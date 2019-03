ŽENA KOJU JE KUMA MINISTRICE ŽALAC UDARILA AUTOM I OSTAVILA: ‘Od tada nisam sjela u auto, za razliku od nje, vidjela sam je kako vozi’

Četrnaest dana nakon što je rodila dijete Marijana Obradović je pijana, s dvoje maloljetne djece u automobilu, naletjela na Nataliju Baričević, a nakon nesreće je pobjegla ne pozvavši ni Hitnu pomoć, niti obavijestivši policiju

Požeško-slavonska policija, ne otkrivajući identitet, izvijestila je da protiv kume ministrice Gabrijele Žalac, koja je pijana automobilom udarila pješakinju i pobjegla s mjesta nesreće, nije podigla kaznenu već prekršajnu prijavu jer su ih naknadno iz bolnice izvijestili da je pješakinja lakše ozlijeđena pa nisu “ispunjeni elementi kaznenog djela”.

Prema pisanju medija, nesreću je izazvala kuma ministrice Žalac, Marijana Obradović. Policija navodi da je ona je 30. prosinca 2018. oko 18.30 sati u Osječkoj ulici u Jakšiću upravljajući automobilom pod utjecajem alkohola sletjela s kolnika i na nogostupu naletjela na 35-godišnju pješakinju i potom se udaljila.

KUMA MINISTRICE ŽALAC PIJANA UDARILA ŽENU AUTOM I POBJEGLA: Dobila je samo prekršajnu prijavu, policija pokušala objasniti zašto

Četrnaest dana nakon što je rodila dijete Marijana Obradović je pijana, s dvoje maloljetne djece u automobilu, naletjela na Nataliju Baričević, a nakon nesreće je pobjegla ne pozvavši ni Hitnu pomoć, niti obavijestivši policiju, piše Jutarnji list.

Na njezinu nesreću s Golfa II ispala je tablica pa je policija našla vozačicu nakon nešto više od dva sata i tada je napuhala 1,1 promil.

Još je na bolovanju

“Ja sam, kao i svake večeri, 30. prosinca prošle godine išla u šetnju i u ruci sam imala mobitel. Ali, nisam uspjela uspostaviti poziv jer me udario auto. Imam rupu u sjećanju od šest i pol sati. Jer, sljedeće čega se sjećam je kad su me vratili iz bolnice u Slavonskom Brodu, gdje mi je napravljen CT i ustanovljeno da imam potres mozga, u požešku bolnicu. Bilo je oko 23.30 i došla su dva policajca te tražili da me alkotestiraju. Nisu me niti pitali pristajem li. Alkotest je pokazao 0.0. To mi je policajac pokazao i nekako sam uspjela inicijalima potpisati zapisnik”, rekla je Baričević, koja je još uvijek na bolovanju od posljedica naleta, za Jutanji list.

“Ja ne mogu dugo sjediti. Ne mogu niti kleknuti, a idem na terapije. Ne mogu ni šetati, a da se barem deset puta ne osvrnem oko sebe. Ja od te nesreće nisam sjela u automobil za razliku od nje. Vidjela sam je kako vozi, no ne znam imali ona i dalje vozačku”, rekla je Baričević, piše 24 sata.

Policija je dobila usmenu kvalifikaciju od liječnika da je pješakinja na koju je naletio VW, koji je sletio s kolnika, teško ozlijeđena, međutim, Policijska postaja u Požegi dobila je 3. siječnja ove godine medicinsku dokumentaciju i obavijest Opće županijske bolnice Požega prema kojoj je pješakinja u prometnoj nesreći lakše ozlijeđena, a ne teško. Ta činjenica značila je da nema kaznenog djela jer je, sukladno odredbama Kaznenog zakona o izazivanju prometne nesreće u cestovnom prometu, nužno postojanje teške tjelesne ozljede.

Medicinski i pravno potres mozga koji je dobila Baričević kvalificira se kao teška tjelesna ozljeda, kako je i ozljeda Natalije Baričević bila tretirana u prvoj dojavi liječnika policiji te je nepoznato zašto je to promijenjeno.

Dobre prijateljice

U policiji ističu i da su “nakon konzultacije s nadležnim državnim odvjetništvom u Požegi, zastali s daljnjim prekršajnim procesuiranjem 40-godišnje vozačice, budući da je razvidno da će državno odvjetništvo nastaviti poduzimati radnje iz svoje nadležnosti”.

Natalija Baričević otkrila je i kako je u Jakšiću poznato da su Marijana Obradović i Gabrijela Žalac zajedno studirale, a zajedno su 2017. godine snimljene i na otvaranju Društvenog doma u Bertelovcima.