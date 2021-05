ŽESTOKA DEBATA TOMAŠEVIĆA I ŠKORE: Zaiskrilo oko komunizma; ‘Je li ovakvo deranje normalno?’; ‘Ja sam papak, zašto se bojite’

Tomašević i Škoro u nedjelju će se sučeliti i na drugom krugu zagrebačkih izbora

Danas se na N1 televiziji sučeljavaju kandidati za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević i Miroslav Škoro.

Predstavnik stranke Možemo Tomašević u prvom je krugu dobio 45 posto, a Škoro, kandidat Domovinskog pokreta 12 posto.

Na pitanje s koliko je proračunskog novca financirana platforma Možemo Tomašević je kazao kako ne zna točno.

Gradski novac

“Škoro je na debati u petak rekao da kreće s bombastičnim razotkrivanjem, tresla se brda, rodio se miš. Valjda će u srijedu krenuti s nekim konkretnim dokazima. Ne znam na kakve optužbe da se referiram, ne znam kakvih 80 milijuna. Konkretno, ja sam radio u najvećoj udruzi građana za zaštitu okoliša u državi.

Nije ta udruga dobivala taj novac, nego ga je zaslužila. Ljudi se mogu javiti na Zeleni telefon i raspitati se. Proračun je bio oko sto tisuća kuna godišnje, a kasnije je sve više i više padao da bi na kraju bio ukinut od strane Milana Bandića. Sve je to transparentno, prošlo sve revizije, nitko se nikad nije žalio”, rekao je.

‘Cosa nostra’

Škoro je ranije najavio kako će objaviti te podatke. “Rekao sam da ćemo to objaviti, mi bi to napravili već u subotu, ali ja sam čovjek koji to voli reći u argumentiranoj raspravi. Imam tu papir sa svim donacijama toj Cosa Nostra aktivističkim skupinama. U tu Cosa Nostru spada niz udruga i aktivista. To je činjenica. Kakva je to sad neovisna priča?”.

Škoro je optužio Tomaševića da je koristio gradske novce za vlastiti dobitak. “Matula se okoristio za 295 tisuća eura uzevši gradski stan na pravdi Boga. Svatko tko je rođen do 1972. morao je biti u Savezu komunističke omladine. Ja sam to odbio, a vaš čovjek je 1979. godine bio član centralnog komiteta”.

Tomašević je pitao Škoru je li ovakvo deranje normalno komuniciranje. “Je li ovakvo deranje i lupanje šakom o stol normalno komuniciranje?”, pitao je Tomašević.

Škoro je uzvratio: “Vi huškate, zašto se bojite mene, izađite van s istinom, ja sam obični papak, zašto me se bojite?”

O financiranju

Ključna tema prvog dijela emisije bilo je financiranje Tomaševićevog djelovanja kroz udruge, na što je kandidat Možemo žestoko reagirao: “Ovakva huškačka retorika je nevjerojatna, ovakvo iskrivljavanje činjenica. Ne možete dobiti novac ako se ne prijavite s konkretnim projektom. Zeleni telefon ima tisuće poziva građana kojim su riješeni problemi. Mislite da se prosvjedi financiraju iz gradskog proračuna. Vi bi bili gradonačelnik, a ne znate kako funkcionira upravljanje civilnog društva.”

Škoro je pak kazao kako zna kako funkcioniraju udruge i civilno društvo. “Vi živite od toga da budete profesionalni aktivist, ali nemojte to raditi od našeg novca. e, neće Škoro kao gradonačelnik Zagreba zaustaviti financiranje bilo koje udruge, ali će biti primjereno. Gomile naših novca idu za privatne inicijative i idu iz naših džepova”.

Tomaševiću je poručio kako je on “direktan proizvod Bandića” i kako “želi vladati kao on”

O upravljačkom iskustvu

Na pitanje o upravljačkom iskustvu, Tomašević je kazao: “S 19 godina vodio sam projekt koji je bio u 7 zemalja, u projektnom timu bilo je 40 ljudi, s 21 godinu sam bio savjetnik UN-a za okoliš za cijelu Europu. Proveo sam višemilijunskih projekata financiranih iz EU fondova, svi su prošli bez ikakvih problema. Realizirani projekti, bavim se gradskim temama već 15 godina. Dok Škoro nije znao da postojim spalionica, ja se bavio gospodarenjem otpada već prije deset godina”.

Škoro je uzvratio: “Postoji spalionica u kojoj se spaljuje biootpad. Raspitajte se, vi ste zeleni ne ja. Spaljuje se. Na Mirogoju. ja sam također rukovodio veći dio ljudi.”

No Tomašević je kazao kako spalionice nema, kako nikad nije izgrađena.