One su Plenkovićeva noćna mora: obrazovane, oštroumne, bez dlake na jeziku, a svaku svoju tvrdnju potkrijepe toliko snažnim argumentima da čak i elokventnom premijeru nije uvijek lako odgovarati na njihova pitanja tijekom saborskih aktualaca.

U ciklusu tema u ožujku predstavljamo vam sedam oporbenih zastupnica koje su za Net.hr otkrile kako je to biti 's one strane' vladajućih, što najviše zamjeraju premijeru, ali i što bi trebao biti fokus njegove politike u 2023. godini? To su: Katarina Peović (Radnička fronta), Mirela Ahmetović (SDP), Karolina Vidović Krišto (nezavisna zastupnica), Marija Selak Raspudić (Most), Sandra Benčić (Možemo!), Dalija Orešković (Centar) i Sanja Radolović (SDP).

Prisjetili smo se i nekih njihovih slavnih citata koji su obilježili političku 2022., ali i zbog kojih su se često puta nosile s teškim riječima ili uvredama svojih stranačkih kolega.

Serijal nastavljamo zastupnicom Mirelom Ahmetović. Ahmetović je svoju političku karijeru počela graditi 2013. kada je pobijedila na lokalnim izborima i postala načelnica Omišlja, ujedno i jedna od najmlađih načelnica u Hrvatskoj u to vrijeme. U SDP se učlanila 2010. kada je osnovala i ogranak Foruma žena SDP-a na Krku. Njezine karijerne početke obilježila je kritika protiv LNG terminala, a zastupnica u Hrvatskom saboru postala je 2020. godine.

Alanfordovski premijer

Ipak, Ahmetović se posebno proslavila prošle godine, kada se u svojim oštrim kritikama na račun vladajućeg HDZ-a i premijera dotaknula tema kao što su inflacija, zdravstveni sustav, Ina, ali i zapošljavanje preko veze te pravo na pobačaj.

Plenkovića je svojedobno nazvala 'alanfrordovskim premijerom', a nije ostala dužna ni HDZ-u za koji je kazala da je 'napravio pustinju za građane, a oazu za svoje kriminalne aktivnosti'.

"Iza svih svojih izjava stojim, a recentna događanja potvrđuju da sam u svim izjavama bila u pravu i, gledamo sada s odmakom, možda i prenježna", kaže nam Mirela Ahmetović.

Upozoravala na inflaciju dok je to još bila 'netema'

Na inflaciju u zemlji upozoravala je još u rujnu 2021., kada to čak niti u medijima nije bila tema i mnogo prije nego što se ista počela pripisivati ruskoj invaziji na Ukrajinu.

"Još 15. rujna 2021. prva sam u Hrvatskom saboru načela temu inflacije jer sam već tada primijetila trend porasta i uputila sam pitanje tadašnjem ministru gospodarstva Ćoriću što kani poduzeti po tom pitanju", kaže nam Ahmetović i otkriva da je Ćorić ismijao njezino pitanje.

"Nažalost, bila sam u pravu i to mi je mala satisfakcija, iako sam već tada u ime SDP-a predlagala vrlo konkretne mjere po uzoru na neke druge zemlje", kaže Ahmetović dodajući kako se upravo u takvim aktivnostima najbolje ogleda oporbeni rad kojeg često i mediji ne doživljavaju.

O ženama u politici: 'Moramo biti dvostruko bolje od kolega'

Na pitanje, kako je biti oporba u opoziciji, Ahmetović nam kaže da se u toj ulozi ne vidi na neodređeno.

"Da je nama ženama u politici teže, to je jasno već samo po tome da nas je manje, pa moramo biti dvostruko bolje od kolega da uopće dođemo do izražaja", priznaje, a moramo se s time složiti jer, doista, britkost pojedinih saborskih zastupnica višestruko nadmašuje većinu njihovih muških kolega kao i njihova srčanost u zalaganju za pitanja koja bi trebala biti prioritet hrvatske politike. Pa ipak, zbog toga nerijetko primaju brutalne uvrede na svoj račun i s njima se, priznaje Ahmetović, nije uvijek lako nositi. Ipak, dodat će, spremna se 'potući' argumentima s bilo kojim muškim kolegom, čak i kada posegnu za uvredama na osobnoj razini.

"Još me nitko nije uspio demantirati", ističe Ahmetović. "Oporbeni rad iziskuje veliko odricanje, ako se radi kako treba i zato se kao žena divim ostalim ženama, pogotovo majkama, kako to uspijevaju. Međutim, ovaj saziv Sabora dokazuje da žene u Saboru mogu pomicati i planine", kaže i dodaje da su HDZ-ove zastupnice, nažalost, vrlo slabo eksponirane.

Verbalni okršaji s Plenkovićem

Osjetila je Ahmetović na svojoj koži i što to znači kada je se verbalno 'dočepa' britki Plenković. U rujnu 2020. predbacila mu je da HDZ podržava tadašnjeg zagrebačnog gradonačelnika Milana Bandića, možda čak i štiti od Remetinca, na što joj je Plenković uzvratio da je 'na trenutak zatvorio oči i pomislio da je Gordan Maras u Saboru' te ju je 'bocnuo' komentarom o LNG terminalu i tome da će 'brod koji putuje prema Hrvatskoj biti u funkciji od prvog prosinca'.

"Premijer u nedostatku argumenata pribjegava oprobanoj metodi izbjegavanja odgovora i vrijeđanju", reći će danas Ahmetović, dodajući da je to konstanta u njegovom ponašanju. "Za mene uvijek ima jednu te istu otrcanu frazu kako sam bila protiv LNG terminala namjerno izbjegavajući činjenicu kako sam ja bila protiv plutajućeg LNG terminala, a za kopneni terminal, kojeg sada njegova korumpirana Vlada Želi graditi", pojašnjava Ahmetović dodajući kako Plenković time pokušava dovesti u pitanje njezin kredibilitet, ali da mu to ne polazi za rukom 'pa onda pokušava vrijeđanjem popraviti skor'.

"Ni on me niti u jednoj temi još nije demantirao, što dovoljno govori o njegovoj vjerodostojnosti. Ne smeta mi nimalo što me premijer ima na 'piku', ponosna sam što sam mu opet prva u Saboru rekla u lice da će završiti kao Ivo Sanader", kaže Ahmetović napominjući kako je takav scenarij sve bliže.

'Neka Plenković prestane štititi svoje pajdaše koji pljačkaju ovu našu jadnu državu'

Na pitanje, što očekuje od premijera u ovoj političkoj godini, kaže da ne očekuje 'apsolutno ništa'.

"Osim da prestane štititi svoje pajdaše koji pljačkaju ovu našu jadnu državu. Jednostavna poruka kriminalnoj organizaciji kojoj je na čelu je - prestanite krasti", poručuje Ahmetović te se nada da će istu poruku poslati i građani - na izborima.

Vraćanje energetske neovisnosti Hrvatskoj

U međuvremenu, ona sama namjerava se nastaviti fokusirati na rad antikorupcijskog vijeća.

"Podsjećam vas da sam prva načelnica općine u Hrvatskoj koja je provela potpunu transparentnost proračuna ne samo u općini, već i u općinskom komunalnom poduzeću i turističkoj zajednici. Tako da građani mogu detaljno vidjeti na što se troši njihov novac. Da takvu politiku vodimo na razini države, ne bi javna poduzeća mogla trošiti milijune na fiktivna zapošljavanja i reprezentaciju, sve bi se znalo", kaže Ahmetović.

Potrudit će se, kaže, da u tom smjeru ide i SDP-ov antikorupcijski program, a visoko na listi prioriteta u ovoj godini za nju će biti i tema energetike koja joj je u fokusu već nekoliko godina, kao i želja da Hrvatska povrati svoju energetsku neovisnost.

Visoko na listi prioriteta ove zastupnice bit će i ljudska prava, a posebno prava žena koja su, kako kaže, 'prva na udaru fundamentalističkih grupacija koje bi ženama ta prava oduzimale'.

Prioriteti hrvatske unutarnje politike u ovoj bi godini pak, smatra, trebali biti: zaštita najslabijih u društvu, prava radnika i umirovljenika, zdravstvena i obrazovna reforma, ali i pošteni izborni zakon s usporednim čišćenjem popisa brisača. Dodat će Ahmetović na taj popis i jačanje energetske neovisnosti zemlje te fleksibilniju poreznu politiku prema malom i srednjem poduzetništvu, a 'vruće aktualce' vjerojatno će uz nju Plenkoviću ove godine prirediti i njezine saborske kolegice.

O saborskim kolegama

Među onima čiji rad najviše cijeni, Ahmetović posebno ističe Daliju Orešković i Sabinu Glasnovac.

"Orešković pokazuje zavidnu razinu znanja i kompetencija u temama koje obrađuje, odlikuje ju marljivi rad i britkost u iznošenju stavova. Glasnovac je duboko u svakoj temi koje se uhvati, od nje sam, kao od iskusnije kolegice, puno naučila s obzirom da, osim što posjeduje znanje, spremna ga je i podijeliti", kaže.

Da cijeli razgovor ne bi završio samo na kritikama, pitali smo Ahmetović može li koga iz vladajuće garniture izdvojiti po pozitivnom radu.

"Dražen Bošnjaković i Nadica Drven Budinski su vrlo korektni i pristojni zastupnici", zaključuje ova saborska zastupnica uz napomenu kako bi joj bilo drago kada bi i kolege iz vladajuće koalicije imali malo više vlastiti politički stav, a malo manje bili 'na daljinskom upravljaču Andreja Plenkovića'.

Mirela Ahmetović, naj izjave u 2022.:

Akteri koji rade na 'demontaži državnih institucija'

"Alanfordovski premijer poručuje nam kako su u Hrvatskoj na djelu 'akteri koji rade na demontaži države i svih institucija'. Članovi HDZ-a i on sam demontirali su i demolirali sve institucije koje državu čine državom. U njegovim Vladama sjedili su ljudi koji su krali od vlastitih građana, ali ni to im nije bilo dosta pa su počeli krasti i od Europe."

HDZ

"Kaže premijer da 'demonteri institucija napadaju HNB, HRT, DORH. Je li to HNB u kojem zaposlenici trguju povlaštenim informacijama, HRT kojem je na čelu osoba u sukobu interesa i čiji novinari prešućuju kriminal u vlasti, DORH koji štiti Plenkovićeve sjajne ministre i čija čelnica laže u oči saborskim zastupnicima i cijeloj hrvatskoj javnosti."

"HDZ je od Hrvatske napravio pustinju za građane, a oazu za svoje kriminalne aktivnosti. Demontaža HDZ-a označit će skidanje omče oko vrata svih građana Hrvatske i omogućiti novu perspektivu Hrvatskoj."

Razvijenost Hrvatske i manjak djece kao posljedica toga

"Da smo razvijeni, kod nas bi ljudi doseljavali, a pod vodstvom HDZ-a i Plenkovića ljudi se iseljavaju i traže mjesto pod suncem gdje će biti poštovani i gdje im neće trebati stranačka iskaznica zločinačke organizacije."

Inflacija u siječnju 2022.

"Iz mjeseca u mjesec, svjedočimo porastu cijena i dalje. 3,8 posto, 4,8 posto, u prosincu 5,5 posto. Što zima više stišće, što hladnoća više stišće, to cijene više rastu. Europska je komisija zato 13. listopada 2021. godine ponudila članicama Europske unije set mjera koje mogu iskoristiti kako bi zaštitili svoje gospodarstvo i građane. Hitnu potporu dohotku za kućanstva. Državne potpore za poduzeća. Ciljana smanjenja poreza. Niz je zemalja članica Europske unije još prošle godine uvelo neku od konkretnih mjera iz ovog paketa. Mađarska, Španjolska, Francuska, Italija. Moje pitanje Vama je, koje mjere, kada i za koji kontingent poduzetništva i kućanstva namjeravate poduzeti?"

Zapošljavanje preko veze

"Što se vi stvarno čudite tome? Nisam sigurna postoji li ijedan, ijedan visoki dužnosnik HDZ-a čiji direktan ili indirektan rod, prijatelji ili interesno povezane osobe sa HDZ-om nisu zaposlene mimo javnog natječaja ili istiskujući one koje su kvalificiraniji."

Ministar Mario Banožić

"Osim što je pokazao i dokazao da je potpuno nesposoban po pitanju sustava obrane, pokazuje i dokazuje gotovo svakodnevno da je kratkoročno, srednjeročno i dugoročno sramota za Republiku Hrvatsku."

Pravo na pobačaj

"O našim tijelima neće odlučivati ni Katolička crkva, duhovni mentor konzervativnim kontrarevolucionarima, niti klerikalne stranke i predstavnici, od kojih neki sjede i u ovom visokom domu, niti nesposobni ministar ili besprizorni ravnatelj bolnice. Na svaki takav pokušaj odgovorit ćemo žestoko i bez kompromisa. Religijski fanatici i fundamentalisti koji se drznu taknuti u naše ljudsko pravo neće se dobro provesti, bolje im je da odmah odustanu, tako im Bog pomogao."

Krađa željezne armature i karlovački HDZ-ovac

"Počeli su krasti i željezo. Apeliram na građane da dobro zaključavaju vrata svojih domova.”

Zdravstveni sustav

"Ministar Beroš svojim neradom, lažima i PR-ovskim blagoglagoljivim glupostima cijeli je zdravstveni sustav pretvorio u koncentracijski logor za pacijente. Odgovornost na ovakvom zdravstvu leži na ministru zdravstva, odgovornost za ovako nesposobnog ministra leži na Andreju Plenkoviću. Čime ga to Beroš drži u šaci, ne znamo, ali saznat ćemo."

Afera Ina i antikorupcijsko vijeće

"Uspjeli smo u svom naumu da javno raspravljamo o nikad viđenoj pljački u Ini u režiji HDZ-a, iako Jandroković nije htio sazvati izvanrednu sjednicu Sabora. Za njega to nije izvanredan događaj. Čak ih i razumijem, HDZ-ovcima ovakvi događaji nisu izvanredni, oni su možda i na puno više navikli."

Ministar Filipović

"Filipović je svojih pet mjeseci u Nadzornom odboru Ine predstavljao kao ključnu referencu za postati ministrom, a onda se ograđuje da ništa nije znao oko pljačke, a njegova stručnost se i veže uz funkcioniranje nadzornog odbora i suradnju s revizijom. Danas sam sebe demantira. Filipović je nedovoljno kapacitiran da vodi taj resor."

Bivši ministar Ćorić

"Kad on propjeva, onda je Andrej Plenković bivši. Vjerujem da je i njegova pozicija viceguvernera zaslužena ne jer je činio dobro građanima nego jer je činio svako dobro Andreju Plenkoviću."

Godišnje izvješće o radu Vlade

"Ocjena koju bih dala Vladi Andreja Plenkovića je minus milijarda. Ne dajem ocjenu od 1 do 5, pa niti 0, jer ne samo da ne rade dovoljno već rade suprotno interesima Republike Hrvatske i njezinih građana. Najproblematičnije u funkcioniranju Vlade jest to što su državni interesi potpuno podređeni interesima pravomoćno presuđene kriminalne organizacije, HDZ-a i peglanju imidža Andreja Plenkovića.

Naime, cijeli državni aparat je pod okupacijom od HDZ-a odabranih dužnosnika i šefova javnih poduzeća kojima je važnije odraditi 'dobar posao' za stranku i njezinog vođu nego za građane i državu u koju se zaklinju. Uvjet da ova Vlada od mene dobije pozitivnu ocjenu jest prestanak krađe na svim razinama s pristupom javnom novcu. No, svi smo svjesni da je ispunjenje tog uvjeta s ovom Vladom neostvariv cilj."