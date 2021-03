ŽENA KOJU MILANOVIĆ ŽELI NA ČELU VRHOVNOG SUDA: Izuzetno cijenim što je predsjednik prepoznao moj rad

Milanović je danas objasnio zašto je baš odlučio predložiti Đurđević

Predsjednik Zoran Milanović danas je kazao kako će Hrvatskom saboru predložiti predstojnicu Katedre za kazneno-procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

Đurđević se u kratkoj izjavi osvrnula na taj prijedlog.

“Izuzetno cijenim što je Predsjednik Republike prepoznao moj znanstveni i stručni rad i javno zalaganje za vladavinu prava i demokratski sustav te me je predložio na čelno mjesto sudbene vlasti. Moj osobni integritet, dosadašnji rezultati i profesionalna nastojanja mi nalažu da ga prihvatim te da i u Ustavom predviđenom političkom načinu izbora štitim ugled dužnosti Predsjednika Vrhovnog suda i sutkinje Vrhovnog suda Republike Hrvatske zadržavajući svoju samostalnost i neovisnost. Stoga ću u ovom postupku, kao i do sada, poštivati vladavinu prava i pravni poredak Republike Hrvatske što je i glavna i jedina zadaća sudbene vlasti”, napisala je Đurđević za N1.

Milanović je danas objasnio zašto je baš odlučio predložiti Đurđević.

“Osoba je prva liga. To što ne odgovara ekipi i to što HDZ želi trgovati… Ja trgujem samo na burzama. Sad imamo osnovu, da vidimo što će gospoda smisliti dalje. To što ne odgovara ekipi, ja trgujem samo na burzama. Moguće je da će to stajati u ladici. Svaka vrsta pravnog i političkog nasilja je moguća. Oni to zovu vladavinom prava, ovo nije vladavina prava. Ja sam demokratski izabran predsjednik i to je jasno. Još jedna jako važna stvar, podnesena je nekakva ustavna tužba, to je napravio jedan građanin i time pružio mogućnost HDZ-a da donese odluku kakvu želi”, rekao je Milanović.

