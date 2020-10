ŽESTOKI OBRAČUN; Hasanbegović opleo po Plenkoviću: ‘Hoćemo li mi biti uhićeni? On je vrlo dosadan čovjek…’; Ministrica: ‘Teško je pratiti ovaj tijek misli’

Hasanbegović tvrdi da u Hrvatskoj nema radikalizacije nego se stvara moralna panika

Govoreći o odgovornosti za radikalizaciju, koja se spominje kao uzrok pucnjave na Markovom trgu, zastupnik Zlatko Hasanbegović tvrdi kako nema nikakve radikalizacije te da Ivan Penava nije iskazao nikakve simpatije prema čovjeku koji je izrešetao policajca.

“Komentar može biti samo jedan, svako ubojstvo je težak zločin i ne može se ni na koji način opravdavati. Ovdje je, nasreću, ostalo sve u pokušaju. Sve ostalo je špekuliranje i zamjena teza“, rekao je Hasanbegović za N1 o Penavinoj izjavi koji je pokušaj ubojstva, među ostalim, okarakterizirao kao opravdani bunt.

Hasanbegović upozorava ma, po njemu puno veći problem. “Imamo prvorazredni škandal da je predsjednik Vlade svoje političke neistomišljenike, zakonite predstavnike hrvatskoga političkog života optužio kao inspiratore i poticatelje navedenog kaznenog djela, a to je samo po sebi kazneno djelo”, rekao je Hasanbegović, dodavši da je ministar branitelja Tomo Medved otišao korak dalje i najavio istragu protiv zastupnika u Hrvatskom saboru.

“Postavlja se pitanje hoćemo li mi biti uhićeni, možda”, rekao je Hasanbegović.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek ističe kako se trebaju temeljito istražiti uzrok, ali jasno upozorava:

„Ako postoji sumnja, a mi vidimo da je jedan radikalizirani mladi čovjek u nekom svom činu nezadovoljstva posegnuo za oružjem i smatrao za legitimnim na takav način rješavati nezadovoljstvo, a da netko kaže da za to ima razumijevanja, onda za to treba snositi odgovornost. Na takav čin bilo čijeg izražavanja nezadovoljstva apsolutno svi moramo iskazati osudu, zabrinutost i slati poruke širokoj javnosti da to nije prihvatljivo”, rekla je Obuljen Koržinek, pozvavši Hasanbegovića da svoje birače pozove da se ograde od napada na Markovu trgu.

“U hrvatskom društvu nema nikakve značajne radikalizacije”, rekao je Hasanbegović, pozvavši medije da ne potiču paniku i histeriju.

“Ja nisam pastir stada”

“Svjedoci smo da se mjesecima pojedinačni ekscesi koje u Hrvatskoj ima značajno manje nego drugdje pokušavaju iskoristiti za stvaranje moralne panike”, rekao je Hasanbegović, dodavši da objave na društvenim mrežama treba ograničavati, ali da nema izvanrednog stanja.

“Pokušava se konstruirati izvanredno stanje, konstruira ga Plenković kako bi raspravu skrenuo s ključne teme, a to je suština njegove politike”, rekao je Hasanbegović, dodavši da Plenković svakoga tko ga kritizira naziva ekstremnim desničarom.

“Plenković skida svoju metajezičnu pozlatu u Bruxellesu. On je jedan vrlo dosadan čovjek i kaže da će ući u gnijezdo”, rekao je Hasanbegović.

“Teško je pratiti ovaj tijek misli”, rekla je Obuljen Koržinek na komentare Hasanbegovića. “Ako imate snage, pozovite svoje istomišljenike, sljedbenike, glasače – suzdržite se od govora mržnje”, rekla je ministrica.

“Ja nisam pastir stada”, odgovorio joj je Hasanbegović.

“Da, ali ste političar. Ja vam to govorim kao osoba koja je klijent vašega govora mržnje već dugi niz godina”, rekla je ministrica Obuljen Koržinek.

“Dragi građani, molim vas nemojte širiti govor mržnje protiv ministrice Obuljen Koržinek ili bilo koga”, rekao je Hasanbegović s dozom ironije, dodavši da se taj poziv ne odnosi na njega, jer je on i ranije primao udarce i nastavit će ih primati, kazao je.