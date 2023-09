Vijest da je dvojicu policajaca iz Gospića jedna žena prijavila za silovanje odjeknula je prošloga tjedna cijelom Hrvatskom. Nevjerojatno, ali ne i iznenađujuće zvuči, pak, da je ista žena sada prijavila policiji kako je na ulici napadaju i vrijeđaju, kao da je ona počinila gnjusni zločin, a ne bila žrtva.

Pred kamerama Gospićani su zgroženi.

'Ovo je situacija koja nikome ne odgovara'

"Djelo je samo po sebi grozno. Nije ni prvi puta da se neke stvari prejudiciraju ovdje. Ja kao građanin Gospića naprosto ne mogu vjerovati da se to dogodilo", kazao je Danko za RTL Direkt.

"Mislim da stvarno treba to istražiti, to nije sigurno dobro. To je apsolutno situacija koja nikom ne odgovara", kaže Ivica.

U neformalnom razgovoru policajci iskazuju sumnju u slučaj i brane svoje kolege.

U gospićkoj policiji potvrdili su da je žena prijavila verbalni napad i vrijeđanje u kojem su sudjelovale najmanje dvije ženske osobe, a slučaj se istražuje po službenoj dužnosti.

Mala sredina, svi govore 'u rukavicama'

U udruzi "Korak" napominju da je riječ o maloj sredini pa mnogi o tom slučaju govore "u rukavicama".

"U manjim mjestima gdje se ljudi dobro poznaju postoji taj strah žrtava da će zapravo one biti stigmatizirane ako prijave nasilje i ako potraže pomoć. Zato imamo velik broj neprijavljenih takvih ponašanja", kazala je za RTL Direkt Sandra Turković iz "Koraka".

"Svakako, reakcije ljudi su na svaki događaj drukčije. Ali to da su žene nju vrijeđale, to je fenomen", kazao je don Anđelko Kaćunko, na kojega je u Gospiću naišla ekipa RTL-a.

Na pitanje osuđuje li to, kazao je: "Pa isto kao što osuđujem osuđivanje unaprijed."

'Loše je što žena ženu vrijeđa'

Marina iz Gospića na pitanje kakva je reakcija društva kaže kako misli da je loša. Lucija također osuđuje vrijeđanje žene i kaže: "Loše je što žena ženu vrijeđa. Kao prvo, svi trebaju, pa i žene i muškarci znati, što ženino 'ne' nekad znači."

I dok građani govore što misle, među predstavnicima loklanih vlasti vlada zavjet šutnje.

Gradonačelnik, župan, bivši župan… nitko nije htio stati pred kameru RTL-a i javno reći što misli. Jedni poznaju upletene, drugi su oprezni, treći bi govorili ali su bili izvan grada, kako god bilo – nitko se nije htio miješati.

"Način na koji će oni procesuirati, kakve će kazne davati – tu se zapravo šalje poruka društvu. Mi još uvijek imamo često novčane kazne, pa imamo uvjetne kazne. To očito sve nije dovoljno", zaključuje Sandra Turković iz udruge Korak.

