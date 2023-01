Međimurka Ana Novak na svojem je Facebook profilu opisala mučno iskustvo iz odjela gastroenterologije Županijske bolnice Čakovec koje je imala njezina majka.

"Odjel gastroenterologije boluje od najteže i najsmrtonosnije dijagnoze, koja će ubiti sve pacijente prije, nego li njihove primarne bolesti. Napravili su da se moja majka na odjelu nije mogla osjećati niti ko govno, niti ko smeće, već nekaj ispod nule. Da nije potrebna biti na ovome svijetu, jer je beskorisna i nikome ne treba", započela je svoju objavu.

"Učiniti da pacijent dobije suicidne misli to je za svaku osudu i svima vama koji ste sudjelovali u ovome hororu želim iskreno da vas jednog dana liječe i o vama skrbe takvi zdrastveni djelatnici i da dobijete takvu zdravstvenu skrb kao sto je moja mama, i jedino tada ćete spoznati na vlastitoj koži koliko duboko ste uništili mamino dostojanstvo i pravo na život i osnovne životne potrebe. Tek tada shvatiti ćete težinu mojih rijeci i svega onoga što sam usmenim pritužbama željela reći", navela je dalje.

"Odjel gastroenterologija - šaka jadnika i vjerujte odgovarat ćete mi svi vi koji ste sudjelovali i jednim djelom bili priča tog horora. Do zadnjeg atoma svog bića borit ću se za svoju mamu, jer sve sto imam i jesam dugujem njoj, a kao sto ste se vi sprdali s mene na informacijama tako ću se ja sada sprdati s vas!! Živa katastrofa! Prokletnici! Odgovarat ćete jednog dana i pred Bogom, a sada pred cijelom državom! To su propusti tolikih razmjera da mi je nemoguće više to izbrisati iz glave, srce mi je puklo na tisuću komada kada sam vidjela svoju majku kako izgleda, da je postala veći invalid nego što je, nakon samo tri dana boravka na dotičnom odjelu. Na dan hospitalizacije molila sam je da ostane u bolnici jer ćete joj pomoći, a za tri dana tražila sam načine kako da je izbavim van iz ovog napaćenog, smrtonosnog, luđačkog odjela!!!!!!!"

"Da ima u tim ljudima imalo empatije i ljudskosti i da se prema pacijentima ne ponašaju kao prema inventaru, tog kobnog ponedjeljka, dotična medicinska sestra uvidjela bi da je mamina cimerica bila mrtva, a ona ju je hranila sondom i davala joj infuziju. Ja sam ta koja sam med. sestri rekla da ova gđa ne diše, jer sam se igrom slučaja našla u sobi. Žalosno. Neznam čega ima više u meni tuge, jada ili bijesa! Uzalud im sve titule ovog svijeta ako nemaju onu jednu pravu i najvažniju a to je u prvom redu biti čovjek. Ne znam dali su se na medicinskom fakultetu učili kako se nebi smjeli i kako se ne treba ponašati prema pacijentima, ili su ih to možda učili? Dali znaju što je Hipokratova zakletva? Vjerujte nema veće sile između majke i kćeri ! Ne silite se da ste jači! Zahvalna sam i ponosna na sebe i svoju majku, jer je cijeli svoj život žrtvovala sebe za mene da bi ja izrasla u jednu pametnu, poštenu djevojku i usadila u mene prave životne vrijednosti, a to su empatija i ljudskost, kojim vrlinama se tek mali broj ljudi može istinski ponositi u ovom slučaju govorim o ljudima koji rade na odjelu GASTROENTEROLOGIJE.

"Ne podcijenjujem ničije radno mjesto, ali nitko ama baš nitko, nema prava, ni čistačica, ni bolničarka, ni doktorica, ni medicinska sestra/tehničar gaziti pacijente i prema njima ponašati se na način kakav ne zaslužuje niti jedno živo biće na ovome svijetu. Svi smo mi satkani od istoga, i svi smo ispod istog neba i vjerujte Bog sve vidi i ne naplaćuje svaki dan, ali vama besramnici jedni s spomenutog odjela naplatit će duplo!! I neka!!!! Za drugo niste!!Niste zaslužili ni mrvu poštovanja, jer istoga nemate! Fuj! P.S. Ispričavam se onoj manjini na odjelu koji tamo svoj posao rade predano i bez ijedne primjedbe, tek njih nekolicina, no oni će se pronaći u objavi!!", napisala je.

U objavi je zamolila ljude da podijele njezinu objavu i "nek vide da nismo svi ovce, kao što nam je usađeno u glavama i ne netrebamo samo klimati glavom pred njima, jer su oni netko!".

"Nisu oni nitko a daleko su oni od obrazovanih. Obrazovan je samo onaj tko ima obraza. Nije obrazovan ma gdje god živio, kakav god položaj zauzimao u društvu, i koliku gomilu znanja u glavi nosio. Nisu uništili jedan život! Uništena su tri života! Život mene, mog djeteta i moje mame!", napisala je, uz objavu mamine fotografije. kako kaže, prije hospitalizacije njezina je majka bila samostalno pokretna, na duže staze uz pomoć guralice, a nakon hospitalizacije je potpuno ovisna o 24-satnoj brigi i njezi.

Oglasio se i ravnatelj

Jutarnji list pitao je ravnatelja ŽB Čakovec da se očituje o navodima mlade žene. "Bolnica se odmah, i prije nego smo ispitali navedene pritužbe koje nam je poslala gospođa Novak, ispričala njoj i njenoj majci na svim eventualnim neugodnostima na Odjelu gastroenterologije. Gospođa se požalila da nije mogla dobiti informacije o stanju svoje majke i njezina briga, a onda i ljutnja, su normalni kad je netko vama najmiliji u bolnici. Odmah je provedena interne istraga, sastalo se stručno povjerenstvo i u bolnicu ćemo u ponedjeljak pozvati inspekciju Ministarstva zdravstva da utvrdi je li i tko pogriješio", rekao je za Jutarnji ravnatelj ŽB Čakovec, dr. Igor Šegović.

Odgovorio je i na pitanje o ženi koju je sestra hranila sondu i davala infuziju, a koja je u tom trenutku već, prema tvrdnjama Ane Novak, bila mrtva.

"Činjenicu da je, za vrijeme boravka kćeri kod majke u bolničkoj sobi, preminuloj pacijentici u istoj sobi mijenjana infuzija, neobranjiva je. Mogli bismo ju pokušati braniti općim teškim stanjem pacijentice, ali nećemo to činiti. Nakon unutarnjeg nadzora i eventualnog nadzora Ministarstva zdravstva i utvrđenog stanja, odlučit ćemo koje mjere poduzeti", rekao je.

Jutarnji dodaje da iako ravnatelj Šegović ne pokušava poreći pritužbe Ane Novak vezane uz aktualne događaje, na njezinom Facebook profilu piše kako ovo nije prvi put da se ona javno, istim narativom, obračunava s pojedincima koji su joj se zamjerili "neljudskim ponašanjem". Među njima su i sestra na bolničkom RTG-u te djelatnica Bauerfinda Hrvatska i trgovkinja Ekos slastičarnice.