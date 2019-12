ŽESTOKA DALIJA NATJERALA KOLINDU DA PROGUTA KNEDLU: ‘Degradirali ste, obezvrijedili i osramotili funkciju na kojoj ste bili!’

Nakon ovih riječi kamera se fokusirala na predsjednicu, a iako je na njezinu licu bio blagi smiješak, pogled je spustila prema svojoj bilježnici i moglo se vidjeti kako joj nije nimalo ugodno zbog ovih izrečenih riječi

U raznim verbalnim okršajima koji su se sinoć mogli vidjeti između predsjedničkih kandidata na sučeljavanju na HRT-u kandidata svakako se izdvaja jedan koji je, čini se, najviše zabolio aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović. Naime, nakon što su svi kandidati odgovorili na pitanja, dobili su priliku da iskoriste priliku za replike, ako im je koja ostala neiskorištena.

Tada je Kolinda Grabar Kitarović prozvala, između ostalih i Daliju Orešković kazavši joj kako je za vrijeme svog mandata na čelu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa podizala fabricirane prijave jer se već tada, tvrdi Kolinda, Dalija Orešković pripremala za ovu kandidaturu.

A onda je uslijedio odgovor od kojeg je Kolindi zasigurno ostao gorak okus u ustima jer nije mogla odgovoriti na ovo. Evo što joj je Dalija Orešković poručila: “Gospođo Grabar Kitarović, ja sam u pet godina mandata izgradila jednu instituciju od temelja koja je danas zadnji bastion otpora prema svim nezakonitostima vaše političke stranke i ove aktualne izvršne vlasti. Kamo sreće da ste vi svojih pet godina iskoristili za to da izgradite ne samo funkciju predsjednika države nego i da potaknete pozitivne promjene u društvu. Jedino pozitivno što ste vi učinili, ako se to može tako nazvati, vaše nasljeđe će biti to da ste degradirali, obezvrijedili i osramotili funkciju na kojoj ste bili.”

Nakon ovih riječi kamera se fokusirala na predsjednicu, a iako je na njezinu licu bio blagi smiješak, pogled je spustila prema svojoj bilježnici i moglo se vidjeti kako joj nije nimalo ugodno zbog ovih izrečenih riječi.

Tu prozivanje između Kolinde Grabar Kitarović nije stalo. Naime, aktualna predsjednica je u svom završnom obraćanju kazala kako ona ima program, a sve što je čula od ostalih je popis lijepih želja i da rijetko tko ima program i pristupa ovom ozbiljno. Naravno da joj Dalija Orešković nije ostala dužna, već je ona u svom obraćanju, među ostalim kazala: “Moj plan za Hrvatsku osmišljen je na temelju stručnog znanja i iskustva u praksi onog koje sam stekla kroz pet godina mandata predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. I molim vas, budite toliko ljubazni pa taj program proslijedite do gospođe Kolinde Grabar Kitarović kako bi znala da i drugi kandidati imaju kvalitetan program.”

Tu se uplela Kolinda Grabar Kitarović koja je htjela nešto reći, ali Dalija ju je prekinula: ‘Molim vas, moja završna riječ, gospođo Kolinda Grabar Kitarović. U ovom izbornom procesu pokradene su demokratske vrijednosti, pokradeni su demokratski standardi, ali još uvijek nisu pokradeni i sami izbori. Pozivam građane da ne dopuste da odluku umjesto njih donesu izborne ankete, manipulativna tumačenja i strah od izgubljenih glasova. Pozivam da glasuju za čovjeka i ideju kojoj vjeruju.”