ŽESTOK OBRAČUN: Međusobno se optuživali za sociopatske politike i laži, ali oko jedne stvari su se ipak složili

Dok je Peović prozivala Huića zbog poslova s državom u vrijeme dok je bio savjetnik Vlade, on je tvrdio kako njena opcija želi uništiti poduzetništvo

U Pressingu na N1 o smjeru ključnih javnih politika, privatnom i javnom ulozi države, tržištu i privatnoj imovini sučelili su se Katarina Peović iz Radničke fronte (iz zeleno lijeve koalicije u kojoj su Možemo! – Nova ljevica – Radnička fronta – ORAH – Zagreb je naš – Za grad) i Davor Huić ( iz liberalne koalicije u kojoj su Pametno, Fokus i Stranka s imenom i prezimenom).

Na pitanje kako bi oni reformirali državu, Peović je istaknula kako je već i takvo pitanje problematično u svojoj srži jer o tome ne bi trebala odlučivati šačica ljudi.

„Moramo demokratizirati okvir odlučivanja da uključimo sve. Sada imamo elite koje vode svoje politike, ne u korist većine.“. pojasnila je i istaknula da u predizborno vrijeme svi govore da su za solidarnije i pravednije društvo. Upozorava kako su samo sudjelovanjem građana u odlučivanju može početi proces demokratizacije.

‘To je vizija klijentelističke skupine’

Huić je istaknuo katastrofalnu gospodarsku situaciju Hrvatske kao druge najsiromašnije članice EU te „Fokus naše koalicije na tome da pokrenemo našu ekonomiju i potencijale“, rekao je i .ponovio stavove svoje liberalne koalicije kako žele rezati poreze i reformirati javnu upravu. Kao primjer uspješnosti naveo je grad Svetu Nedelju.

„To je loš primjer, ne možemo ju poopćavati na Hrvatsku,“, usprotivila se Peović. „ Ovdje se radi o viziji društva koju zagovara klijentelistička skupina koje ne skriva povezanost s lobistima, takve lobističke skupine su u Južnoj Americi dovodile desne populiste na vlasti.“. rekla je i dodala kako je važno odrediti što znači uopće politika za većinu.

Huić je oštro odgovorio, ističući kako nije protiv socijalne države nego traži efikasniju javnu upravu.

„ U čemu je problem s primjerom Sv. Nedjelje? To je grad koji je privukao investicije, uveo transparentnost javnog proračuna, reducirao administraciju. Ako ste protiv takve vizije, za što ste? Osim da se otima imovina građana. To ste predložili, konfiskaciju štednje iznad 100 tisuća eura, odnosi li se to i na stanove?“, rekao je Huić.

‘Pokušava se kriminalizirati poduzetnička aktivnost’

Peović ga je optužila da laže jer „nitko nije govorio o konfiskaciji imovine“, nego o preraspodjeli i progresivnom oprezovanju najbogatijih.

Na pitanje novinara je li rekla da je „potrebno uključiti akumulirano bogatstvo onih koji se njime ne koriste“, Peović je još jednom ponovila da je bilo riječi o preraspodjeli imovine, i ponovo se obrušila na Huića.

“Od poreznih obveznika sišu novac, nije simptomatično da je bio angažiran i u Josipovićevoj kampanji pa je morao odstupiti, ne budimo naivni.“, rekla je.

Huić je odgovorio da Peović ponavlja laži, i da je njegovo poslovanje s držvom zanemarivo.

„Moje dvije kompanije u posljednjih 5 godine imale su transfer 6-7 posto udjela u prihodu iz poslova s državom, to ne opravdava napade da ovisim o poslovima s državom. Pokušava se kriminalizirati poštena poduzetnička aktivnost, je li ilegalno da čovjek radi s državom, ide na natječaje? Je li bolje da poduzetnika nema?“, pojasnio je.

„Jeste li radili s Vladom Tihomira Oreškovića i bili savjetnik, jeste li bili u sukobu interesa?“, izravno je upitala Peović, a Huić nije izravno odgovorio.

„Slika koju hoćete oslikati da moje firme posluju s državom, to je u malom i nebitnom djelu.“, uvjeravao je Huić.

“2,3 milijuna nije mali iznos.“, uzvratila je Peović, na što je Huić rekao kako su to ugovori koji su postojali i ranije, te kako Peović „pokušava kriminalizirati običnu poslovnu aktivnost“.

Dizanje minimalca ili ukidanje nameta i poreza

Na pitanje o konkretnim antikriznim mjerama, Peović je istaknula dizanje minimalca i poreznu reformu, a kao jedan od nužnih dugoročnih poteza navodi zelenu reindusrijalizaciju. „Sveli smo se na turizam i uslužne djelatnosti, to je nedopustivo“, kaže i dodaje kako je važno napraviti jasnu analizu kako bi se prepoznali sektori koji bi za sobom mogli povući vezane djelatnosti.

„ Moramo imati industriju koja pokreće malo i srednje poduzetništvo. Ograničeni smo rentijerskim tipom privrede i uvozom.“, zaključila je.

. U krizi trebamo napraviti stvari koje predlažemo, smanjiti porezno i administrativno opterećenje, poduzetnicima otvoriti prostor da pokreću posao i vratiti se na razinu prije krize, imat ćemo recesiju od oko 10 posto. Važno je da opet ne bude radikalnog zatvaranja kakvo je bilo tijekom tri mjeseca“, smatra Huić koji ponovo poziva na transparentnost sustava. I on se slaže kako je ovisnost o turizmu opasna, ali ističe kako Hrvatska ta ovisnost nije toliko velika koliko se misli. „Robni izvoz je rastao 50 posto. To su firme koje su našle tržišne niše, uključile se austrijske, njemačke lance.“, kaže Huić.

Međusobno se prozivali za sociopatske politike

Na pitanje o uhljebima Huić je istaknuo kako on osobno tu riječ ne koristi te da ne želi generalizirati javni sektor, nego da se to odnosi na one koji su na posao došli preko stranaka, a ništa ne rade.

„U djelu javnog sektora ima prostora za uštede, no ne govorimo o kirurgu koji operira srce, učiteljima, pilotima, policajcima. Ne govorimo o ljudima koji kreiraju javna dobra i usluge, već onima koji ne rade“, rekao je.

Na to se Peović uzrujala te istaknula kako uvijek postoje sektori koji nisu funkcinalni, a jednu Huićevu ocjenu je nazvala sociopatskom.

„Spominjem Huićevu izjavu u kojoj poduzetnika uspoređuje sa statusom Židova u nacizmu, to čujemo od ove sociopatske opcije, govore da nećemo izdržati lockdown, žrtvovali bi živote onih koji su ionako najizloženiji i dali na prvu liniju medicinsko osoblje.“, rekla je.

„Vi vodite kampanju protiv poduzetnika. Meni je to sociopatski“, uzvratio je Huić, na što mu je Peović rekla da to ona nikada nije rekla.

U javnom sektoru je, smatra Peović, najveći problem klijentelizam i zapošljavanje preko stranačke iskaznice.

‘Sve je išlo preko javnog natječaja’

„Takav je i Huić. Čak mislim da je poštenije da imate stranačku iskaznicu i radite s državom. Orešković vas uzima kao savjetnika predsjednika Vlade i vaša firma s tim uredom ima ugovor, to budi sumnju. Da imate stranačku iskaznicu bilo bi nam jasnije kojoj opciji služite“, obrušila se Peović,

„Implikacija je pogrešna. Sve je išlo preko javnog natječaja.“, branio se Huić.

Ipak, oko zdravstva su se donekle složili, jer ni Huić ga ne bi privatizirao.

Nitko ne zagovara privatizaciju zdravstva

„Važno ga je zaštititi od daljnje privatizacije, zemlje koje imaju privatizirano zdravstvo nisu dobro odgovorile na korona krizu. Ljudima su dostavljani računi za liječenje od korone u SAD-u. Na 1000 ljudi smo imali 5,6 kreveta, u Italiji 3,4, to moramo održati. Moramo podržati mogućnost da se svatko može liječiti i da zadržimo medicinsko osoblje.“, rekla je Peović, dok je Huić istaknuo nitko ne zagovara privatizaciju zdravstva.

„Mi mislimo da bi se trebalo integrirati dio zdravstvenog sektora koji je privatan u javni. Imamo javno zdravstvo i privatni sustav dostupan samo bogatijima“,rekao je i istaknuo je kako najveći problem što se ne kontroliraju troškovi. #Treba objediniti javnu nabavu, da lijekovi i potrošni materijali budu jeftiniji, da se povežu bolnice jer imate situaciju da su neki odjeli preopterećeni, a neki zjape prazne, zaključuje.