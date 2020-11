ŽESTOKA RASPRAVA U OTVORENOM: Peović se raspravljala s HDZ-ovcem Tušekom; ‘Kako se možete s tim hvaliti?’

Prepirke vladajućih i oporbenih zastupnika oko važnih pitanja poput državnog proračuna ili epidemioloških mjera nastavile su se i izvan sabornice, u HRT-ovoj emisiji Otvoreno

Čitava je oporba napustila sabornicu tijekom jučerašnjeg izglasavanja državnog proračuna za 2021., jer je Vlada odbila više od 300 njihovih amandmana. Upozoravaju da vladajući odbijaju suradnju u jeku najveće krize od Domovinskog rata. Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk rekao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno da se nekad o amandmanima raspravljalo tijekom glasovanja, ali da su vladajući odlučili da o amandmanima samo glasuju “jer im se to ne sluša”.

“Onda ne znaju ni o čemu glasuju, pa se onda dogodilo, recimo, da kolega Pupovac u vladajućoj većini odbije amandman kojim se smanjuju sredstava za Bleiburg, a povećavaju za antifašiste, na primjer”, rekao je Bauk.

Predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo, HDZ-ovac Žarko Tušek poručio je da proračun osigurava potencijal za razvoj i izvlačenje iz ekonomske krize i predstavlja kontinuitet ozbiljne ekonomske politike Plenkovićeve Vlade. S druge strane, Katarina Peović iz Radničke fronte proračun je nazvala nerazvojnim, odnosno proračunom statusa quo.

“Nama su potrebni zdravstvo, javno dostupno i besplatno obrazovanje, stanovanje i normalna prehrana. Mi to nismo osigurali ni u ovom proračunu, a on ide onom putanjom kojom su išli svi prije njega”, rekla je Peović, dodavši da su istu stvar radili i SDP-ovci u svojoj Vladi. Tušek je uzvratio rekavši da je u Hrvatskoj zaposleno 5000 ljudi više nego prije krize i da je Vladinim potporama u realnom sektoru očuvano 600.000 radnih mjesta.

Usporedbe Hrvatske i Zimbabvea

“Pa mi smo se digli za dva mjesta na ljestvici materijalne deprivacije i siromaštva. O čemu vi pričate? Imamo najniži stupanj zaposlenosti u Europi. Ne možete govoriti da ste nešto napravili”, poručila je Peović i potom ušla u svađu s Tušekom. “Kažete 5000 zaposlenih, to je čisto friziranje podataka”, ustvrdila je ona, na što je dobila žestok odgovor: “Ne, ja to nisam rekao. Vi niste slušali, gospođo Peović. Vi niste slušali. Vi vrtite svoj film, a niste slušali. Ja nisam to rekao”, pravdao se Tušek.

“Ne možete govoriti da jako dobro stojimo u zaposlenosti”, uzvratila mu je Peović, na što je Tušek počeo ponavljati. “Ja sam rekao, gospođo Peović, da mi u ovom trenutku, nakon ove krize koju imamo, imamo 5000 zaposlenih više nego što smo imali prije ulaska u krizu”, rekao je Tušek.

“Kako se možete s tim hvaliti? Pa na taj način možemo reći da i Zimbabve ima ogroman rast”, upitala ga je Peović. “A kakav rast ima Zimbabve? To su floskule”, poručio je Tušek, dodavši da Peović nema puno veze s realnom ekonomijom. Svađu je na kraju završio predsjednik HSLS-a Dario Hrebak ustvrdivši da u Hrvatskoj neoliberalni kapitalizam ne postoji, a Milan Vrkljan iz Domovinskog pokreta vratio se na početnu temu rekavši da je novi proračun loš za građane, potpuno nesocijalan, iako je Hrvatska “socijalna država”.

Pritisak zbog epidemioloških mjera

Fokus rasprave je potom prebačen na nove epidemiološke mjere koje bi Vlada trebala predstaviti danas na svojoj sjednici. Hrebak je zaključio da se oko nekih mjera i dalje lome koplja. “Imat ćemo ih sigurno, pritisak je već postao polako i neizdrživ, ne samo medijski i oporbeni, nego doista i pritisak od strane zdravstva, rekao je Hrebak, dodavši da se stvara i svojevrsna panika te da nije siguran koliko je smisleno zatvoriti sve kafiće. Dodao je da podržava mekši pristup, pritom ne umanjujući ozbiljnost situacije. “Znao sam istaknuti da imate mjesta gdje koronavirus još uopće nije došao. Zašto sad kažnjavati tamo neki lokalnih kafić”, rekao je.

Vrkljan, koji je inače endokrinolog u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu poručio je kako se zbog koronavirusa zatvara njegov odjel te da pola liječnika odlazi na bolovanje jer im je došao COVID-pozitivan pacijent kojeg su prebacili iz druge bolnice. Rekao je kako nije antivakser, ali se neće cijepiti protiv koronavirusa, ali će svojim pacijentima i prijateljima preporučiti da to učine.

“Ja se nisam nikad cijepio ni za što što je bilo na tržištu ponuđeno. Međutim, definitivno je da određene nejasnoće, određene skepse postoje oko tog cjepiva koje se sad nagurava ubrzanim koracima na tržište i nisam siguran da će ta cjepiva biti dovoljno provjerena da bih ja kao liječnik, kao stručnjak, kao profesor Medicinskog fakulteta mogao mirne duše reći svakom pacijentu, svakom čovjeku – da, treba se cijepiti”, poručio je Vrkljan.

Nema drugog izlaza, osim cjepiva

Dodao je kako je otprilike 45 do 50 posto pacijenata zaraženo, s ili bez simptoma. “Na zadnjem testiranju u Zagrebu imate podatak da je 38 posto pacijenata pozitivno. Što to nije to? Od onih koji su pristupili testiranju. Koliko ih sjedi kod kuće asimptomatski?”, upitao se, a na njegovo pitanje je Tušek odgovorio kako se radi o širenju psihoze i neodgovornom pristupu situaciji.

Hrebak je rekao da će cijepiti i preporučiti svima da se cijepe, jer smatra da drugog izlaza ni nema, ali i da bi zabrana dala za pravo antivakserima. Bauk će se također cijepiti. “Treba li biti obavezno ili ne, to bih prepustio struci, a onda kad struka da preporuku, neka politika odluči tako da će to staviti u zakone”, zaključio je Bauk.

