One su Plenkovićeva noćna mora: obrazovane, oštroumne, bez dlake na jeziku, a svaku svoju tvrdnju potkrijepe toliko snažnim argumentima da čak i elokventnom premijeru nije uvijek lako odgovarati na njihova pitanja tijekom saborskih aktualaca.

U ciklusu tema u ožujku predstavljamo vam oporbene zastupnice koje su za Net.hr otkrile kako je to biti 's one strane' vladajućih, što najviše zamjeraju premijeru, ali i što bi trebao biti fokus njegove politike u 2023. godini.

Prisjetili smo se i nekih njihovih slavnih citata koji su obilježili političku 2022., ali i zbog kojih su se često nosile s teškim riječima ili uvredama svojih stranačkih kolega.

Oni koji malo više prate politiku, sigurno su primijetili da premijer Andrej Plenković posebno promijeni ton i boju glasa kada ga iz saborskih klupa prozove saborska zastupnica Dalija Orešković. Svojim konkretnim i direktnim pitanjima koje upućuje ne samo premijeru, već i vladajućima općenito, ova diplomirana pravnica svojevremeno je obnašala funkciju predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a od 2020. godine aktivna je političarka, odnosno saborska zastupnica. Iako joj je ovo tek prvi saziv Hrvatskog sabora, Orešković se u vrlo kratkom vremenu svojim pitanjima i raspravama prometnula u jednu od najaktivnijih i najprepoznatljivijih političarki današnjice, a na koju se često obruši i sam Plenković.

"Uzrok obrušavanja AP-a i njegovih saborskih poltrona na pojedine oporbene zastupnice, nije to što su žene, već to što su to prodorne žene čije oporbeno djelovanje razbija učmalost saborske, time i političke rutine. HDZ je kroz desetljeća svog jednopartijskog poimanja države i poistovjećivanja države s vlastitom političkom strankom, pretvorio Hrvatski sabor u prezrenu i gotovo besmislenu instituciju. Djelomično kroz nakaradni Poslovnik, a drugim dijelom kroz lijenost oporbenih zastupnika koji se u sabornici malo i rijetko pojavljuju, HDZ je uspostavio svoju dominaciju i uspješno je postepeno pretvara u diktaturu. Rasprave se svode na nizanje mrtvih monologa koji postaju sami sebi svrha. Sve dok se ne pojavi jedna od "nepoćudnih" zastupnica, na koje HDZ gleda kao na anomaliju, grešku u takvom sustavu", kaže Orešković, dodajući da HDZ ne doživljava čitavu oporbu kao svoju prijetnju, ali prisutnost određenih zastupnica ih prilično uznemirava, stoga te zastupnice želi diskreditirati i eliminirati pod svaku cijenu.

"Koliko god da se ne slažem uvijek svjetonazorski ili programski s nekim saborskim kolegicama, cijenim autentično i srčano zastupanje političkih stavova i vrijednosti i snažno suprotstavljanje svemu nakaradnom što HDZ predstavlja", rekla je.

'Premijer je izravno upleten u korupciju'

Na pitanje kako je biti oporba u politici, Orešković kaže da odgovor glasi "ovisi o tome kakva oporba želiš biti". "Na to pitanje u ovom 10. sazivu Hrvatskog sabora, žene daju bolji odgovor od svojih muških kolega", dodaje.

Upitana kako komentira činjenicu da se premijer u Saboru često zna 'obrušiti' na nju prilikom odgovaranja na pitanja ili dajući osvrt na neke njezine komentare, Orešković kaže da premijer zna ono što šira javnost ne zna.

"Replika se mora suzbiti u svega jednu minutu, povreda poslovnika u 30 sekundi. U tako malo vremena ne stigne se reći sve, ali premijer je svjestan svega što stoji iza mojih, njemu upućenih riječi. Ne napadam ga bez argumenata i činjenica, te čvrstog temelja u propisima. U Hrvatskom saboru nisam samo političarka, već sam svjedok eutanaziranja antikorupcijskih institucija i nezavisnih tijela u sustavu pravosuđa. Kada prozovem premijera da je uništio Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zbog vlastitih predmeta, to nema istu težinu kao kada mu nešto slično govori netko drugi", kaže Orešković, dodajući da je Andrej Plenković potkopao pravnu državu kao niti jedan HDZ-ov premijer do sada.

"To nije učinio samo zbog toleriranja korupcije u vlastitim redovima, već zato što je u nju izravno upleten. Nitko to tako decidirano ne govori i ne opisuje kao ja", rekla je.

U 2023. godini, u svojem saborskom radu Orešković nastavlja s posebnim fokusom na temu korupcije. "Kroz teme o kojima progovaram, ukazujem da je Hrvatska institucionalno nedovršena država, i tumačim da je to korijen i uzrok egzistencijalnih problema naših građana. Razumljivo je da ih u akutnoj situaciji najviše zanima kakve će biti mjere pomoći za prevladavanje krize. Treba naći načina da im se približi i pojasni da je njihova neimaština i glib u kojem je Hrvatska zapela, posljedica nepostojanja učinkovite kontrole vlasti", rekla je, dodavši da korupcija izravno uzrokuje pad životnog standarda i nazadovanje čitave države i društva.

"Nije apstraktan pojam kao što se čini, već iz novčanika svakoga od nas oduzima nešto što bismo mogli imati da se javni novac upotrijebio za svrhe kojima je i trebao služiti. Govorit ću o tome gdje ona nastaje, kako ju spriječiti. Govorit ću o tome da nije normalno da se Andrej Plenković ovoliko osilio i da je nesmjenjiv i da je njegova kao armirani beton čvrsta parlamentarna većina dokaz da je Hrvatska potpuno posrnula država. Vlast koja se održava poslušnošću stranačkih poltrona, nije demokracija", kaže.

"Kada smo stvarali samostalnu i neovisnu državu, napravili smo grešku u kroju, od Ustava pa do ovlasti i nadležnosti brojnih državnih institucija i tijela. Ta greška u kroju je i stvorila HDZ kakav je danas. Treba nam novi državni početak, govorit ću o tome koje su nam Ustavne i institucionalne promjene potrebne da se on i ostvari. Te promjene su poput nosive konstrukcije bez koje su uzaludni svi gospodarski i drugi politički programi", rekla je Dalija Orešković za Net.hr.

Upitana koji bi trebali biti prioriteti hrvatske politike u 2023. godini, Orešković smatra da Hrvatska, ako želi opstati, mora smijeniti HDZ s vlasti te da bi prioritet politike u ovoj godini trebao biti mobiliziranje građana. Smatra da je potrebno pronaći i usaditi ideju koja će nas intuitivno voditi kroz izborne procese u 2024. i 2025. godini. "HDZ građane i birače tjera u kut. Pritišće ih inflacijom, dijeli im kompenzacijske mjere. Bogatijima daje priliku da na obveznicama dodatno zarade. Na svim televizijama, u svim novinama, sa svih radio stanica i na svim portalima hvale se uspjesi ove vade. Građani treba trgnuti iz ovakvog stanja ili će ostati zatočeni u svojoj tjeskobi, u stvarnosti koja je bitno drugačija od one o kojoj govori premijer. Ne treba nam država u kojoj su zakazali svi javni sustavi, od socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, u kojima vlada dijeli milostinju od onoga što je građanima ionako otela lošim upravljanjem i korupcijom. Bit politike u 2023. godine trebao bi biti pokretanje društvenog i političkog dijaloga u kakvoj državi želimo živjeti. Svede li se kampanja na uske okvire tko će građanima iz javnog proračuna podijeliti više, opet ćemo dobiti vlast koja će javno dobro rasprodavati za svoje sitne interese. Novi državni ustroj. To je tema. Treba dobiti građane da se upravo za to žele izboriti, za novu državu, drugačije organiziranu, ili ćemo opet imati HDZ nakon HDZ-a makar se i ne zvao tako. Moraju se stvoriti društveni uvjeti da bi se mogao dogoditi preokret na kojeg u ovom trenutku nitko ne računa", kaže.

Uvijek spremna za 'fajt'

Iako različitih svjetonazora, saborski zastupnici, posebice oni u oporbenim redovima, itekako cijene rad svojih kolega, pa smo kao i sve političarke do sada i Daliju Orešković zamolili da nam nabroji zastupnike koji se po njezinom mišljenju ističu na pozitivan način u Hrvatskom saboru. Orešković je prvo naglasila da Hrvatsku "ne mogu promijeniti oni kojih (u Hrvatskom saboru) nema". "Prazna stolica nikoga ne predstavlja, za ničija prava i interese se ne bori. Prazna stolica biračima šalje poruku da smo svi isti, i time izravno koristi HDZ-u", rekla je.

"Među onima čije stolice nisu prazne, a bore se srcem, znanjem i integritetom ističu se Mirela Ahmetović i Sandra Benčić. Zatim Anka Mrak Taritaš kao dosljedan glas građanske liberalne Hrvatske koja je podzastupljena u političkom prostoru jer su se manje stranke s istog spektra prodale i podvukle pod skute HDZ-a. Andrea Marić u temi zdravstva, Ružica Vukovac u temi poljoprivrede, zastupnice su čije pripremljene i argumentirane rasprave vrijedi poslušati. Katarina Peović jasno artikulira svoje politike i radišna je. Sabina Glasovac dobro reagira kada predsjedavatelj sjednice uzurpira svoje ovlasti. Korektno svoj posao radi Katarina Nemet, Vesna Nađ, kao i druge kolegice koje nisu toliko vidljive u medijima", rekla je.

"Političke promjene neće biti bez drugačijeg rada Hrvatskog sabora, često sam govorila o potrebi promjene poslovnika, stoga pozdravljam prijedloge Marije Selak Raspudić", dodala je.

'HDZ između sebe dijeli plijen kojeg otima iz javnih resursa s kojima upravlja'

I dok je za oporbene zastupnike puna riječi hvale, na pitanje koje bi članove vladajuće koalicije iz Sabora ili Vlade izdvojila po njihovom pozitivnom radu i inicijativama, saborska zastupnica daje dosta zanimljiv odgovor. "HDZ između sebe dijeli plijen kojeg otima iz javnih resursa s kojima upravlja. To je temeljni unutarnji kod, DNA te političke stranke. Čije bi to pojedinačno djelovanje u okviru te koruptivne strukture moglo opravdati sveukupnu štetu koju je HDZ sa svojim satelitima nanio nacionalnim interesima u protekla tri desetljeća?", pita se.

Dalija Orešković nije bila samo na "tapeti" premijeru Plenkoviću. Na nju se, naime, u jednom od svojih ispada obrušio i predsjednik Zoran Milanović, kada je nju i Marijanu Puljak nazvao samodopadnim narikačama te ih usporedio s Thelmom i Louise. Njegove izjave nakon što su se malo "smirile strasti" početkom listopada 2020. godine komentirala je i sama Orešković. "Što se tiče njegovih izjava o meni - nisam se nisam preplašila i rasplakala zbog njegovih napada. Rekla sam i stojim iza toga da sam spremna biti u tom ringu i primati i davati udarce. Udarce mislim davati i dalje, ali argumentima. Kolindu Grabar-Kitarović napadala sam puno žešće od onoga što je predsjednik citirao i iza toga stojim, rekla je tada.

'Cijelo vrijeme sam u ringu s političarima'

O napadu predsjednika Milanovića danima se pisalo i pričalo, a Daliju Orešković upitali smo bi li opet ušla u ring s nekim od političara na ovakav način. "Cijelo vrijeme sam u tom ringu, i na svaki sam oblik obračuna spremna. Po prirodi stvari ne pojavljuju se često situacije u kojima to može doći do izražaja. Djelomično zbog rejtinga stranke koja još uvijek nije percipirana kao ozbiljan izazivač na izborima, kao i zbog moje pozicije unutar same stranke. Recimo da sam trenutno u nekoj zavjetrini", iskrena je Orešković.

"Spremnost na "fajt" je reakcija na opću letargiju i preplašenost društva, pa tako i dobrog dijela političke scene. Kritike koje iznosim nisu klaunovski populističke. Kada kritiziram sustava, kritika proizlazi iz poznavanja propisa, kao i namjernih crnih rupa u njihovom kroju. Kritika predsjednika države zbog posjećivanja ilegalnog kluba bilo je izražavanje jasnog stava da državniku njegove razine koji se prikazuje kao netko tko je nasuprot HDZ-u, tamo naprosto nije bilo mjesto. On je onako burno reagirao jer je negdje u sebi ipak svjestan da sam bila u pravu", kaže.

'Nisam ušla u politiku radi karijere, dapače, naštetila sam sama sebi'

"Nisam ušla u politiku radi karijere, dapače, naštetila sam sama sebi i svojim profesionalnim i financijskim interesima. Zato ne bi imalo nikakvog smisla da odšutim, preskočim i ne reagiram na sve ove društvene anomalije zbog kojih nam država propada, što god javnost o tome mislila. Mnogi na političkoj sceni ne reagiraju jer se ne usude kritizirati probleme u svojim redovima, ili niti ne vide što je srž problema, pa se u svom političkom djelovanju pretežito bave nekim drugim temama, a ne strukturnim deformitetom krivo skrojene države i njezinim slabim i disfunkcionalnim institucijama", iskrena je Dalija Orešković.

O njenim se izjavama u Saboru puno pisalo i prošle godine, a jedna posebno upečatljiva situacija dogodila se krajem rujna 2022. godine, kada je premijer Plenković potpuno izgubio kompas nakon njezinog pitanja na saborskom aktualcu.

"Sudjelujete li osobno u raspodjeli plijena iz državnih tvrtki i fondova?", upitala ga je Orešković.

"Ja sam malo guglao i ovo što inače izgovarate nije baš preko pametno, ali što ste u zadnjih mjesec dana izgovorili je strašno. Rekli ste da treba HDZ tretirati kao Nijemce nakon Drugog svjetskog rata i da uzimamo pare iz svih mogućih izvora. Vi ste bili na čelu povjerenstva, što se to vama dogodilo... i vama su govorili da vam je tu poziciju sredio pokojni otac vašeg bivšeg muža. I sad vi takva nama govorite to što govorite i optužujete mene da sam na vrhu korupcijske piramide. Kako vas nije sram", odgovorio joj je vidno iznervirani Plenković.

"Premijer i ja imamo bitno drugačije kriterije u svemu, pa tako i u ocjeni toga što je pametno, a što nije. Kada se uzme u obzir broj smijenjenih ministara zbog korupcijskih afera, kao i sve druge afere na svim razinama vlasti koje postavlja i s kojima upravlja HDZ, i kada se rezimira da je sve njih odabrao i postavio AP kao njihov stranački i politički šef, tada za zaključak da je upravo on sam vrh te korupcijske piramide i nije potrebna neka osobita pamet, riječ o običnom logičkom silogizmu. A jedino čega me sram, sram me države koja desetljećima funkcionira na autodestruktivan način pa sposobne i prodorne ljude svim silama uklanja iz sustava. Zato i imamo slabe institucije s još slabijim rezultatima, a situacije u kojoj institucije doista ispunjavaju svrhu radi koje i postoje su uistinu rijetke. Kada se takva uspješna anomalija desi, osobu koja je zaslužna za uspjeh, smijenit će se kao da je najveća prijetnja. Zato što takva osoba, za pokvarenu vlast opasnih namjera, upravo to i jest. Prijetnja", reći će danas Dalija Orešković.

'Povjerenstvo su izmjenama zakona i novim kadroviranjem sravnili sa zemljom'

"Povjerenstvo za sukob interesa je tek jedan ogledan primjer takvog modela. Nakon mene, i Nataša Novaković je eliminirana jer je radila svoj posao, nije bila dovoljno nevidljiva i nemoćna u odnosu na HDZ Andreja Plenkovića. A kako se ne bi dogodilo da se u istoj instituciji i po treći put netko otme kontroli, Povjerenstvo su izmjenama zakona i novim kadroviranjem sravnili sa zemljom. Za vlast HDZ-a je od presudne važnosti da se iz javne memorije istisne sjećanje na ono što je Povjerenstvo u moje vrijeme bilo, jedna respektabilna institucija koja je u okviru malih ovlasti napravila puno i bila prepoznata po svojim rezultatima i na međunarodnoj razini. To je razlog ovakvog priprostog omalovažavanja na osobnoj razini", pojašnjava saborska zastupnica.

Zanimljivu izjavu o Plenkoviću i njegovim ministrima Orešković je dala 9.12.2022. u velikom intervju za Net.hr povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. "U mandatu Andreja Plenkovića čija se vladavina kao agonija odužila, smijenjeno je na desetke ministara zbog korupcijskih afera, a niti ovi koji su ostali ne bi baš trebali spavati mirno i bez straha da i oni neće biti predmet preispitivanja od strane tijela kaznenog progona", kazala je tada.

Na pitanje misli li i dalje da mnogi od njih, pa i premijer, ne bi trebali spavati mirno, pošto afere i dalje cure, Orešković kaže da im miran san za sada omogućuju okolnosti, no vrijeme otkucava. "Do sljedećih parlamentarnih izbora približno je godinu dana. Ako dođe do smjene vlasti, a potom se stvore uvjeti za neovisan rad pravosuđa, tražit će se odgovori na sva pitanja koja su po diktatu AP-a bila ne tema", kaže danas Dalija Orešković.

'AP je agresor, mini-Putin iz našeg sokaka'

Medijski stupci punili su se i nakon glasanja u Saboru protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Tada je Orešković gostovala na N1, a pitanje koje joj je postavljeno bilo je je li obuci presudila mržnja prema HDZ-u.

"Trebala se poštovati uloga predsjednika, ali volje za to nije bilo. Mislim da nije narušen ugled Hrvatske, jer ako išta narušava ugled zemlje to je postupak jedne partije koja guši svaki demokratski proces. Ako nas nešto sramoti pred svijetom, onda je to Andrej Plenković i njegova samovolja. To je jedna putinovština jer Ustav daje i drugim akterima pravo na odluku", kazala je Orešković, koja je u intervjuu dodatno pojasnila svoj stav.

"AP je agresor prema vlastitoj državi, prema njezinom Ustavu, prema institucijama, a time i prema volji građana izraženoj na izborima", kaže Orešković. "Zoranu Milanoviću sam bila protukandidat jer sam smatrala da je njegov program koji se svodio na "nu mene i mog karaktera" put u propast i zabijanje čavla u status quo države koja je ionako na svom razvojnom putu teško posrnula. No i takav kakav je, sa svom njegovom destruktivnom retorikom koju oštro osuđujem, Zoran Milanović je legitimno izabrani predsjednik Republike Hrvatske, svidjelo se to Andreju Plenkoviću ili ne. Njemu, kao i HDZ-ovoj saborskoj većini, ponuđen je izlaz iz neustavne situacije koju su tendenciozno i podmuklo sami izazvali. Predloženo im je da usvoje zaključak kojim se obvezuju da će zajedno s predsjednikom države, onako kako to Ustav RH i nalaže, postići zajednički dogovor oko pitanja koje predstavlja sukreiranje vanjske politike. Andrej Plenković je zaluđen u svojoj želji za apsolutnom moći, pa je to odbio. Da se ovakva situacija još tisuću puta ponovi, i po tisućiti put bi postupila isto. Ne bih podlegla pritiscima Andreja Plenkovića, mini Putina iz našeg sokaka", oštra je saborska zastupnica.

Kritiku premijeru uputila je i početkom veljače ove godine na Antikorupcijskom vijeću. "AP (Andrej Plenković) je alfa i omega svih korupcijskih afera. Njega treba politički napadati i smijeniti, a ne slabu glavnu državnu odvjetnicu koju njegova Vlada predlaže, a potom ju bira njegova saborska većina. Nakon poraza HDZ-a na izborima, nužno je promijeniti državni ustroj kojeg je HDZ osmislio po svojoj mjeri, što između ostalog uključuje i promjenu načina izbora glavnog državnog odvjetnika. Vrijeme je da se izborimo za velike promjene u organizaciji države i u radu državnih institucija i tijela kako bi Hrvatska mogla postati bolja, a ne samo kritizirati jednu u nizu slabijih karika u lancu", kazala je tada.

'Tražim da se obvežemo da ćemo mijenjati sustav, a ne samo vlast'

S odmakom od mjesec dana, Dalija Orešković kaže da je to njezin apel prema sveukupnoj oporbi, kao i prema onima koji to žele postati. "Hrvatska ne smije biti prepuštena na milost i nemilost neke buduće vlasti, ne smijemo ovisiti o slobodnoj volji te vlasti hoće li biti poštena ili ne. Pogrešno je misliti da će svi problemi biti riješeni, ako izaberemo poštene. Moj poziv je da izgradimo sustav u kojem će i oni s najpokvarenijim namjerama teško moći te svoje namjere ostvariti, jer će postojati učinkovita sredstva prevencije i kontrole. Svaka vlast je kvarljiva, ako joj se dopusti da može što god hoće, a svačije poštenje je vrlo subjektivna i varljiva kategorija", kaže.

"Da se pita Andreja Plenkovića, on bi tvrdio bi da nema poštenijeg premijera od njega i da nema vlade koja je napravila više za borbu protiv korupcije od njegove. Stoga ponavljam, na svima ostalima je da se odreknu ponavljanja jednih te istih floskula. Tražim da se obvežemo da ćemo mijenjati sustav, a ne samo vlast. Da se Zlata Hrvoj Šipek smijenila, pa da se Andreju Plenkoviću dala prilika da umjesto Zlate izabere neku drugu Zlaticu, bila bi to pirova i tragikomična pobjeda za opoziciju", pojasnila je.

Poruka za Plenkovića

Zastupnicu Orešković pitali smo za kraj i što bi poručila premijeru Plenkoviću za 2023. godinu. "Premijeru poručujem da su se HDZ-ovci svih svojih bivših odrekli prije nego što se rečenica iz koje proizlazi da će postati bivši izgovorila do kraja. Put od visina u kojima sada obitava njegova taština pa do potpunog političkog potonuća, kraći je od odjeka naslovnica u medijima u kojima se razotkriva neka nova korupcijska afera. A doći će, neizbježno, prije ili kasnije što god trenutno govorile ankete", zaključuje Dalija Orešković za Net.hr.