ŽENA PRODAVALA ROBU NA FACEBOOKU: A onda su je zaskočili hrvatski inspektori i sad mora platiti čak 70.000 kuna

Sud ju je kaznio s 2.100 kuna, no morat će vratiti i 70.000 kuna koje je zaradila u dvije godine

Gospođu iz Podravine koja je prodavala rabljenu odjeću na Facebooku, odnosno na Marketplaceu sud je kaznio s 2100 kuna. No, to nije sve – morat će vratiti 70.000 kuna koje je u dvoje godine zaradila pri prodaji, pišu 24 sata.

“Fizička osoba može prodavati vlastitu robu pod uvjetom da to ne radi stalno. Inspektor u istrazi utvrđuje postoji li kontinuitet takve prodaje, koju količinu i vrstu robe te gdje ju i kako oglašava i je li to kontinuirano, na primjer ako više mjeseci oglašava istovrsnu robu na društvenim mrežama. U inspekcijskom nadzoru se na temelju svih okolnosti može utvrditi da to netko trajno radi, što tada predstavlja neregistriranu djelatnost trgovine putem interneta”, poručuju u Državnom inspektoratu.

Tko je trgovac?

Dodatno su pojasnili svoj stav za 24 sata: “U pogledu pitanja oko prodaje, kako navodite, djedove biblioteke, za to nije potrebna registracija za djelatnost trgovine, ali bitno je napomenuti da prodaja takve robe može biti predmet istrage zbog mogućih zlouporaba takve prodaje. No u svakom konkretnom slučaju istražnim radnjama i saslušanjem stranke, fizičke osobe i ljudi uključenih u takvu prodaju, inspektor će utvrditi prodeje li vlastite predmete ili o kupnji i prodaji robe za koju fizička osoba treba biti registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine”.

Zakon tako definira tko se može smatrati trgovcem, a ova gospođa, prema tumačenju Inspektorata to nije, što ju je skupo koštalo.