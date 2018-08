ŽESTOKI NAPADI NA GRADONAČELNIKA: ‘Obersnel ne štiti interese grada, nego stranačke kolege’

Čordašev je istaknuo da Benac i dalje ima radno mjesto u Gradu Rijeci za koje se, da je nezaposlen, ne bi mogao natjecati jer je uvjet da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak protiv službene dužnosti

Akcija mladih ustvrdila je u utorak na konferenciji za novinstvo u Rijeci da gradonačelnik Vojko Obersnel ne pokrećući postupak pred službeničkim sudom protiv optuženoga suspendiranoga gradskog pročelnika Vladimira Benca ne štiti interese Grada, nego stranačke kolege, te je zato zatražila gradonačelnikovu odgovornost.

Gradski vijećnik Akcije mladih Tihomir Čordašev rekao je kako kaznena odgovornost po Zakonu o lokalnim službenicima ne isključuje odgovornost za povredu službene dužnosti, niti oslobađanje od kaznene odgovornost znači oslobađanje od odgovornosti za kršenje službene dužnosti.

Zastara za Benca?

“Obersnel ne mora i ne bi smio čekati okončanje kaznenog postupka da pokrene postupak pred službeničkim sudom, no on to ipak čini”, rekao je Čordašev, dodajući kako tako očito štiti Benca i omogućuje da predmet ode u zastaru, te time osigurava da Benac ne odgovara za počinjenu štetu.

Čordašev je istaknuo da Benac i dalje ima radno mjesto u Gradu Rijeci za koje se, da je nezaposlen, ne bi mogao natjecati jer je uvjet da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak protiv službene dužnosti.

Rekao je kako je “jedna od mogućih sankcija sankcija pred službeničkim sudom premještaj na radno mjesto niže složenosti”.

“Za nas u Akciji mladih je nevjerojatno da unatoč svemu Obersnel i dalje računa na Benca kao pročelnika. U javnim istupima gradonačelnik opetovano tvrdi da svojim problematičnim pročelnicima ne može dati otkaz, što je, naravno, netočno, no on ih čak odbija i smijeniti s mjesta pročelnika i premjestiti na radno mjesto niže složenosti”, dodao je.

Nezakonito pogodovanje

Suspendiranog pročelnika Gradskog odjela za gospodarenje imovinom Vladimira Benca Uskok je optužio na Županijskome sudu u Rijeci za kažnjivo djelo nezakonitog pogodovanja. Benca je suspendirao gradonačelnik lani u u proljeće, nakon što je otvorena istraga.

Vladimira Benca Uskok optužuje da je od ožujka do prosinca 2016. poduzimao radnje kako bi jednome trgovačkom društvu, koje je obavljalo knjigovodstvene poslove i za više trgovačkih društava u vlasništvu njegove supruge, osigurao da, uz plaćanje minimalne najamnine, na natječaju dobije na korištenje adaptirani i uređeni poslovni prostor čija je površina 271 metar četvorni.

Gradonačelnik Obersnel rekao je nakon što je podignuta optužnica da će suspenzija trajati do pravomoćnosti presude te kako “Bencu sada ne može dati otkaz”.