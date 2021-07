Gradonačelnik Novalje Ivan Dabo žestoko je danas demantirao navode austrijskih medija da su najmanje 94 austrijska državljana pozitivna na koronavirus nakon povratka s festivala održanog na Zrću prošlog tjedna.

U priopćenju Stožera civilne zaštite Novalje navodi se da je, prema brojkama organizatora, na festivalu "Austria goes Zrće" bilo ukupno 7.500 ljudi u dva termina od 17. do 24 srpnja.

Mediji tvrde da je došlo 19.000 Austrijanaca

Austrijski mediji objavili su kako je festival posjetilo čak 19.000 Austrijanaca. "Ta brojka bode u oči jer Austrijanci manipuliraju brojkama", kazao je Ivan Dabo, gradonačelnik Grada Novalje, stoji u priopćenju Stožera.

Naglašavaju da u Novalji postoji čak sedam testnih punktova, a da su ulasci u noćne klubove dozvoljeni samo uz potvrdu koja podrazumijeva da je osoba ili preboljela Covid-19 ili ima potvrdu o cijepljenju ili negativan test ne stariji od 48 sati. Podsjećaju da Austrijanci po povratku u domovinu moraju imati jednu od tih potvrda.

Obavili više od 12.000 testiranja, 16 pozitivnih, ali niti jedan Austrijanac

"U razdoblju trajanja spomenutog festivala na području Grada Novalje ukupno je obavljeno 12.151 testiranje. Pozitivno na koronavirus je bilo njih 16 i riječ je o stranim državljanima te među njima nije bilo registriranih austrijskih državljana", kazao je načelnik Stožera Novalje Ivan Peranić.

"Na vrhuncu festivala 'Austria goes Zrće' 22. srpnja u Novalji je, prema podacima iz sustava eVisitor, boravilo 3.800 turista iz Austrije od kojih je 2.800 festivalskih gostiju. Od početka godine do 27. srpnja ostvareno je ukupno 9.436 dolazaka austrijskih državljana i 51.436 noćenja, samim time objavljena brojka od 19 000 pristiglih gostiju iz Austrije za vrijeme festivala 'Austria goes Zrće' je u potpunosti neistinita", tvrdi direktorica TZG Novalje, Marina Šćiran Rizner.

"Usporedbe radi, trenutno na području Grada Novalje uključujući i TZM Stara Novalja boravi oko 20.500 gostiju u komercijalnom smještaju pri čemu navedena brojka od 19.000 austrijskih gostiju izlazi iz okvira realnih podataka", kazala je direktorica TZG Novalje, Marina Šćiran Rizner.