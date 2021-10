Danas se dogodio pravi incident u Požegi. Naime, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović zapovjedio je načelniku Glavnog stožera Robertu Hranju da zabrani ministru obrane Mariju Banožiću da održi govor u požeškoj vojarni. Banožić je potom zatražio Hranjevu ostavku.

Milanović je zatim rekao da ministar laže i da mu je on zabranio držati govor.

"Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio da govori samo vrhovni zapovjednik. Tako je bolje, kad riješimo neke stvari možemo po starom. Danas se upleo u zapovjedni lanac", kazao je Milanović.

Reakcije na sukob

Pristiže sve više reakcija na novonastalu situaciju, a sve je komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Joj pa ne može ministar obrane smjenjivati načelnika Glavnog stožera. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga nešto se tu pita", napisala je Kosor na Twitteru.

Analitičar portala Obris.org Igor Tabak kazao je kako je ovo kompliciranje situacije.

"Ovo je jedno daljnje kompliciranje te nemile situacije, koje je stvarno bilo teško za očekivati, tim više jer je stvar jako čudna. Zakon o obrani kaže da načelnika glavnog stožera imenuje vrhovni zapovjednik na prijedlog Vlade, a u stavku devet se veli da je razrješavanje dužnosti također nadležnost vrhovnog zapovjednika. Tu bi sam ministar trebao ići stepenicu iznad na razinu cijele Vlade i to mora biti formalan zahtjev što je zapravo jedno veliko kompliciranje situacije jer naravno i imenovanje idućeg načelnika mora biti stvar kompromisa", kazao je Tabak za N1.

Franko Vidović, predsjednik saborskog odbora za obranu, poručio je kako je zakon vrlo jasan.

"Nažalost, opet imamo situaciju da raspravljamo o oružanim snagama i to kadroviranju, smjenama u javnosti. Po meni to nije dobro. No, predsjednik RH jest Vrhovni zapovjednik oružanih snaga, tako piše u Ustavu i Zakonu o obrani. Isto tako, načelnik Glavnog stožera je za provođenje zapovijedi i naredbi odgovoran isključivo i samo predsjedniku RH. Za provođenje odluka je odgovran minsitru. Sam presdsjednik je rekao da je upotrijebio zapovijed. Prema tome, vrlo je jasno tko je tu u pravu kad je u pitanju zakon", kazao je Vidović.