Ali što dogodilo – oni su po tom pitanju izgubili većinu, jer četiri njihova zastupnika bila su za naš prijedlog. Potpuno je neprimjereno sat vremena prije glasanja skinuti točku s dnevnog reda jer tako odgovara vladajućima“,rekao je, a komentirao je i navode zastupnice Radničke fronte kako to ne znači da je oporba ujedinjena.

„Pitam se je li mi to dobivamo novu Milanku Opačić, je li to rađanje prvog Plenkovićevog žetona, ako ona misli da je dobro da se država upliće u ekonomiju, ja mislim suprotno.“, pojašnjava. I premijer i Grbin su rekli da je degutantno iskorištavati stanje Tuđmana, a na pitanje tko to zapravo iskorištava Raspudić odgovara:

„Nitko ne iskorištava. raspala se većina na tom pitanju, a kada su to shvatili onda su izašli sa spinom da je to degutantno, ja sam već taj dan rekao da je to na razini Vučića i moralnog paratiziranja. Tuđman je jedan od najuglednijih zastupnika, pristojan gospodin i svi u saboru složni i želimo mu što brži oporavak i povratak u sabor, nije problem u Tuđmanu nego u četiri zastupnika većine.“, zaključio je.