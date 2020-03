ŽENA NA PRVOJ CRTI OBRANE: ‘Ovo je situacija kakvu nismo imali od 15. stoljeća. Ponosna sam na većinu Hrvata’

Alemka Markotić smatra da je Hrvatska pravovremeno donijela mjere u borbi protiv koronavirusa koje su ocijenjene kao jedne od najstrožih

Nakon što su hrvatske mjere u borbi protiv koronavirusa proglašene kao jedne od najstrožih u svijetu s obzirom na broj zaraženih, Alemka Markotić s Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” rekla je za Novu TV kako smatra da su bile pravovremene. “Osobno bih preporučila da se svi samo drže tih mjera. Mislim da su one sad dovoljne i promišljene.”

Dodala je kako nam još treba samodiscipline. “Koliko vidim kad se vozim, izgleda da zaista možemo biti ponosni na veći dio stanovništva jer se drže pravila. Sad apeliram na onaj manji postotak, koji se ponaša nonšalantno, da se drže pravila.”

Markotić je istaknula da su testovi pouzdani, ali ne 100 posto, te da zato postoje ljudi koji procijenjuju i kliničku sliku. Zbog toga su za neke negativne pacijente tražili novo testiranje. Smatra da se nije dogodio nagli rast teškooboljelih s obzirom da je riječ o 5 posto od ukupnog broja oboljelih. “Zasad je to ispod očekivanja.”

Situacija kakvu nismo imali od 15. stoljeća

O neujednačenim pravilima i nemogućnosti nekih građana da dođu do majstora, dok drugi lako do njih dolaze, rekla je da Stožeri trebaju dati bolje upute. “Ovo je situaciija koju nitko nije doživio do 14., 15., 16. stoljeća i trebat će nam da se adaptiramo. Vjerujem da će stožeri dati bolje upute”, kazala je.

Markotić smatra da je zdravstveni sustav jak bez obzira na veliki broj liječnika u samoizolaciji. “Više puta sam rekla da ne želim dati ozbiljnije procjene. Možete imati pretpostavke, a svi se nadamo da uspijemo izdržati nekoliko tjedana. Virusi su čudni. SARS je tako protutnjao za 6 mjeseci pa nestao. Teško je vjerovati da će ovaj nestati, ali se nadam da će nas iznenaditi”, zaključila je Alemka Markotić za Novu TV.

