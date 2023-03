One su Plenkovićeva noćna mora: obrazovane, oštroumne, bez dlake na jeziku, a svaku svoju tvrdnju potkrijepe toliko snažnim argumentima da čak i elokventnom premijeru nije uvijek lako odgovarati na njihova pitanja tijekom saborskih aktualaca.

U ciklusu tema u ožujku predstavljamo vam oporbene zastupnice koje su za Net.hr otkrile kako je to biti 's one strane' vladajućih, što najviše zamjeraju premijeru, ali i što bi trebao biti fokus njegove politike u 2023. godini.

Prisjetili smo se i nekih njihovih slavnih citata koji su obilježili političku 2022., ali i zbog kojih su se često nosile s teškim riječima ili uvredama svojih stranačkih kolega.

Kada je 2020. godine uoči parlamentarnih izbora Most predstavljao svoja nova zvučna imena, među njihovim "bombarderima" kako su im tada tepali, našla se i Marija Selak Raspudić, koja se sa svojim suprugom kao nezavisno ime pridružila Mostovoj listi te je nosila listu u prvoj izbornoj jedinici. Jedna je od najistaknutijih hrvatskih filozofkinja nove generacije, a široj javnosti poznata je zbog nastupa u popularnoj emisiji "Peti dan".

Rođena je 14. ožujka 1982. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij filozofije i hrvatskog jezika i književnosti. U lipnju 2013. obranila je doktorsku disertaciju te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofije.

Sažaljenje zbog Plenkovićevog ponašanja

Nakon kratke pauze koju je imala zbog porodiljnog, a nakon što je prošlog ljeta po drugi puta postala mama, Selak Raspudić vratila se u saborske klupe. Jednako britka i žestoka u svojim istupima, ova političarka svojim pitanjima često "digne tlak" premijeru Andreju Plenkoviću.

"Za svakoga tko želi odjelotvoriti svoje prijedloge, a ne samo kritizirati "u ništa", biti oporba sigurno je djelomično frustrirajuće. Međutim, i oporbeni prijedlozi često zaobilazno zažive u praksi, ako vladajući procijene da na njima mogu politički poentirati. Jedino što se tada nekim čudom presvuku u "HDZ-ov amandman", "HDZ-ov prijedlog zakona" i tako dalje", govori nam ova političarka na pitanje kako je biti oporba u politici, dodajući da iako im je u takvim situacijama javno uskraćeno autorstvo prijedloga, ostaje satisfakcija da građani na kraju od toga profitiraju.

Upitana jesu li u tom kontekstu zastupnice suočene s većim izazovima od kolega zastupnika u smislu verbalnih napada te 'guranja' određenih inicijativa, Selak Raspudić kaže da ne bi rekla. "Ne bih rekla da su zastupnice suočene s većim izazovima od drugih članova oporbe, možda je prisutno više ili manje suptilno podcjenjivanje, no nad tim ne zastajkujem, nego nastavljam raditi s vjerom da će građani prepoznati kvalitetan angažman", kaže.

Na pitanje kako komentira činjenicu da se premijer u Saboru često zna 'obrušiti' na nju prilikom odgovaranja na njezina pitanja ili dajući osvrt na neke njezine komentare, kaže da to vidi kao njegov izraz slabosti.

"Kada odgovara na pitanja, Andrej Plenković koristi se uobičajenim pučkoškolskim debatnim smicalicama koje podrazumijevaju izbjegavanje odgovora napadom na postavljena pitanja. Svaki takav postupak vidim kao puki izraz slabosti i nemogućnosti argumentiranog odgovora, tako da u meni prije svega izaziva sažaljenje jer je neugodno gledati osobu na tako visokoj funkciji kako se opetovano kompromitira i samoponižava pred očima hrvatskih građana", rekla je.

Rad saborskih zastupnika jako je dinamičan, a iz dana u dan tamo se izmjenjuju brojne teme. Neke od njih bit će posebno u fokusu njezinog rada u 2023. godini, kao primjerice reforma Sabora, jer je ona, dodaje, "preduvjet demokratizacije Hrvatske u smislu ponovnog uspostavljanja pokidane veze između građana i njihovih izabranih predstavnika".

Prioritet joj je borba za stvarnu ravnopravnost spolova

"U tom smislu predložila sam konkretne reformske mjere čija bi posljedica bila da Sabor postane operativniji i da konačno počne služiti građanima umjesto samome sebi. Međutim, očekivano, vladajuća većina u strahu od same ideje korjenitih promjena, pokušava mi uskratiti Ustavom zagarantirano pravo da predlažem izmjene Poslovnika, tako da me čeka ozbiljna pravna bitka protiv protudemokratskog terora većine nad manjinom u Hrvatskom saboru, a s ciljem brisanja prašine s jedne uspavane institucije koja, ako ćemo poslušati naše građane, ne samo da ne odgovara na njihove potrebe, nego je najniže rangirana demokratska institucija u RH", rezolutna je.

"S obzirom na to da sam doktorirala na temi odnosa čovjeka i tehnike i napisala dvije knjige koje se bave tom problematikom, aktivnije ću se angažirati oko stvaranja zakonskih preduvjeta za osnaživanje IT sektora, ali i zakonske regulacije novih tehnologija proizašlih iz korištenja umjetne inteligencije, što je trenutno goruće pitanje u Europi", kaže, pa dodaje da borba za stvarnu, a ne deklarativnu ravnopravnost spolova ostaje njezin prioritet, a sprema i vrlo konkretne inicijative koje se tiču poboljšanja statusa ranjivih društvenih skupina.

"Dvije godine angažirano sam sudjelovala u radu Hrvatskog sabora kao jedna od najaktivniji zastupnica te sam dobila nagradu Gonga zbog najviše obranjenih amandmana, a razdoblje do kraja mandata, na temelju prikupljenog iskustva, planiram posvetiti predlaganju rješenja koja će biti na dobrobit društva u cjelini i koja će biti pokazatelj moje vizije prosperitetne Hrvatske", kaže.

Pohvale kolegama

Godina 2023. bit će vrlo izazovna na sve nas, a Selak Raspudić kaže da bi prioriteti politike uz obuzdavanje inflacije, eliminaciju korupcije i zdravstvenu reformu kao preduvjete preživljavanja, u narednom razdoblju trebali biti i iskorak u poreznom rasterećenju rada, poticanju IT sektora gdje već imamo iskazanu kvalitetu i razvojnu perspektivu, što opravdava snažniji formalni angažman države u olakšavanju regulative koja opterećuje pokretanje start-up-ova, ali i vraćanje u fokus potpuno zanemarenih obrazovnih politika jer je upravo kvalitetan obrazovni sustav motor gospodarskog i društvenog razvoja.

"Također, ako smo nešto naučili u pandemijskom razdoblju, ali i zbog ratne situacije u Ukrajini, to je da energetska neovisnost i prehrambena samodostatnost moraju biti prioritet u nestabilnim vremenima u kojima se nalazimo", ističe ova saborska zastupnica.

Iako nama s druge strane ekrana često izgleda kao da su svi u Saboru "na nož" te se ne trpe, to je daleko od istine. Iako nisu istih svjetonazora i političkih stavova, jedni druge itekako uvažavaju pa nam je tako Marija Selak Raspudić izdvojila zastupnike za koje smatra da se na pozitivan način ističu u Hrvatskom saboru, a navela je i zašto to misli.

"Neću "politički pragmatično" izbjegavati odgovor na ovo pitanje, nego ću, bez obzira na razilaženja u političkim stavovima, rado izdvojiti maksimalnih pet imena da pohvalim angažman pojedinih saborskih kolegica i kolega koji nisu dio mog kluba zastupnika jer smatram da bismo svi radili konstruktivnije da barem povremeno međusobno uvažimo naše kvalitete", kaže.

"To su Željko Lenart zbog pristojnosti i hrabrosti u iznošenju stavova, Andreja Marić zbog fokusiranosti na temu i pripremljenosti za rasprave, Željko Pavić zbog angažmana na velikom broju nepopularnih tema koje mnogi stoga rado preskaču, Vesna Vučemilović zbog ekonomske stručnosti i odmjerenosti u raspravama te Ružica Vukovac zbog dosljedne posvećenosti poljoprivrednim temama ", kaže, dodajući tu vrijedi istaknuti i sve zastupnice koje smo izdvojili u serijalu.

Osim oporbenih zastupnika, zastupnicu Selak Raspudić zamolili smo i da nam nabroji koje bi članove vladajuće koalicije iz Sabora ili Vlade izdvojila po njihovom pozitivnom radu i inicijativama.

"Josip Borić, jer bez njega Klub zastupnika HDZ-a ne bi bio to što jest", započela je. "Potom Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada i socijalne politike, koja se redovito se odaziva na sjednice Odbora za ravnopravnost spolova i otvorena je za suradnju. Zatim Branka Juričev Martinčev, potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, jer mi kolegijalno pomaže iznijeti sjednice kada su u koliziji s drugim događanjima u Saboru. Zatim saborska zastupnica Nataša Tramišak, jer je progovorila o prijetnjama što ju je koštalo pozicije ministrice", kaže Selak Raspudić.

"I Marko Milić, glasnogovornik Vlade. S obzirom na medijske istupe premijera Plenkovića, opći je dojam da besplatno radi za opoziciju, na čemu mu zahvaljujem", navela je.

Oštra u izjavama

Osim po svojem predanom radu u Saboru, Marija Selak Raspudić poznata je i po svojim upečatljivim izjavama. Pa je tako primjerice 8. travnja 2022. godine nakon što su poslana oba referendumska pitanja iz Mostovih inicijativa o ukidanju covid potvrda i stožerokracije na ocjenu Ustavnom sudu, komentirala izjavu ministra unutarnjih poslova Davor Božinovića kako ćemo konačno moći "partijati do zore".

"Vama jedino što odgovara su pijani i omamljeni građani tako da ne budu svjesni hrvatske stvarnosti i Vlade koja njima upravlja", poručila mu je tada zastupnica Selak Raspudić.

"Igara, ali bez kruha može postati novi moto vladavine HDZ-a", kaže danas na ovu situaciju.

U srpnju 2022. godine, tražila je stanku u Hrvatskom saboru uoči glasovanja o skidanju saborskog imuniteta zastupniku Miloševiću po nalogu DORH-a. Tada je istaknula kako, uvažavajući presumpciju nevinosti, kolegi i zastupniku Miloševiću ne presuđuju zastupnici u Hrvatskom saboru već da je njemu presudila Vlada Republike Hrvatske i premijer Andrej Plenković na njenom čelu kada je odlučila da ga katapultira iz Vlade u Hrvatski sabor jer očito ne zadovoljava moralne i političke kriterije za nastavak svoga rada u Vladi.

"Moje pitanje će biti pomalo naivno. Koji su to onda kriteriji, neka nam se razjasni, moralnog i političkog djelovanja koji vrijede za hrvatsku Vladu, a ne vrijede za Hrvatski sabor? Što je Hrvatski Sabor, garaža za islužene političare?", pitala je tada u Saboru zastupnica Selak Raspudić.

Komentirajući svoju tadašnju izjavu, istaknula je da je ovo doista bitno i na to treba svrnuti pažnju građana jer se ustalila praksa da kada netko nije dovoljno dobar za Vladu ili kada je predmet istražnih radnji, da ga se parkira u Saboru kao da je riječ o predvorju Remetinca, a ne najbitnijoj demokratskoj instituciji u Republici Hrvatskoj. "I baš nam zato treba reforma Sabora, da netko vladajuće konačno nauči poštivati demokratski ustroj RH", ustvrdila je.

Na Plenkovića, odnosno na njegove izjave, žustro se osvrnula i u veljači ove godine kada je komentirala najavu premijera Andreja Plenkovića o kriminalizaciji curenja informacija te njegove reakcije na događaje oko afera i državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

"Predlažem da po uzoru na Švicarsku uvede odredbu kojom će se glavna državna odvjetnica moći kazneno goniti zato što ne bilježi niti sadržaj sastanaka niti s kime se sastajala. Naravno što se tiče njegove reakcije na sve nedavne događaje ključno je pitanje čega se premijer toliko boji, odnosno je li voda konačno došla do grla, odnosno do njegovih vrata", kazala je tada Selak Raspudić.

"Pitanje i dalje ostaje otvoreno. Pali su i tada moćniji nego što je on danas, poput Ive Sanadera, što nam se svojevremeno činilo nezamislivim", komentirala je za Net.hr svoju izjavu.

U veljači ove godine pak je iskritizirala ministra Branka Bačića. "Ministar Bačić je pljeskao svim dosadašnjim zakonima, da bi sada došao za saborsku govornicu i rekao mrtvo hladno da 60% zakona ne valja. Nadam se neće nikada doći dana kada ću pomisliti da je to normalno". Dodala je da dođe li opet ovaj zakon na raspravu u Hrvatski sabor, da oporba treba tražiti smjenu ministra Bačića jer Hrvatski sabor nije tijelo u kojem se donosi 100 zakonskih izmjena već kako je Hrvatski sabor zakonodavno tijelo koje mora znati kako donijeti kvalitetan zakonski prijedlog. "HDZ isključivo obnavlja vlastiti zakon umjesto domova na potresom pogođenih području", poručila je tada u Saboru.

I danas kada komentira obnovu, izražava vidno nezadovoljstvo. "Četiri zakona, tri ministra, a obnova jedva da je započela. I onda neki "nepristrani" analitičari i dalje tvrde da je Andrej Plenković najsposobniji i stoga nezamjenjiv na mjestu premijera RH?!", pita se zastupnica.

Poruka za premijera

No, možda jedna od najkontroverznijih situacija u ovom zasjedanju Hrvatskog sabora bila je ona 15. prosinca 2021. godine kada su donesene Izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti sa 77 glasova za i 27 protiv. Tada je zaiskrilo između šefa SDP-a Peđe Grbina i Mostovaca. "Ovim parazitima pružam ruku suradnje. Izađite za govornicu i pozovite građane da se cijepe pa ćemo ih i mi pozvati da podrže referendum. Sram vas bilo!", vikao je Grbin te dobio opomenu jer je prešao vrijeme za izlaganje. Nakon toga, Nino Raspudić dignuo se iz klupe, došao do Grbina i počeo mu nešto glasno objašnjavati, a do Grbina je došao i Miro Bulj. Mediji su tada pisali da je zastupnica Selak Raspudić vikala "Iznesite me van!".

Mariju Selak Raspudić zamolili smo da nam pojasni tu situaciju te smo je upitali bi li ponovo tako postupila. "Nije on samo rekao da smo "paraziti", nego da "parazitiramo na mrtvima". Čak i uvažavajući tipičnu nekorektnost političkog govora, za mene koja sam dobar dio znanstvene karijere posvetila etičkim pitanjima i koja sam stoga itekako pazila na svaku riječ u vrijeme korona-krize, svjesna osjetljivosti situacije i ranjivosti naših građana, ovo je daleko najružnija ničim utemeljena uvreda koju sam čula u Hrvatskom saboru", kaže nam.

"Što se tiče mog odgovora, on je sažeto prenesen u medijima i stoga krivo protumačen. Naime, nisam ja tek vikala "iznesite me van" jer je to samo za sebe besmislena ekscesna izjava koja nije moj modus operandi, nego sam se šokirano ustala odgovoriti na Grbinovu izjavu, a predsjednik Sabora Jandroković uporno me prekidao, na što sam replicirala da me mogu i iznijeti van, ali ja ću reći to što smatram da je važno, a odnosi se na nedopustivost Grbinove retorike. Dakle, ne bih sada, niti sam tada, tek tražila da me se iznese van jer je to smiješno, ali bih opet inzistirala da reagiram na njegovu izjavu i pod cijenu toga da me iznesu van", pojasnila je za Net.hr.

Na kraju razgovora, Mariju Selak Raspudić upitali smo i što bi poručila premijeru Andreju Plenkoviću za 2023. godinu. "Da se manje "googla", odnosno da manje misli o tome kakav dojam ostavlja u medijima jer ga to prečesto čini nervoznim pa pribjegava cenzorskim praksama, malo prijeteći novinarima, a malo najavljujući poigravanje s temeljnim zakonima. Da se više koncentrira na uzrok njegovog potonuća u očima hrvatske javnosti, od trgovanja moći i utjecajem kadrova koje je on rukopoložio pa sve do njihovog izvlačenja novca iz EU fondova. Na tom tragu poručila bih mu i da Ukrajina nije univerzalni smokvin list koji služi prikrivanju HDZ-ove korupcije i da konačno prestane zloupotrebljavati tragediju tog napaćenog naroda da bi na njoj politički profitirao. I, naravno, da mu želim sretan put!", rekla je zastupnica u razgovoru za Net.hr.