ŽESTOKI NAVIJAČI ‘UVRIJEĐENI’: Armada tuži SDP-ovca jer je protiv ZDS-A; ‘Dosta je anemičnog ulizivanja krajnjoj desnici…’

Željko Jovanović je primio tužbu jer je transparent s pozdravom Za dom spremni i zastavu s prvim bijelim poljem na Mostu branitelja u Rijeci okvalificirao kao relativizaciju ustaštva

“Ne samo da nekažnjeno mašu ustaškim zastavama i viču Za dom spremni, nego sada sudskim tužbama žele ušutkati nas koji upozoravamo na ustaški karakter”, kaže Željko Jovanović, bivši saborski zastupnik i ministar obrazovanja, poznati političar iz redova SDP-a nakon što je primio rješenje Općinskog suda u Rijeci s tužbom navijačke skupine Armada – koja traži od njega isplatu 75 tisuća kuna jer ih je “grubo uvrijedio”, odnosno, povrijedio “pravo osobnosti”.

Armada tuži Jovanovića jer je na Facebooku objavio, a potom su mnogi mediji prenijeli njegovu reakciju na njihovu akciju na Mostu branitelja u Rijeci. Kako obrazlažu u tužbi, oni su 30. travnja 2020. na mostu izložili transparente s porukama “HOS-DOMOVINI NA PONOS” i “ZDS”, te “jednu od povijesnih hrvatskih zastava s kojom pripadnici tužitelja redovito bodre hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svim njezinim utakmicama, te službenu zastavu Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a).” Obrazlažu potom da je to bila reakcija na izjavu predsjednika republike, Zorana Milanovića od 27. travnja, “u odnosu na ploču HOS-a u Novskoj”.

Armada se prepoznala iako je Jovanović ne spominje

Nakon akcije Armade, transparenta s pozdravom Za dom spremni i zastave s prvim bijelim poljem, Jovanović je, naime, objavio post na Facebooku, u kojem je pozvao “sve nepismene ustašofile” da obnove gradivo iz povijesti, da poštede javnost relativizacije ustaštva i ustaškog poglavnika Pavelića koji je uz pozdrav ZDS Rijeku, Istru, Zadar i otoke prodao fašistima, a akciju na mostu nazvao je “blaćenjem Mosta branitelja”. Mnogi portali i mediji prenijeli su tu Jovanovićevu reakciju, a – iako u svom postu nigdje nije izrijekom prozvao Armadu – navijačka skupina je odlučila potegnuti tužbu protiv Jovanovića, a Općinski sud je tužbu i prihvatio.

Željko Jovanović sada ima mjesec dana za pisani odgovor na tužbu, inače će ona postati pravovaljana.

U svom priopćenju Jovanović podsjeća na apsurd do kojeg se došlo u Hrvatskoj zahvaljujući nejasnim zakonskim određenjima prema upotrebi znakovlja iz vremena NDH, pa i pozdrava ZDS. U pravilu se ne kažnjava one koji ga koriste u javnom prostoru, a sada dolazi i do konkretnog obračuna s onima koji upozoravaju na tu praksu. On smatra da je ovo pokušaj obračuna s ljudima koji se bore protiv relativizacije ustaštva, dok se istovremeno, bez ikakvih sankcija, maše ustaškim znakovljem i izvikuje ustaške pozdrave.

Jovanović: Nitko me neće ušutkati

“Pozdrav ZDS nedvojbeno je ustaški pozdrav i kao takav objektivno predstavlja simboličku glorifikaciju hrvatske varijante fašističko-nacističke ideologije i zločinačkog režima NDH. Korištenje tog pozdrava (i druge ustaške/NDH ikonografije) u javnom prostoru je nedopustivo, ako ni zbog čega drugoga onda zbog pijeteta i sućuti prema žrtvama i njihovim potomcima. Nikako drukčije. I to mora biti jasno i nedvosmisleno propisano zakonom. U gotovo svim europskim državama svaka javna manifestacija rasističkih ideologija i glorifikacija na njima utemeljenih režima, te negiranje, opravdavanje, umanjivanje ili trivijalizacija Holokausta i zločina protiv čovječnosti, tretira se kao ”govor mržnje” per se i suzbija svim raspoloživim pravnim sredstvima. A u Hrvatskoj? U Hrvatskoj anemičnost i ulizivanje krajnjoj desnici dopušta da se „ minorna šaka jada“ kiti ustaškim znakovljem i uzvikuje ustaške pozdrave i prijeti drugima koji znaju da je ustaštvo najveće zlo i sramota hrvatske povijesti. Mene nitko neće ušutkati i spriječiti da to ponavljam iz dana u dan dok napokon i hrvatski zakon ne zabrani bilo kakvu uporabu ustaškog znakovlja. Siguran sam da u tome imam podršku ogromne većine svih građana Hrvatske”, naglašava Jovanović u svom priopćenju za javnost.