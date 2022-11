Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak i ministica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek gostovale su danas u emisiji TNT na N1 televiziji gdje su se žestoko posvađale oko teme kazališta, odnosno odredbu po kojoj intendante nacionalih kazališta više ne biraju predstavnička tijela, već gradonačelnici.

Iako je rasprava i ranije bila dosta žustra, sve je kulminiralo na pitanju ostaje li Ministarstvo otvoreno tome da iz Zakona makne odredbu da ministar potvrđuje imenovanja i razrješenja.

'Vaš je udar na institucije'

Transkript razgovora pdenosimo u cijelosti:

OBULJEN: Zaista sam tu zdvojena i nakon saborske rasprave namam nikakav jasan smjer, radi se o tome da su to nacionalna kazališta, nakon novog Zakona Ministarstvo će ih više financirati. Mislim da bi trebalo imati neki model dogovaranja. S druge strane, možda se to zaista može skroz otkloniti. Mi smo reagirali nakon onog što se dogodilo ovog ljeta, to je užasan udar na institucije. Tako se u demokraciji ne radi.

PULJAK: Ne. Moram uskočiti…

OBULJEN: Ma ne možete vi…

PULJAK: Vaš je udar na institucije. Ne poštujete odluke lokalne zajednice!

OBULJEN: Niste izašli na izbore i rekli da ćete raditi protuzakonito. Ne možete kršiti zakon.

PULJAK: Nemojte spinati da je protuzakonito.

OBULJEN: Ne spinam.

PULJAK: Vaš gradonačelnik je napravio nešto protuzakonito, imate stahovati od DORH-a.

OBULJEN: Ovako se u demokraciji ne radi. Ako mislite da sam ja nešto napravila, prijavite.

PULJAK: Vi sebi stavljate ovlasti veće od belgijskog kralja.

OBULJEN: Vi pokazujete da uopće ne razumijete rad kazališta.