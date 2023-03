One su Plenkovićeva noćna mora: obrazovane, oštroumne, bez dlake na jeziku, a svaku svoju tvrdnju potkrijepe toliko snažnim argumentima da čak i elokventnom premijeru nije uvijek lako odgovarati na njihova pitanja tijekom saborskih aktualaca.

U serijalu 'Žene koje su stale Plenkiju na žulj' predstavljamo vam oporbene zastupnice koje su za Net.hr otkrile kako je to biti 's one strane' vladajućih, što najviše zamjeraju premijeru, ali i što bi trebao biti fokus njegove politike u 2023. godini.

Prisjetili smo se i nekih njihovih slavnih citata koji su obilježili političku 2022., ali i zbog kojih su se često nosile s teškim riječima ili uvredama svojih stranačkih kolega.

Među zastupnicama koje se ističu svojom rječitošću, elokventnošću i britkim jezikom koji izluđuje premijera Plenkovića je i Sandra Benčić, zastupnica zeleno-lijeve koalicije poznatije kao platforma Možemo. Benčić je u Sabor ušla 2020. godine, a na nedavno održanoj izbornoj skupštini stranke uz Tomislava Tomaševića izabrana je za koordinatoricu ove političke opcije.

"Biti opozicija ima svojih prednosti, ali i gomilu frustracija. Prednosti su u tome da možete tražiti maksimalno za građane koje zastupate, no s druge strane frustracije proizlaze iz same činjenice da nemate dovoljno ruku da bilo koji od tih zahtjeva izglasate“, kaže nam iskreno Sandra Benčić u razgovoru.

Nema jednakosti u Saboru

"Dodatno, poseban problem predstavlja mi činjenica da smo za velik broj jako značajnih propisa davali zaista razumne i logične prijedloge koje bi Vlada i HDZ-ova većina redom odbijala, da bi par mjeseci kasnije predstavila kao svoje prijedloge i izglasala. Eklatantan primjer je pitanje Zakona o obnovi gdje smo dvije godine govorili, predlagali tražili da jedna institucija a ne njih 5 upravlja obnovom plus još velik broj prijedloga za smanjenje administrativnih zahtjeva u obnovi, sve se odbijalo do dolaska Bačića kada je nakon dvije godine predložio novi Zakon koji je sve to što dvije godine govorimo integrirao u predloženi tekst", pojašnjava, dodajući da joj je pri tome manji problem da to predstavljaju kao svoje prijedloge, a puno veći da su samo zbog bahatosti odbijali njihove prijedloge i "dvije odnosno u Zagrebu tri godine ljude ostavili u kontejnerima i bez mogućnosti normalnog smještaja", govori nam saborska zastupnica.

Na pitanje jesu li zastupnice u saboru, posebice one oporbene suočene s većim izazovima od kolega zastupnika u smislu verbalnih napada i 'guranja' određenih inicijativa, Benčić ističe da što se rodne jednakosti u Saboru tiče, kao i u društvu je nema. „Zastupnice se vrijeđa na osnovu osobnih karakteristika, najčešće izgleda i oblačenja što samo pokazuje kakvi sve zastupnici i muški kolege uspiju ući u najvišu instituciju vlasti u RH", govori.

Na pitanje kako komentira činjenicu da se premijer u Saboru često zna 'obrušiti' i na nju, kaže da Plenković uvijek vrlo nervozno reagira kada ga se pita za neke njegove odluke koje su osvjedočeno loše, štetne pa i kontra interesa Republike Hrvatske.

"Takav je kad ga pitam za aferu BORG, aferu INA, zatvaranje rafinerije Sisak, pogodovanje Mađarima, držanje štange Orbanu u EU Vijeću, neprovedbi ijedne bitne reforme: pravosuđa, zdravstva, regionalnog razvoja, socijalne politike, porezne politike, obrazovanja. Sve to su mu bolne točke jer zna da je to istina i zato tako nervozno reagira", odgovara nam.

U Hrvatskom saboru ima niz zastupnica i zastupnika koji se ističu svojim radom i zalaganjem pa smo Sandru Benčić upitali koga bi izdvojila kao pozitivni primjer. "Osim kolegica i kolega iz našeg kluba, izdvojila bih zastupnice Anku Mrak Taritaš kao vrlo aktivnu i prisutnu na sjednicama, Daliju Orešković isto vrlo aktivnu i pripremljenu za rasprave, Katarinu Peović koja se dosljedno i glasno bavi radničkim pravima, Sabinu Glasovac vrlo aktivnu na pitanjima rodne ravnopravnosti i socijalnim pitanjima, te Mirelu Ahmetović koja je uvijek pripremljena i argumentirana u raspravama o energetici", kazala je, dodajući da ih ima još te su to uglavnom žene.

"Van ove progresivne lijeve i liberalne opozicije svakako bih istaknula zastupnicu Ružicu Vukovac koja se vrlo uporno i kompetentno bavi pitanjima poljoprivrede i ruralnog razvoja", dodala je.

No, riječi pohvale Benčić ima i za zastupnice koje su dio vladajuće većine. "Izdvojila bih svakako Draganu Jeckov iz SDSS-a koja se kontinuirano zalaže i za pitanja nacionalnih manjina ali i u pitanjima rodne ravnopravnosti i brani prava žena od nasrtaja desnice, Nadicu Budinski iz HDZ-a za koju smatram da se zaista trudi na racionalan i suradljiv način pristupati problemima i potpredsjednicu Vlade Anju Šimpragu čiji prijašnji rad poznajem i smatram je odgovornom i suradnom osobom", rekla je.

Važne teme u fokusu

Benčić se do sada u raspravama pokazala kompetentnom i pripremljenom za niz tema, no neke će joj u 2023. biti posebno u fokusu. "Posebno će nam u fokusu biti makroeekonomske mjere borbe protiv inflacije i mjere za povećanje standarda života hrvatskih građana, a ponajviše onih koji spadaju u najniže dohodovne kategorije i žive ili u siromaštvu ili riziku od siromaštva", kaže nam zastupnica.

"Pored toga svakako zelena tranzicija i u energetici ali i u proizvodnji. Želimo pokrenuti široku zelenu reindustrijalizaciju Hrvatske, prekinuti ovisnost o turizmu i špekulativnom nekretninskom biznisu i stvoriti uvjete za visokokvalitetna radna mjesta u industrijama koje stvaraju dodanu vrijednost i doprinose zelenoj tranziciji Hrvatske", dodaje Sandra Benčić.

Borit će se i za ekonomsku i socijalnu pravednost, kao i za pravednost u poreznoj politici kroz zahtjev za temeljitom reformom poreznog sustava i promjenom paradigme sa sadašnje presije na one koji žive od rada i eldorada za one koji žive od imovine i kapitala, na sustav koji porezno favorizira rad i stvaranje dodane vrijednosti, a više oporezuje bogatstvo i špekulativnost. "Inzistiramo i na uvođenju imovinskog cenzusa, te progresivnom oporezivanju bogatstva, a smanjenju porezne presije na potrošnju. Naime PDV je najregresivniji mogući porez, a mi imamo drugu najvišu stopu u EU", pojasnila je.

"I vrlo važno: reforma zdravstvenog sustava i obrazovnog sustava - to su nam ujedno i prioriteti hrvatske politike u 2023. godine", rekla je Sandra Benčić u razgovoru za Net.hr.

Žestoka u raspravama

U svim izjavama, Benčić je argumentirana, kritična te brutalno iskrena, a njima jako često pogađa u samu srž problema. Ponekad jako slikovito opisuje situacije u kojima se hrvatska politika nalazi, pa je tako u travnju 2022. godine pozvala na izbore zbog afera koje se vežu uz ministre u Vladi. "Grunf iz Alan Forda izgradio bi više kuća", oštro je poručila tada Plenkoviću te mu je čestitala na još jednoj "antitemi"; onoj vezanoj uz pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača kojom se, navela je tada, miče fokus s važnih tema i javnog interesa.

Zbog neprimjerenih izjava na račun saborskih zastupnica, a o kojima je progovorila na samom početku intervjua, Benčić se jednom žestoko sukobila s Hrvojem Zekanovićem. Bilo je to u srpnju 2022. godine, kada je Zekanoviću žustro odgovorila na neprimjeren komentar.

"Drago mi je da ste poradili na odijevanju, da niste došli u majici na špaline", kazao je tada Zekanović,.

"To je opetovano vrijeđanje zastupnica na osnovi izgleda i odijevanja", izjavila je Benčić pa izrazila zabrinutost za Zekanovićevu "opsjednutost" njenim majicama na špaline, kupaćim kostimima. "Molila bih vas da se obuzdate zbog javnosti, a liječite se privatno", žustro mu je spustila tada.

Sredinom listopada 2022., spustila je Plenkoviću koji je tada govorio o unutarnjim i vanjskim faktorima koji orkestriraju oporbeno djelovanje. Benčić ga je tada javno pozvala da objavi te informacije ako ih ima. "A ako ih nema pa je samo insinuirao u cilju političkog obračuna s opozicijom, onda neka odstupi odmah. Plenković svaki puta kada su njegova stranka i Vlada odgovorne za neku korupcijsku aferu poseže za diskursom unutarnjeg i vanjskog neprijatelja", poručila mu je.

U siječnju 2023. godine gostujući na N1 televiziji, za Plenkovića je rekla da je presamozaljubljen u sebe. "Ništa od oporbe nisu prihvatili. Mogli su napraviti ono što inače rade, prepisati neki naš amandman. Nisu. Sve to, i obnova i drugo, sve to je samo iz razloga jer je premijer prebahat i presamozaljubljen da bi prihvatio bilo kakvu sugestiju, čak i dobro namjernu, kad ona dolazi od političke opcije koja nije HDZ", rekla je.

Kasnije tog mjeseca, opet je, ovog puta na svom Facebooku, komentirala premijerovo ponašanje. "Nakon izlaganja premijera o budućem ministru Bačiću, na saborskom odboru proglašena je pauza, nakon čega sam pitala predsjednika odbora Štromara planira li se premijer vratiti na odbor nakon stanke i odgovoriti na pitanja za koja smo se već prijavili. U tom trenutku, premijer se ubacio i rekao ( u trećem licu) : "Premijer ima pametnijeg posla“! Premijer, dakle, ima pametnijeg posla od predstavljanja novog ministra zaduženog za obnovu i od odgovaranja predstavnicima građana na pitanja i prijedloge o načinima za pokretanje obnove. Nakon obnove 6 kuća u 2 godine, ima pametnijeg posla od obnove Banije i Zagreba. Sramotno“, napisala je tada Benčić.

Ako zastupnicu Benčić pitate stoji li i danas iza svojih izjava, odgovor je da – iza svega rečenoga zastupnica za koju su svojevremeno govorili da bi mogla biti buduća premijerka stoji.

Poruka za Plenkovića

Za aktualnog premijera s kojim se često sučeli, pa i sukobi, Sandra Benčić ima i poruku za 2023. godinu.

"Poručila bih mu da javno prizna da se HDZ ne da transformirati u normalnu stranku, da je bio i ostao interesna skupina koja je zarobila sve institucije i resurse države da bi se pojedinci mogli bogatiti, da je možda on i imao neku namjeru da to promjeni ali da mu je brzo postalo jasno da ako ne žmiri i ne tolerira korupciju u HDZ-u da mu onda ni ne može biti na čelu. Što se ostalog tiče, mogla bi mu poručiti da umjesto ministra vanjskih poslova postane premijer, ali neću jer taj brod je davno isplovio“, zaključila je saborska zastupnica u razgovoru za Net.hr.