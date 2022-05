Nakon posljednjeg slučaja trudnice Mirele Čavajde u kojoj je opisala agoniju koju je prošla u hrvatskim bolnicama i brojne druge žene skupile su hrabrosti progovoriti o svojim neugodnim i ponižavajućim iskustvima.

Jedna žena je ispričala kako joj je Mirelin slučaj vratio je u noć kad je na Sv. Duhu rodila kćer.

''Trudnoću mi je vodio i kontrolirao dr. (…), koji je tada vodio ginekologiju na… Uz plaćanje, naravno, jer se to bez plaćanja moglo u pripadajućem Domu zdravlja, što ja nisam željela jer sam tamo doživjela neke baš neugodne primjedbe ginekologa kojem sam se jednom obratila za savjet. Doktor je bio divan, no ja sam prešla termin za porod i 1.6. na pregledu naručio me je na ponovni pregled, bude li potrebno i inducirani porod, 3.6. u 8 sati'', navodi žena.

Uz prijetnje policijom

''Nevolja je bila u tome što se moja V. odlučila roditi ranije tog istog 3.6. U bolnicu smo došli malo iza ponoći, već sam imala učestale trudove, no dežurna sestra nije me željela primiti i na moju tvrdnju da imam učestale trudove samo je odmahnula rukom uz "ah, čim vas malo zaboli, odmah mislite da ćete roditi!". U iduća 3,5 sata mučila sam se u prostoru između stepeništa i liftova, previjala i plakala, a oko pola dva uz plodnu vodu iz mene je počela curiti neka sluz i sukrvica. Čučala sam u lokvi toga, prestravljena do bola, u bolnici, no bez želje da mi se posveti i minuta pažnje. Kad je moj muž počeo po vratima nabijati nogama i rekao da će zvati policiju, nevoljko su me primili'', opisala je noć rođenja svoje kćeri.

''Prava agonija nastupa nakon toga: rađanje je već počelo, moja beba bila je na putu. Nastupila je panika, nije više bilo vremena za nikakav pregled, ni za čišćenje, odnijeli su me u rađaonicu i porodili. Bebu mi nisu dali ni da vidim, samo su mi rekli da je u redu. Potom su me uspavali i zašili. Probudila sam se ujutro u bolničkoj sobi, gole guzice u onoj njihovoj spavaćici, sva krvava. Oko mene su trčkarale sestre, jer sad je do njih stigla vijest da mi je trudnoću vodio njihov glavni šef … Kad su mi donijeli moju V., vrištala sam tako da me je čula cijela bolnica. Umjesto očiju, na njenom sam licu ugledala dvije krvave rupe, lice i čelo bili su joj išarani crvenim flekama, a lijeva strana njene glavice ulupljena kao da ju je netko udario daskom na tom mjestu. Kad je stigao liječnik objasnio mi je da su to sve popucale kapilare, a glavica je predugo bila natisnuta u mojoj uskoj zdjelici … Iako je rekao da će se sve to vrlo brzo normalizirati, s obzirom na sve proživljeno, nisam mu vjerovala i osjećala sam se kao ranjena zvijer. I tu nije bio kraj!'', ispričala je.

'Iščašili su joj rame'

Žena je ispričala kako ju je prije otpuštanja kući, pedijatrica ljubazno zamolila da prati pokreće li njenoj kćeri desna ruka.

''Kod poroda su joj iščašili rame, no nisu bili sigurni radi li se samo o ramenu ili je povrijeđen i živac. Eto, tako se prema trudnim ženama odnose na Sv. Duhu! Više veterinar suosjeća s kravicom koju porađa, nego medicinsko osoblje sa ženom koja rađa. Nikada mi više nije palo na pamet roditi dijete!'', napisala je pacijentica Sv. Duha.