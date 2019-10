ŽESTOK OKRŠAJ U NU2, STANKOVIĆ ISPROVOCIRAO VELJAČU TVRDNJOM VEZANOM ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE: ‘Kako možete?!’

Gostujući u Nedjeljom u 2 Jelena Veljača je priznala kako je zadovoljna prosvjedima ‘Pravda za djevojčice’ te izjavila kako u praksi institucije dovoljno ne rade svoj posao u zaštiti žrtava

Aktivistica za ženska prava, glumica, scenaristica i kolumnistica Jelena Veljača, gostovala je danas u emisiji Nedjeljom u 2 te je odmah na početku emisije govorila o prosvjedima “Pravda za djevojčice” koji su jučer održani diljem Hrvatske. Kaže da je jako zadovoljna prosvjedima.

“Ovaj prosvjed nije samo naš, od ožujka do danas smo uspostavili suradnju s mnogim vrlo važnim akterima NGO scene. To su stručnjaci i stručnjakinje. Ja sam na neki način simbol, a žene i muškarci su stali iza nas i dali nama kao inicijativi sadržaj koji je izuzetno važan. Nikad nismo htjeli raditi prosvjed za neku neopipljivu stvar. Mi smo prosvjed suorganizirale sa Ženskom sobom”, rekla je.

S jučerašnjih prosvjeda poslan je zahtjev da se javno financira ozbiljan sustav pomoći žrtvama seksualnog nasilja. “Da tu netko sjedi iz institucija, oni bi pokazali papire na kojima piše da se nešto radi, ali u praksi to ne stoji”, smatra Veljača i dodaje da traže da se naprave nove sigurne kuće za žene diljem Hrvatske. Istaknula je da je premijer Andrej Plenković obećao da će se to napraviti.

Institucije ne šalju dobre poruke

Na pitanje voditelja Aleksandra Stankovića radi li sve to kako bi “producirala” samu sebe i postala društveno prihvatljiva nakon karijere snimanja sapunica, kako se može čuti u javnosti, Veljača je odgovorila da je ponosna na snimanje sapunica i što radi na televiziji. Kaže da njezin fond #Spasime konkretno pomaže u slučajevim obiteljskog nasilja koje mora biti prijavljeno.

“Mnoge su nam se žene javile koje su socijalni slučajevi ili su žrtve obiteljskog nasilja koje još nisu prijavile. Statistike nasilja, i obiteljskog i seksualnog, zapravo nisu relevantne. Radi se samo o onome što je prijavljeno. Institucije ne šalju poruke građanima i građankama da će ih zaštititi.”

Seksualno nasilje kao tabu tema

Dodala je da praktično ne postoji obiteljsko nasilje koje ne uključuje seksualno nasilje i da se rijetko govori o tome. “Seksualno nasilje, nažalost, je tabu tema. Stigmatizirano je i žrtve to itekako osjećaju.”

Prema njezinu mišljenju, u Hrvatskoj ljudi nisu osviješteni oko toga što je seksualno nasilje. “Naravno, ako te netko lupi toljagom po glavi i odvuče u grmlje, svi će reći da je to silovanje. Ali imamo slučajeve ‘bila je u minici, napila se…’. To sve stavlja žrtvu u poziciju da mi svi sumnjamo je li ona to tražila. Tog diskursa ne bi trebalo biti.”

Zadar – grad slučaj

Što se tiče grupnog slučaja silovanja u Zadru, Veljača je rekla, kako navodi Stanković, da je to “grad slučaj i da je to nasljeđe HDZ-ove vladavine koja je prešutno glorificirala nasilje svih kategorija”.

“Činjenica je da je HDZ vladao u Zadru. Kao građanka mogu reći da sve vlade do sada, uključujući i SDP-ovu, imaju svoj grijeh u tome. Mislim na glorifikaciju nasilja i neadekvatnu zaštitu žrtava. Bavili su se time kako doći na vlast i održati se na vlasti. To je naprosto činjenica, svaki građanin to može razumjeti”, rekla je.

Komentirala je i izjavu suca Vrhovnog suca Marina Mrčele koji je izjavio kako je nastala hajka prema sudu u Zadru koja ne pridonosi postupku, poštovanju žrtve niti omogućuje pretpostavke nevinosti.

“To je nevjerojatno okrutna zamjena teza jednoga suca. Ono što je razvidno jest da je ovaj slučaj otkrio jednu frustraciju i nepovjerenje u pravnu državu. Da sam dio političkog establišmenta, mene bi to zabrinjavalo. To je nakupljena frustracija koja govori da se mi ne osjećamo sigurno”, smatra Veljača.

Ekonomsko nasilje

Smatra da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije dovoljno angažirana po pitanju zaštite žena i ženskih prava te da je u Hrvatskoj “nevjerojatno rašireno” ekonomsko nasilje.

“Žene su ovisne o muškarcima. Prvo o očevima, a potom o muževima. Sve žene koje imaju izazov da izađu iz kruga zlostavljača, one zapravo nemaju kamo. One bi zapravo trebale otići iz kuće moje su možda svojim rukama radile. One moraju ostaviti frižider koji su jedva kupile na 12 rata, moraju ostaviti struju i vodu te otići u nepoznato. Ja sam zato predložila ideju da primjerice kada se kupuje stan, da ako će glasiti na ženu da bi porez bio manji ili da ga uopće nema. Čini mi se da je ženama u Hrvatskoj potrebno osnaživanje u svakom pogledu.”

Stanković je potom prenio zapažanje nekih na društvenim mrežama koji su rekli da Jelena Veljača jedan dan “pokazuje guzu na Instagramu”, a drugi se bori protiv nasilja nad ženama. Na to je Veljača rekla kako Instagram služi da se komentiraju slike, ali ne u emisiji Nedjeljom u 2.

“Slika u badiću kad je lijepa sviđa se i ženama i muškarcima. Neki naravno nemaju potrebu to dijeliti na Instagramu, a neki imaju. Ja imam 45 tisuća pratitelja koji me vjerojatno prate jer sam nekad davno glumila u sapunicama, možda me dio prati zbog ove borbe koja je medijski eksponirana.”

Slučaj Salme Hayek

Stanković je zatim Veljaču upitao da komentira slučaj Salme Hayek koja je opisala nasilje od hollywoodskog producenta Harveyja Weinsteina. Zanimalo ga je djeluje li joj uvjerljivo da se Hayek dogodilo seksualno nasilje kada je već bila uspješna i da je nakon tog zlostavljanja i dalje glumila u filmu o Fridi Kahlo.

“To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Ona je proživjela, Salma Hayek. Vi sekundarno viktimizirate Salmu Hayek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumijete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, da nisu ravnopravni. To feminizam pokušava već jako dugo reći. Nije isto vodi li muškarac ili žena Nedjeljom u 2”, istaknula je Veljača.

Stanković je na to rekao da je Hayek trebala to prijaviti, a Veljača mu je odgovorila da “ona ništa nije trebala”. “Možda se bojala za vlastiti život, natjerali ste me da to kažem. Žene žrtve silovanja imaju pravo prijaviti zlostavljanje kada god one to žele i ni sekunde prije.”

Kada ju je Stanković upitao bi li se ponijela poput Salme Hayek 2002. godine, ona je odgovorila da možda i bi jer je Harvey Weinstein u tom trenutku bio bog i batina Hollywooda. “Svakoj ženi kada dođe do određene točke uspjeha, njoj je nevjerojatno teško. Kolike prepreke mora prijeći i maknuti sa strane. Prva je misao strah hoću li opstati. Jedina osoba koja je odgovorna za nasilje jest silovatelj. Meni je žao da vama nije jasno zašto moćne žene ne prijavljuju i ostaju u tim odnosima.”

Stanković je konstatirao kako on ne bi ostao u takvoj situaciji te da bi se okrenuo i otišao.

“Vi ne znate kakav je njezin ugovor. Kako možete? Kako možete dovoditi u pitanje odluku žrtve seksualnog nasilja?”, upitala je Veljača.

Udvaranje i seksualno uznemiravanje

Stankovića je zanimalo i gdje je po njoj granica između udvaranja i seksualnog uznemiravanja.

“Postoji jasna razlika. Udvaranje može biti odbijeno. Čovjek je došao, donio cvijeće, ona je rekla ne… Ako bi stavio ruku na koljeno, a nije bilo dopušteno s druge strane, onda je to apsolutno seksualno uznemiravanje”, smatra Veljača.