Edis Isaadović (41) je dobio otkaz u jednoj pilani u Njemačkoj, a prije toga je njegova nevjenčana supruga Defija (39) u istoj tvrtci dobila otkaz nakon što je šef doznao da je trudna, piše Fenix-magazin. Edis ima petero djece, a za manje od tri tjedna rodit će mu se i šesto dijete koje će dobiti sa nevjenčanom suprugom s kojom sada živi.

"Morao sam od oca posuditi 10 tisuća eura kako bih preživio. On mi je dao svu svoju ušteđevinu. Baka mi je dala još 5 tisuća eura, od čega smo kupili automobil jer živimo na selu pa nam je potreban. No i njega sam prije mjesec dana prodao jer nisam više imao novca. Sram me je situacije u kojoj sam se našao", kaže Edis za Fenix-magazin.de.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Edis je ranije radio u Engleskoj. Po povratku u Hrvatsku, radio je u Županji u tvrtci koja se brine o očuvanju šuma. Misleći kako će njegovo petero djece, dvojica sinova (13,16) i tri kćeri (10,18,20) imati bolji život u Njemačkoj, pronašao je posao u njemačkoj pilani i doselio u okolicu Freudenstadta.

"Oglas za posao sam vidio na Facebooku. Dobro govorim engleski jezik, javio sam se na oglas i dobio posao. Počeo sam raditi u tamošnjoj pilani. Kasnije je u pilanu došla raditi i moja nevjenčana supruga, te dvojica mojih sinova iz prvog braka te moja 18-godišnja kćer. Svi oni su ovdje počeli ići u školu", kaže, dodajući da im je šef tvrtke dao stan u najam, kojeg su plaćali 550 eura.

"Moja nevjenčana supruga i ja smo godinu dana radili od jutra do mraka težak fizički posao. Kad je nakon godinu dana žena ostala trudna, javili smo to šefu, a on joj je odmah dao otkaz. Oboje smo bili u stalnom radnom odnosu. Koliko smo bili vrijedni i dobri u svom poslu dokaz je i zahvalnica koju smo dobili prije nego je ona ostala u drugom stanju", kaže Edis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Njemačka i dalje obećana zemlja? Hrvati koji tamo žive priznaju - ne živi se kao nekad: 'Svi gledamo cijene'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Angažirali odvjetnika

Nakon otkaza počela je njihova borba za opstanak i ostanak u Njemačkoj te su angažirali odvjetnika koji je preuzeo slučaj njegove nevjenčane supruge.

"Nakon sudske tužbe, mene su na radnom mjestu počeli maltretirati i ponižavati na sve načine. Otežavali su mi posao valjda kako bih sam dao otkaz. Takvu sam torturu izdržao mjesec dana, a onda sam imao manju operaciju noge", kaže, dodajući da je na bolovanju svakih pet dana dobivao pismo od šefa u kojem mu piše neka se vrati na posao ili će dobiti otkaz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U međuvremenu, sud je donio odluku da tvrtka mora vratiti ženu na posao budući je odvjetnik ishodovao sve potrebno za nastavak radnog odnosa.

No, to nije spriječilo šefa u naumu da im oboje uruči otkaz već i ugovor o najmu stana. "Djeca mi idu u školu, i ne znam što ću. Šef nas je najprije odjavio s adrese na kojoj stanujemo, a mi smo tad uredno plaćali stan i 20 dana uopće nismo znali da smo odjavljeni. Otkaz mi je uručio tek 31. srpnja. Nakon što nas je odjavio s te adrese, automatski nam je prestao stizati dječji doplatak. Mjesecima nisam imao ni jednog eura, jer primanja nismo imali. Nitko nam nije želio pomoći jer su šef i njegova dva sina “bog i batina” u tom mjestu", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On i njegova obitelj žive od 1.600 eura dječjeg doplatka kojeg su ponovno počeli dobivati kad su riješili problem s adresom. No, to primanje im nije dostatno za život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nismo platili stan od lipnja jer nemam od čega. Poslodavca sam molio da mi da ugovor o najmu stana jer bih ga mogao priložiti za molbu u ostvarivanju pomoći od Centra za zapošljavanje (Jobcentra). Ugovor mi je dao tek u rujnu. Job centar je platio stan, ali pomoć na koju sam imao pravo zbog malih primanja, još nisam dobio. Voditeljica Centra za zapošljavanje je kazala kako ćemo dobiti zaostatke pomoći, ali do danas ništa nismo dobili", govori Isaković.

Obitelj iz stana u kojem živi i koji pripada šefu tvrtke mora iseliti do prosinca. Pokušali su unajmiti drugi stan, pisali su molbe, ali nitko im ne želi iznajmiti jer nemaju primanja.