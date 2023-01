Niti jedan cijeli dan nije trajala euforija oko ulaska u Schengen i eurozonu. Sjetimo se samo kako je na prvi dan nove godine premijer Andrej Plenković u društvu predsjednice EK Ursule von der Leyen slavio povijesni dan za Hrvatsku. U Bregani su se izljubili i nisu skidali osmjehe s lica, a druženje se nastavilo u centru Zagreba gdje je premijer u jednom kafiću počastio uglednu gošću ponosno plativši račun eurima.

No, dan kasnije, stvari su se dramatično promijenile. Trgovine su u ponedjeljak, 2.1., otvorile svoja vrata a građane je dočekao šok. Malo je onih koji nisu iskoristili uvođenje eura kako bi povisili cijene. Tako se povijesni dan pretvorio u dan iz noćne more. Od eura je mnogima pozlilo, a oni koji žive blizu granice počeli su koristiti blagodati Schengena za nabavku namirnica u Sloveniji.

Mnogi su se pribojavali ovakvog scenarija i upozoravali su, međutim premijer Plenković i guverner HNB-a Boris Vujčić tvrdili su da neće doći do vala poskupljenja ili da će ono biti zanemarivo. E pa njihove prognoze su se pokazale promašenima, što bi moglo dovesti do onoga čega se svi pribojavaju. Upozorila je na to saborska zastupnica Katarina Peović.

"Plenković i guverner Vujčić dugo su nas uvjeravali kako neće biti zaokruživanja cijena i kako je uvođenje eura u uvjetima visoke inflacije sasvim opravdano i normalno pa eto već drugi dan nove godine možemo vidjeti kako se cijene “ne zaokružuju”. Zaista pravi ljudi od povjerenja!", poručila je preko Twittera i koji dan kasnije dodala:

"Uz ovako visoke cijene osnovnih prehrambenih namirnica, stanarine i režija s ovako niskim plaćama i mirovinama realno je za očekivati da ćemo na idućem popisu stanovništva imati oko 3 milijuna stanovnika. Micanje HDZ-a iz političkog života je pitanje opstanka u Hrvatskoj!"